Cillian Murphy: Το «μάθημα» που πήρε στην αρχή της καριέρας του και μεταφέρει στη νέα γενιά

Ο Cillian Murphy μίλησε για το μάθημα που δεν ξέχασε ποτέ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και θέλει να μεταφέρει στη νέα γενιά ηθοποιών

Μια απλή αλλά καθοριστική συμβουλή από τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική εξακολουθεί να καθοδηγεί τον Cillian Murphy μέχρι σήμερα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο μάθημα που θα ήθελε να μεταφέρει στον 18χρονο γιο του Aran Murphy, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής.

Ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» μίλησε για την εμπειρία αυτή σε κοινή συνέντευξη με τον συμπρωταγωνιστή του Tim Roth στο E! News. Ο Cillian Murphy θυμήθηκε μια στιγμή από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν συμμετείχε σε θεατρική παράσταση και βιαζόταν να φύγει από το θέατρο. «Έπαιζα σε μια παράσταση όταν ήμουν πολύ νέος και βιαζόμουν να πάω στην παμπ. Έτσι απλώς πέταξα το κοστούμι μου στο πάτωμα», ανέφερε. Τότε, ένας μεγαλύτερος ηθοποιός τον πλησίασε και του είπε μια φράση που, όπως παραδέχεται, δεν ξέχασε ποτέ: «Πάντα, πάντα να κρεμάς το κοστούμι σου».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η συμβουλή αυτή δεν αφορούσε μόνο την τάξη ή τον επαγγελματισμό. «Αυτό που εννοούσε ήταν ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Είσαι απλώς ο άνθρωπος που εμφανίζεται στη σκηνή. Πίσω σου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, τεχνικοί, σκηνοθέτες, υπεύθυνοι σκηνής και προσωπικό του θεάτρου. Εσύ είσαι μόνο ένα κομμάτι σε όλο αυτό. Δεν το ξέχασα ποτέ», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Tim Roth γνωρίζει πολύ καλά πώς είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ακολουθούν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο, καθώς ο μεγαλύτερος γιος του Jack Roth είναι επίσης ηθοποιός. Για τον λόγο αυτόν ο Tim Roth μοιράστηκε τη δική του φιλοσοφία για την καριέρα στον χώρο του θεάματος. «Το “όχι” σημαίνει ότι έρχεται ένα “ναι”», είπε χαρακτηριστικά. «Αν κάποιος σου αρνηθεί μια δουλειά, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει κάτι άλλο που έρχεται. Απλώς συνέχισε. Μην ανησυχείς. Θα σε βρει την κατάλληλη στιγμή». Ο ίδιος ο Tim Roth ήταν διαθέσιμος ακριβώς τη στιγμή που ο δημιουργός των «Peaky Blinders» Steven Knight τον κάλεσε να συμμετάσχει στη νέα κινηματογραφική συνέχεια της σειράς, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της.

Στην ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», ο Tim Roth υποδύεται τον Beckett, έναν υποστηρικτή των Ναζί που φτάνει στο Μπέρμιγχαμ με μια επικίνδυνη αποστολή που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον θρυλικό Tommy Shelby, τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Cillian Murphy. Παρότι συμμετέχει για πρώτη φορά στο σύμπαν της σειράς, ο Tim Roth αποκάλυψε ότι επέλεξε συνειδητά να μην παρακολουθήσει τα προηγούμενα επεισόδια πριν από τα γυρίσματα. «Αποφάσισα να μην τη δω και να μπω στην ιστορία με καθαρό μυαλό», εξήγησε. «Ο χαρακτήρας μου άλλωστε δεν θα γνώριζε τους ανθρώπους αυτούς».

Ο ίδιος πάντως γνώριζε καλά τη φήμη που είχε αποκτήσει η σειρά μέσα στα χρόνια, καθώς από το σύμπαν των «Peaky Blinders» έχουν περάσει σημαντικοί ηθοποιοί όπως οι Sam Neill, Tom Hardy, Anya Taylor-Joy και Adrien Brody. «Η σειρά έχει τη φήμη ότι οι ηθοποιοί περνούν πολύ καλά δουλεύοντας σε αυτήν και ότι συμμετέχουν εξαιρετικοί άνθρωποι», σημείωσε. «Φτάνεις στα γυρίσματα και συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι σε πολύ καλή παρέα».

Στη νέα ταινία συμμετέχουν επίσης οι Rebecca Ferguson και Barry Keoghan. Ο τελευταίος παραδέχθηκε ότι ήταν ήδη μεγάλος θαυμαστής της σειράς πριν ενταχθεί στο καστ. «Έχω δει τη σειρά και ήμουν μεγάλος φαν της», είπε. «Ήθελα πολύ να γίνω μέρος αυτού του κόσμου». Παρόλα αυτά, ο Barry Keoghan εξήγησε ότι απέφυγε να επιστρέψει στα παλαιότερα επεισόδια πριν αναλάβει τον ρόλο του Duke Shelby στην ταινία. «Ήθελα να κρατήσω μια αίσθηση αθωότητας και να φέρω τη δική μου προσέγγιση στον χαρακτήρα», ανέφερε. «Να είναι κάτι δικό μου, τολμηρό και αυθεντικό».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

