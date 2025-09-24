Η μαθηματική φόρμουλα που καθορίζει το ιδανικό μήκος για τα μαλλιά σου

Αν έχεις ποτέ αναρωτηθεί ποιο μήκος μαλλιών σου ταιριάζει περισσότερο, ίσως η απάντηση να βρίσκεται… στα μαθηματικά! Ο λεγόμενος «κανόνας των 5,5 εκ.» είναι μια μαθηματική φόρμουλα που χρησιμοποιούν κάποιοι κομμωτές για να υπολογίσουν το ιδανικό κούρεμα ανάλογα με το σχήμα του προσώπου σου. Φυσικά, το προσωπικό σου στιλ παίζει πάντα σημαντικό ρόλο, αν ήδη έχεις βρει ένα κούρεμα που σου αρέσει, μπορείς να παραλείψεις την αριθμητική προσέγγιση.

Αλλά αν πάντα ήθελες να δοκιμάσεις ένα κοντό κούρεμα αλλά φοβάσαι ότι δεν θα σου ταιριάζει, ή αν συνήθως κρατούσες τα μαλλιά σου κοντά και θέλεις να τολμήσεις κάτι πιο μακρύ, αυτή η φόρμουλα μπορεί να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός στα μαθηματικά ή να επισκεφθείς κομμωτήριο, μπορείς να το δοκιμάσεις μόνη σου στο σπίτι.

Πώς λειτουργεί ο κανόνας των 5,5 εκ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της John Frieda, το ιδανικό μήκος μαλλιών εξαρτάται από τη γωνία της γνάθου σου. Η φόρμουλα χρησιμοποιεί μια αναλογία που υπολογίζει την απόσταση ανάμεσα στο πηγούνι και το λοβό του αυτιού για να καθορίσει αν τα κοντά ή τα μακριά μαλλιά θα σε κολακεύουν περισσότερο. Αν η απόσταση που μετρήσεις είναι μικρότερη από 5,5 εκ., τα κοντά μαλλιά είναι η καλύτερη επιλογή. Αν η απόσταση ξεπερνά τα 5,5 εκ., τα μακριά μαλλιά θεωρητικά θα σε αναδείξουν περισσότερο.

Πώς να μετρήσεις σωστά

Στάσου μπροστά σε έναν καθρέφτη. Τοποθέτησε ένα μολύβι οριζόντια κάτω από το πηγούνι σου. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε έναν χάρακα κάθετα στο μολύβι και φτάσε μέχρι το επίπεδο του λοβού του αυτιού σου. Μέτρα την κάθετη απόσταση από το λοβό του αυτιού μέχρι το πηγούνι. Το αποτέλεσμα θα σου δώσει μια ένδειξη για το μήκος που ταιριάζει καλύτερα στο πρόσωπό σου.

Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα;

Φυσικά, μια μαθηματική φόρμουλα δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο για το κούρεμά σου. Το σχήμα του προσώπου, η υφή και η πυκνότητα των μαλλιών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, όσες έχουν πολύ λεπτά μαλλιά μπορεί να προτιμήσουν ένα κοντό κούρεμα για πιο πλούσιο αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή εξαρτάται πάντα από το προσωπικό σου γούστο.

