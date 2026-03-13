Screen News 13.03.2026

O λόγος που το Netflix αλλάζει τον τίτλο του ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers

Η ταινία μετονομάζεται σε «The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel» και εστιάζει πλέον στον ρόλο του κιθαρίστα Hillel Slovak στα πρώτα χρόνια της μπάντας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Netflix προχώρησε σε αλλαγή του τίτλου και της παρουσίασης του νέου μουσικού ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers, μετά από δημόσια τοποθέτηση των μελών του συγκροτήματος που αποστασιοποιήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο είχε αρχικά προβληθεί το πρότζεκτ. Η ταινία, η οποία αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο «The Rise of the Red Hot Chili Peppers», θα κυκλοφορήσει τελικά με τον διευρυμένο τίτλο «The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel». Η αλλαγή αυτή έγινε λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της στις 20 Μαρτίου 2026 και αποτελεί άμεση απάντηση στις αντιδράσεις του τραγουδιστή Anthony Kiedis, του μπασίστα Flea και των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Ben Feldman και παραγωγός είναι ο James Slovak, αδελφός του πρώτου κιθαρίστα της μπάντας Hillel Slovak. Αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μια ευρύτερη αφήγηση για την άνοδο των Red Hot Chili Peppers στη μουσική σκηνή. Ωστόσο, στις 30 Ιανουαρίου 2026 τα μέλη του συγκροτήματος εξέδωσαν δημόσια ανακοίνωση στην οποία διευκρίνιζαν ότι δεν είχαν δημιουργική συμμετοχή στο έργο.

Στην ανακοίνωσή τους οι Red Hot Chili Peppers υποστήριξαν ότι είχαν δεχθεί να δώσουν συνεντεύξεις πιστεύοντας πως η ταινία θα αποτελούσε αποκλειστικά φόρο τιμής στον Hillel Slovak, ο οποίος πέθανε το 1988 και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά «Δεν είχαμε καμία δημιουργική συμμετοχή σε αυτό. Δεν έχουμε ακόμη δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers».

Η ανάρτηση του συγκροτήματος στο Instagram έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε περισσότερα από 300.000 likes, ενισχύοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από το πρότζεκτ. Μετά τις αντιδράσεις αυτές, το Netflix αναπροσάρμοσε την επικοινωνιακή στρατηγική της ταινίας, δίνοντας πλέον σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στον Hillel Slovak και στον καθοριστικό ρόλο του στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει «μια εις βάθος ματιά στα πρώτο χρόνια που διαμόρφωσαν τους Red Hot Chili Peppers και στη βαθιά επιρροή του αρχικού κιθαρίστα Hillel Slovak. Η ταινία εξερευνά την πρώιμη εξέλιξη του συγκροτήματος στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες και τους ισχυρούς δεσμούς που δημιουργήθηκαν μέσα από τη φιλία των μελών».

Το ντοκιμαντέρ έχει διάρκεια 1 ώρα και 33 λεπτά και θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ SXSW στις 13 Μαρτίου 2026, ενώ θα προβληθεί ξανά στο ίδιο φεστιβάλ στις 14 Μαρτίου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στο Netflix. Παρότι οι Red Hot Chili Peppers δεν συμμετείχαν δημιουργικά στην ανάπτυξη του έργου, το συγκρότημα κατέληξε στην ανακοίνωσή του εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ταινία θα ενισχύσει το ενδιαφέρον του κοινού για τον Hillel Slovak και τη μουσική του κληρονομιά.

