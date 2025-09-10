Οι Έλληνες artists με το καλύτερο TikTok content και τα εκατομμύρια views

Αυτοί δεν ανεβάζουν απλώς τραγούδια - ξέρουν να «παίζουν» το παιχνίδι του TikTok όπως κανείς

Το TikTok δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα, είναι σκηνή, promo εργαλείο, fan service, και μερικές φορές… ο λόγος που ένα τραγούδι γίνεται viral. Στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες το έχουν καταλάβει και παίζουν δυνατά. Όχι με βαρετά post και copy-paste trends, αλλά με προσωπικότητα, χιούμορ, δημιουργικότητα και έμπνευση.

Ακολουθούν μερικοί από τους Έλληνες artists που ξεχωρίζουν για το TikTok τους, όχι μόνο γιατί είναι καλοί μουσικοί, αλλά γιατί ξέρουν πώς να κάνουν connect με το κοινό.

FY

Ο FY δεν ανεβάζει απλώς αποσπάσματα από τραγούδια του. Δημιουργεί ατμόσφαιρα. Τα POV videos του, τα lipsync με attitude και τα behind the scenes από studio sessions του δείχνουν ότι ξέρει πώς να κρατήσει το fanbase engaged και να χτίσει hype πριν από κάθε κυκλοφορία.

Josephine

Η Josephine είναι queen του TikTok performance. Από dance challenges μέχρι backstage vibes και sneak peeks από νέες δουλειές, το προφίλ της συνδυάζει pop star energy και προσβασιμότητα. Ξέρει να παίζει με τον φακό και το TikTok την αγαπάει.

Αναστασία

Με το κοινό της να τη στηρίζει από το πρώτο viral track, η Αναστασία χτίζει σταθερά μια TikTok παρουσία που συνδυάζει μουσική, συναίσθημα και fan content. Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν ήχο από τραγούδια της σε emotional ή ρομαντικά clip, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι.

Natasha Kay

Ξέρει να τραβάει views με το δικό της mix από fashion, beauty και pop μουσική. Είναι η πιο TikTok native παρουσία της ελληνικής σκηνής και θα μπορούσε άνετα να σταθεί δίπλα σε ξένες influencers. Ανέμελο στυλ, catchy μουσική και πολύ fun περιεχόμενο.

Marseaux

H Marseaux είναι η πιο DIY TikTok queen – edgy, alternative, χωρίς καθόλου φίλτρα. Το προφίλ της αποπνέει αλήθεια και δημιουργικότητα, με videos που δεν φαίνονται «δουλεμένα», αλλά είναι 100% αυθεντικά. Και αυτός είναι ο λόγος που πιάνουν.

Κατερίνα Λιόλιου

Η Κατερίνα Λιόλιου έχει καταλάβει πολύ καλά τι ζητάει το TikTok κοινό: γούστο, attitude και αυθεντικότητα με pop/glam αισθητική. Το περιεχόμενό της κινείται ανάμεσα στο fashion-meets-performance, με δυνατά looks, backstage στιγμές και lip sync videos που τραβάνε views χωρίς να φαίνονται «στημένα».

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μπορεί να μην ανεβάζει TikTok κάθε μέρα, αλλά ξέρει πότε και πώς να εμφανιστεί. Κάθε του video είτε πρόκειται για απόσπασμα από live, είτε για backstage από περιοδεία, είτε για preview νέου τραγουδιού, έχει εικόνα, ήχο και συναίσθημα. Και αυτό αρκεί για να γίνει viral.

