Γιατί ο Παρθένος είναι το underrated icon του ζωδιακού

Ήρθε η ώρα να δώσουμε επιτέλους στο πιο παρεξηγημένο ζώδιο τη δόξα που του αξίζει

Αν έπαιρνε κάθε ζώδιο έναν ρόλο σε τηλεοπτική σειρά, ο Παρθένος δεν θα ήταν ποτέ το φανταχτερό πρωταγωνιστικό όνομα στα φώτα. Δεν θα ήταν το drama queen, ούτε το cool bad boy.

Θα ήταν εκείνος ο χαρακτήρας που εμφανίζεται αθόρυβα, λύνει το πρόβλημα, οργανώνει όλη την πλοκή… και εξαφανίζεται πριν καταλάβουμε τι έγινε. Ώρα να πούμε την αλήθεια: ο Παρθένος είναι το underrated icon του ζωδιακού κύκλου.

Όχι μόνο γιατί κάνει τη δουλειά αλλά γιατί την κάνει καλά, χωρίς φασαρία.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα ζώδια που δεν ξεκολλάνε από την τεχνητή νοημοσύνη

Τέλειο μάτι για τις λεπτομέρειες

Ο Παρθένος θα δει το ορθογραφικό στο caption σου, το λεκέ στη μπλούζα σου και το λάθος στον προγραμματισμό που κανείς δεν παρατήρησε. Μπορεί να σου σπάσει λίγο τα νεύρα, αλλά πες την αλήθεια: πόσες φορές σε έσωσε;

Brutally honest (αλλά επειδή νοιάζεται)

Ο Παρθένος δεν θα σου χαϊδέψει τα αυτιά. Θα σου πει αυτό που πρέπει να ακούσεις, όχι αυτό που θες. Και ναι, θα στο πει με αυτό το παγωμένο βλέμμα και το ήρεμο ύφος που κάνει την αλήθεια ακόμα πιο αληθινή.

Όχι από σνομπισμό, από ενδιαφέρον.

Το ζώδιο που κάνει multitasking για πλάκα

Οι Παρθένοι δεν είναι απλώς οργανωτικοί – είναι σχεδόν μηχανές παραγωγικότητας. Μπορούν να δουλεύουν, να σκέφτονται το επόμενο project, να διορθώνουν τις σημειώσεις σου και να σχεδιάζουν τι θα φάνε το βράδυ ταυτόχρονα.

Αισθητική καθαριότητας & καθαρής σκέψης

Μπορεί να μην είναι πάντα οι πιο εκδηλωτικοί ή fun-to-watch άνθρωποι, αλλά οι Παρθένοι φέρνουν ηρεμία, λογική και «καθαρό αέρα» σε κάθε χώρο. Και αυτό δεν το λες λίγο.

Δεν τους λες, αλλά είναι πάντα εκεί

Δεν θα κάνουν θόρυβο. Δεν θα ζητήσουν επιβεβαίωση. Δεν θα ποστάρουν «είμαι εδώ για σένα». Αλλά θα είναι εκεί όταν τους χρειαστείς. Και θα το κάνουν σωστά, αθόρυβα και μεθοδικά χωρίς να το πουν σε κανέναν.

Όχι, δεν είναι ψυχροί. Είναι απλώς πιο διακριτικοί

Αν δεν ανοίγονται εύκολα, δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουν. Απλώς προτιμούν να το δείχνουν με πράξεις, όχι stories. Είναι αυτοί που θα θυμηθούν την αγαπημένη σου σοκολάτα, θα σε ακούσουν χωρίς να σε διακόψουν και θα σου φτιάξουν Excel με τα έξοδά σου γιατί σε αγαπάνε. (Και δεν το λένε.)

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 4+1 ζώδια που κάνουν overthinking για τα πάντα