TV 13.03.2026

Grand Hotel: Ο Πέτρος χωρίζει την Αλίκη στα επόμενα επεισόδια

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια Δευτέρα 16 Μαρτίου – Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 21:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καταιγιστικές αναμένονται να είναι οι εξελίξεις που θα έρθουν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1Grand Hotel, που θα προβληθούν Δευτέρα 16 Μαρτίου – Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 21:00.

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη με την σχέση της μητέρας της με τον Ρήγα και η σύγκρουσή τους είναι καταστροφική. Αναζητά την στήριξη του Πέτρου, αλλά εκείνος χάνεται στο ποτό και τσακώνεται άσχημα με τον Άρη, πιστεύοντας ότι συνεχίζει να έχει σχέση με την Αλίκη. Η Κυβέλη, ράκος μετά τη σύγκρουσή της με την Αλίκη, είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να τα παρατήσει όλα και να φύγει με τον Ρήγα, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στη δολοπλοκία εναντίον του Νικόλα.

Η Αλίκη αποφασίζει να μεταβιβάσει το ποσοστό της του ξενοδοχείου στον Άρη για να προστατέψει τον Πέτρο από τα αντίποινα του Ρήγα και του Χατζημήτρου. Ο Αλέξανδρος στήνει παγίδα στην Σοφία και την φωτογραφίζει να φιλιέται με τον Ιάσονα. Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Κυβέλη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του και ότι τον απειλεί για να του παραδώσει το Grand Hotel. Η Ελένη λέει στον Πέτρο ότι η Αλίκη και ο Άρης κάτι του κρύβουν. Ο Πέτρος, διαλυμένος ψυχολογικά, ζητάει από την Αλίκη εξηγήσεις.

Ο Πέτρος, πληγωμένος και ανήμπορος να ξεπεράσει όσα συνέβησαν με τον Άρη, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση του με την Αλίκη. Η Αλίκη καταρρέει, αλλά επιμένει να κρατά κρυφή την αλήθεια για να τον προστατέψει. Ο Αλέξανδρος καταθέτει μήνυση για μοιχεία εναντίον της Σοφίας. Το ξενοδοχείο συγκλονίζεται από τη σύλληψή της, ενώ η οικογένεια διαλύεται μπροστά στα μάτια όλων.

Η Αλίκη και ο Πέτρος συνειδητοποιούν ότι η Κυβέλη με τον Ρήγα το έσκασαν μες στην νύχτα και έρχονται αντιμέτωποι με τον έξαλλο Χατζημήτρο. Ο Χρόνης αποκαλύπτει στον Πέτρο την εμπλοκή του Αλέξανδρου στην απόπειρα εναντίον του. Ο Πέτρος πάει έξαλλος να βρει και να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο… Ο Άρης, υπό την πίεση του Κομνηνού, αποκαλύπτει το όνομα του μάρτυρα στην υπόθεση Ντεσλόρ και η Αλίκη νιώθει ελεύθερη πια να πει όλη την αλήθεια στον Πέτρο για την απόπειρα δολοφονίας του…

ANT1 Grand Hotel Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια
