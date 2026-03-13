Μουσικά Νέα 13.03.2026

Cilia Katrali: Kυκλοφορεί το νέο της single «To Giasemi»

Πρόκειται για ένα ανοιξιάτικο εγχειρίδιο για αδικοχαμένους έρωτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Cilia Katrali παρουσιάζει το δεύτερο της single, από το επερχόμενο άλμπουμ της, με τίτλο «To Giasemi». Τους στίχους υπογράφει η Cilia Katrali και τη μουσική οι Cilia Katrali, papatanice & Digenis και κυκλοφορεί από τη Μinos EMI, A Universal Music Company.

Πρόκειται για ένα ανοιξιάτικο εγχειρίδιο για αδικοχαμένους έρωτες, που αφηγείται μια ιστορία αγάπης που αμφιταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας χωρίς τα όρια να είναι πάντοτε ευδιάκριτα. Κυκλοφορεί μαζί με το official music video, το οποίο δίνει ζωή στους στίχους, μετατρέποντας τα συναισθήματα σε εικόνες και φυσικά, κάνοντας το μήνυμα του τραγουδιού ακόμα πιο δυνατό!

Δείτε το video clip: 

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://CiliaKatrali.lnk.to/ToGiasemi

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Cilia Katrali ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
