Fendi SS2026: Η άνοιξη ζωντανεύει με έντονα χρώμα και floral prints

Το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, πάνω σε ένα πολύχρωμο σκηνικό του Αυστραλού industrial designer Marc Newson, με την Hilary Duff να παρακολουθεί front row, η Silvia Venturini Fendi παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη 2026, συνεχίζοντας το εορταστικό πνεύμα του οίκου μετά την επέτειο των 100 χρόνων του Φεβρουαρίου 2025.

Η συλλογή αυτή ήταν ένας αέρας ελαφρότητας που φαινόταν τόσο απαραίτητος σε μια πραγματικότητα που όλο και περισσότερο μοιάζει σκοτεινή και δυστοπική. Οι χρωματικές επιλογές της Venturini Fendi κυμαινόταν από το μπλε ηλεκτρίκ του Yves Klein, το κόκκινο, το σοκολατί μέχρι το πιο λαμπερό ροζ, κυριαρχώντας σε color-block σύνολα που έκαναν τη συλλογή να φαίνεται ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη και κομψή.

Ένα ζωηρό salmon t-shirt σε boxy γραμμή συνδυάστηκε με κόκκινες δερμάτινες παντελόνες που δένονταν στα γόνατα, δημιουργώντας ένα look παιχνιδιάρικο και προσεγμένο ταυτόχρονα. Ένα γκρι κοστούμι με χαλαρή ’80s σιλουέτα απέκτησε έναν απροσδόκητο χαρακτήρα χάρη σε κουμπιά που ενώνονταν με λεπτό ροζ λουράκι. Τα διάφανα πουκάμισα με camp γιακάδες προσέφεραν μια διακριτική δόση σεξουαλικότητας, ενώ η συλλογή ανέδειξε το ανδρόγυνο look, με στοιχεία performancewear να εμφανίζονται ισότιμα σε γυναικεία και ανδρικά looks.

Πολυτέλεια για την καθημερινότητα

Η Venturini Fendi επιδίωξε να ανεβάσει τον πήχη για την καθημερινή γκαρνταρόμπα, όμως η πολυτέλεια εδώ δεν ήταν διακριτική. Μεταξύ των highlights της συλλογής ξεχώριζε ένα faux-fur jacket σε ζεστό chestnut χρώμα διακοσμημένο με μαργαρίτες, ενώ η επίδειξη ολοκληρώθηκε με την Anok Yai να φορά ένα διαφανές κοραλλί αμάνικο φόρεμα πάνω από διαφανή εσώρουχα, στολισμένο με λαμπερές floral λεπτομέρειες.

Το floral print στη συλλογή Fendi ζωντάνευε με παιχνιδιάρικη διάθεση, φέρνοντας την χαρακτηριστική υπογραφή του οίκου. Τα λουλούδια εμφανίζονταν ως μεγάλα στολίδια σε ελαφριά jackets με κορδόνια, σε cut-out λεπτομέρειες εμπνευσμένες από Warhol πάνω σε μονοχρωματικά πουκάμισα και δερμάτινα φορέματα, ενώ σε μικρότερη μορφή κοσμούσαν ένα γκρι perforated σύνολο της ’90s icon Saskia de Brauw, με ladylike αλλά απόμακρο ύφος. Οι μαργαρίτες και οι παιώνιες είχαν έντονη pop art αισθητική, θυμίζοντας έναν συνδυασμό Andy Warhol και Murakami. Ένα άλλο faux-fur coat από πολύχρωμα interwoven panels προσέφερε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο ανάμεσα στις λεπτές flou υφές.

Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την Emma Corrin, την Iris Law ή άλλες νέες stars να φορούν αυτά τα looks σε λίγους μήνες, αποδεικνύοντας ότι η συλλογή της Venturini Fendi είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη, τεχνικά άρτια και έτοιμη να ενσωματωθεί στο στιλ της νέας γενιάς.

