Δεν είναι αυτή που νομίζεις: Ποια είναι η πιο σωστή ώρα να φας το βραδινό σου

Μετά από μια κουραστική ημέρα γεμάτη δουλειά, υποχρεώσεις και συνεχές τρέξιμο, το βραδινό γεύμα συχνά γίνεται βιαστικά και χωρίς συγκεκριμένη ώρα. Πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν σπίτι αργά ή έχουν πρόγραμμα που αλλάζει καθημερινά, με αποτέλεσμα να τρώνε άλλοτε νωρίς το απόγευμα και άλλοτε πολύ αργά το βράδυ. Ωστόσο, η ώρα που καταναλώνεις το τελευταίο γεύμα της ημέρας μπορεί να επηρεάσει περισσότερο τον οργανισμό σου απ’ όσο φαντάζεσαι.

Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί βάσει ενός εσωτερικού βιολογικού ρολογιού. Όπως επηρεάζεται από τον κύκλο ύπνου και την έκθεση στο φως, έτσι επηρεάζεται και από τις ώρες των γευμάτων. Το δείπνο, ειδικά, παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μεταβολισμού, στην ποιότητα του ύπνου αλλά και στη συνολική υγεία. Οι διατροφολόγοι Marissa (Meshulam) Karp και Elizabeth Brown εξηγούν ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα που βοηθά το σώμα να χωνεύει πιο αποτελεσματικά και να ξεκουράζεται καλύτερα.

Ποια θεωρείται η πιο κατάλληλη ώρα για βραδινό

Σύμφωνα με τη Marissa Karp, το πιο ευνοϊκό διάστημα για να καταναλώσεις το βραδινό σου είναι περίπου μεταξύ 5 και 7 το απόγευμα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω προγράμματος, καλό είναι τουλάχιστον να μεσολαβούν περίπου τρεις ώρες από το δείπνο μέχρι την ώρα που θα πας για ύπνο. Η Elizabeth Brown επισημαίνει ότι αυτό το χρονικό περιθώριο επιτρέπει στο σώμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία της πέψης, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα δυσφορίας ή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εξίσου σημαντικό με την ώρα είναι και το περιεχόμενο του γεύματος. Ένα ιδιαίτερα βαρύ ή πλούσιο σε λιπαρά πιάτο χρειάζεται πολύ περισσότερη ώρα για να χωνευτεί, ακόμη και μέχρι έξι ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να αυξήσει την παραγωγή οξέων στο στομάχι και να δημιουργήσει πίεση στον οισοφάγο, κάτι που συχνά οδηγεί σε κακό ή διακεκομμένο ύπνο.

Τι συμβαίνει αν φας πολύ νωρίς ή πολύ αργά

Και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες. Αν το βραδινό γίνει υπερβολικά νωρίς, για παράδειγμα γύρω στις 3 το μεσημέρι, είναι πιθανό να νιώσεις πείνα αργότερα το βράδυ πριν κοιμηθείς. Σε αυτή την περίπτωση, ένα μικρό σνακ μπορεί να βοηθήσει. Ένας συνδυασμός υδατανθράκων, πρωτεΐνης και καλών λιπαρών μπορεί να σε κρατήσει χορτάτη, ενώ οι υδατάνθρακες συμβάλλουν και στην παραγωγή σεροτονίνης, η οποία με τη σειρά της βοηθά στην παραγωγή μελατονίνης – της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο.

Από την άλλη πλευρά, όταν το δείπνο καταναλώνεται πολύ αργά, το σώμα καλείται να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα: να πέψει το φαγητό και να προετοιμαστεί για ύπνο. Αυτό συχνά οδηγεί σε πιο ελαφρύ και ανήσυχο ύπνο. Αν η καθημερινότητά σου σε αναγκάζει να τρως αργά, είναι σημαντικό να έχεις φροντίσει να καταναλώσεις πιο ισορροπημένα γεύματα μέσα στην ημέρα, ώστε να μη φτάνεις στο βραδινό υπερβολικά πεινασμένη.

Ένα πλήρες μεσημεριανό που περιλαμβάνει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά μπορεί να σε κρατήσει χορτάτη για περισσότερη ώρα. Παράλληλα, μικρά ενδιάμεσα σνακ, όπως ένα μήλο με φυστικοβούτυρο, μπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθούν σταθερά τα επίπεδα ενέργειας.

Έχει σημασία η σταθερή ώρα;

Η συνέπεια στις ώρες των γευμάτων βοηθά σημαντικά τον οργανισμό. Όταν τρως περίπου την ίδια ώρα κάθε βράδυ, το σώμα σου προσαρμόζεται και συγχρονίζει καλύτερα τις εσωτερικές του λειτουργίες. Αυτό μπορεί να συμβάλει σε καλύτερο μεταβολισμό και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών διαταραχών. Για όσους δυσκολεύονται να τηρήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, η προετοιμασία γευμάτων από πριν μπορεί να είναι μια πρακτική λύση. Όταν έχεις έτοιμο φαγητό στο ψυγείο, αποφεύγεις την πίεση της στιγμής και αυξάνεις τις πιθανότητες να φας σε μια πιο κατάλληλη ώρα.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Δες κι αυτό…