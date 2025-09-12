Le Dix: Ο οίκος Balenciaga επαναλανσάρει το πρώτο του άρωμα

Η μυρωδιά της ιστορίας μπορεί να είναι τόσο έντονη όσο και η ίδια η μόδα. Η οίκος Balenciaga παρουσιάζει μια νέα συλλογή αρωμάτων που φέρνει στο σήμερα την πλούσια κληρονομιά του, μέσα από 10 μοναδικές δημιουργίες. Κάθε άρωμα λειτουργεί ως επέκταση της σχεδιαστικής γλώσσας του brand: όγκοι, σιλουέτες και η συνεχής αντιπαράθεση παρελθόντος και παρόντος.

Η έμπνευση για αυτή τη συλλογή αρωμάτων ξεκίνησε από μια φήμη, σχεδόν σαν φάντασμα. Ένα ξεχασμένο μπουκάλι Le Dix, το πρώτο άρωμα του οίκου από το 1947, είχε χαθεί για δεκαπέντε χρόνια στα αρχεία του Balenciaga. Η ανακάλυψή του έθεσε τα θεμέλια για τη νέα σειρά. Το μπουκάλι, πιστό στο πρωτότυπο, φέρει τα σημάδια του χρόνου, ενώ το σφαιρικό γυάλινο καπάκι και η χειροποίητη κορδέλα του γίνονται σύμβολα συνέχειας ανάμεσα στο τότε και το τώρα.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Holland γίνεται το νέο πρόσωπο της Prada Beauty και επαναπροσδιορίζει την ανδρική αρωματοποιία

Για τον Cristóbal Balenciaga, το άρωμα υπήρξε πάντα μια άσκηση δυαδικότητας. Ο couturier δημιουργούσε σιλουέτες που έμοιαζαν με γλυπτά: αυστηρές στην εμφάνιση, αλλά με κρυφή χάρη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Le Dix έχει ιδιαίτερη σημασία. Περιγράφεται ως «οσφρητική χρονοκάψουλα», συνδυάζοντας άιρις με αλδεΰδες, ενώ τα φύλλα βιολέτας και το λιβάνι προσδίδουν βάθος. Το αποτέλεσμα κοιτάζει πίσω στην ιστορία, χωρίς να παγιδεύεται στο αίσθημα της νοσταλγίας.

Η συλλογή ζωντανεύει την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στην ιστορία και τη μνήμη. Κάθε άρωμα λειτουργεί σαν ένας αέρας που περιβάλλει το σώμα, μεταμορφώνοντας τον χώρο γύρω του. Το φως και η σκιά, η διαύγεια και η μυστικότητα συναντιούνται σε κάθε νότα, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά την επιδερμίδα και αγγίζει την ψυχή.

Η επιλογή του οίκου Balenciaga να προσεγγίσει το άρωμα ως φορητό αρχείο αναδεικνύει τη διαρκή σχέση του οίκου με τον χρόνο. Τα μπουκάλια φέρουν εμφανή σημάδια φθοράς και οι συσκευασίες είναι χαραγμένες με σημάδια της ιστορίας, θυμίζοντας ότι ακόμη και η πιο προηγμένη τεχνολογικά δημιουργία παραμένει αλληλένδετη με το ανθρώπινο χέρι και την υλική της υπόσταση.

Διάβασε επίσης: Dior Sauvage: Ο Johnny Depp επιστρέφει στη νέα καμπάνια του θρυλικού αρώματος

Η νέα συλλογή παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο στη θρυλική διεύθυνση 10 Avenue George V στο Παρίσι, στους ίδιους χώρους όπου ο Cristóbal Balenciaga διοργάνωνε τα shows των haute couture συλλογών του.

Με τιμή περίπου 300 ευρώ ανά μπουκάλι, η συλλογή τοποθετείται ξεκάθαρα στον χώρο της υψηλής αρωματοποιίας, φέρνοντας την υπογραφή του Balenciaga στον κόσμο των fine fragrances. Για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τον κόσμο των αρωμάτων του οίκου με πιο προσιτό τρόπο, υπάρχουν τα κομψά discovery sets, που επιτρέπουν την εμπειρία της συλλογής σε μικρότερη κλίμακα. Η επίσημη παρουσίαση συνοδεύτηκε από το άνοιγμα ενός αρωματικού salon στο ιστορικό couture κτίριο της Avenue George V στο Παρίσι, προσδίδοντας στην εμπειρία μια σχεδόν τελετουργική αίσθηση.

Διάβασε επίσης: Πριν αγοράσεις άρωμα, δες ποιες είναι οι 6 μεγαλύτερες φθινοπωρινές τάσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.