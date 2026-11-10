Fashion 10.11.2026

5 χειμερινά outfits που κάθε fashionista θα θέλει να αντιγράψει

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Από το σατέν παντελόνι με το ζιβάγκο μέχρι το δερμάτινο jacket με jeans, αυτοί είναι οι 5 χειμερινοί συνδυασμοί που θα λατρέψεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Συνδυασμός ζιβάγκο με σατέν παντελόνι για κομψότητα και άνεση.
  • Animal print jacket με τζιν και μυτερές μπότες για fashion-forward εμφάνιση.
  • Τολμηροί συνδυασμοί με jacket κρόσια, πράσινο τζιν και zebra παπούτσια.
  • Αντίθεση sporty baseball T-shirt με θηλυκή δερμάτινη φούστα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το καθημερινό ντύσιμο αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς οι διαφορετικές υφές, οι έξυπνες στρώσεις και οι αναπάντεχοι συνδυασμοί δημιουργούν αμέτρητες στιλιστικές δυνατότητες. Δεν χρειάζεται, άλλωστε, να ανανεώσεις ολόκληρη την γκαρνταρόμπα σου για να δώσεις μια διαφορετική κατεύθυνση στις εμφανίσεις σου. Μερικές φορές, αρκεί να δεις τα αγαπημένα σου κομμάτια με μια νέα ματιά.

https://www.instagram.com/josefinehj/?hl=en
https://www.instagram.com/josefinehj/?hl=en

Καθώς το 2026 πλησιάζει στο τέλος του, οι fashion insidersπειραματίζονται με συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Τα κλασικά jeans αποκτούν πιο ενδιαφέρον χαρακτήρα μέσα από ιδιαίτερα πανωφόρια, τα δερμάτινα κομμάτια συνδυάζονται με απρόσμενες επιλογές, ενώ οι αντιθέσεις ανάμεσα σε casual και πιο elegant στοιχεία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Αν, λοιπόν, αισθάνεσαι ότι έχεις εξαντλήσει τους συνηθισμένους συνδυασμούς της ντουλάπας σου, υπάρχουν μερικές εύκολες ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις. Από το σατέν παντελόνι με το κλασικό ζιβάγκο μέχρι το baseball T-shirt με τη δερμάτινη φούστα, αυτά είναι τα πέντε χειμερινά outfit formulas που μπορούν να σου δώσουν την έμπνευση που χρειάζεσαι.

1. Ζιβάγκο με σατέν παντελόνι

Ένα κλασικό ζιβάγκο και ένα σατέν παντελόνι αποτελούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς για τον χειμώνα. Η αντίθεση ανάμεσα στη μαλακή, cozy υφή του πλεκτού και τη διακριτική λάμψη του σατέν δημιουργεί ένα κομψό αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μια oversized τσάντα, sleek γυαλιά ηλίου και flat παπούτσια για ένα σύνολο που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

https://www.instagram.com/johannalager/p/DeWnRc9DjaF/?hl=en
https://www.instagram.com/johannalager/p/DeWnRc9DjaF/?hl=en

2. Animal print jacket με jeans

Τα animal prints συνεχίζουν να έχουν τη θέση τους στη χειμερινή γκαρνταρόμπα και ένα ιδιαίτερο jacket είναι ο πιο εύκολος τρόπος να τα εντάξεις στις εμφανίσεις σου. Αυτή τη φορά, άφησε στην άκρη τους πιο περίπλοκους συνδυασμούς και φόρεσέ το με ένα κλασικό denim παντελόνι. Πρόσθεσε ένα ζευγάρι μυτερές μπότες και έχεις ένα σύνολο που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη αισθητική με μια πιο fashion-forward διάθεση.

https://www.instagram.com/oliviafaeh/?hl=en
https://www.instagram.com/oliviafaeh/?hl=en

3. Jacket με κρόσσια, πράσινο denim και zebra shoes

Αν αγαπάς τους πιο τολμηρούς συνδυασμούς, δοκίμασε να παίξεις με διαφορετικά χρώματα, υφές και prints. Ένα jacket με κρόσσια δίνει μια πιο western διάθεση στην εμφάνιση, ενώ το πράσινο denim παντελόνι προσθέτει μια απρόσμενη χρωματική πινελιά. Το στοιχείο που ολοκληρώνει το look είναι ένα ζευγάρι παπούτσια με zebra print, αποδεικνύοντας ότι οι διαφορετικές τάσεις μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στο ίδιο outfit.

https://www.instagram.com/chloekathbutler/p/DevwAMaCFy5/?hl=en
https://www.instagram.com/chloekathbutler/p/DevwAMaCFy5/?hl=en

4. Baseball T-shirt με δερμάτινη φούστα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιλιστικές αντιθέσεις είναι εκείνη ανάμεσα στα αθλητικά κομμάτια και τα πιο θηλυκά σχέδια. Ένα baseball T-shirt μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα όταν συνδυαστεί με μια δερμάτινη φούστα. Επίλεξε μια midi γραμμή και ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μυτερά ψηλοτάκουνα, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο sporty και το elegant.

https://www.instagram.com/sarahlouiseblythe/?hl=en
https://www.instagram.com/sarahlouiseblythe/?hl=en

5. Εφαρμοστό δερμάτινο jacket με jeans και μπαλαρίνες

Το δερμάτινο jacket είναι ένα από τα κομμάτια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, όμως η φετινή χειμερινή προσέγγιση θέλει να δώσεις προσοχή στη γραμμή του. Ένα πιο εφαρμοστό σχέδιο συνδυάζεται ιδανικά με το αγαπημένο σου τζιν, ενώ οι μπαλαρίνες προσθέτουν μια πιο θηλυκή και ανεπιτήδευτη πινελιά. Μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα είναι η τελευταία λεπτομέρεια που θα κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει ολοκληρωμένο.

https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=en
https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=en

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Fashion fashion trends χειμώνας
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