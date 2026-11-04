Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Με μια ματιά Χρωματιστά ski jackets με έντονα prints και γεωμετρικά μοτίβα, εμπνευσμένα από τις δεκαετίες '70 και '80.

Retro πλεκτά με vintage σχέδια και νοσταλγική αισθητική, ιδανικά για après-ski εμφανίσεις.

Συνδυασμός κόκκινου και μπορντό για πλούσιες, εκλεπτυσμένες και φωτεινές χειμερινές εμφανίσεις.

Λευκά πανωφόρια με faux fur σε αποχρώσεις του λευκού, εκρού και κρεμ για απαλή, πολυτελή αίσθηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι χειμερινές αποδράσεις έχουν τη δική τους στιλιστική γοητεία, από τα χιονισμένα τοπία και τα cozy σαλέ μέχρι τις βόλτες στα γραφικά χωριά. Και μπορεί η βαλίτσα να χρειάζεται κυρίως ζεστά και πρακτικά ρούχα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις το στιλ σου πίσω. Αντίθετα, οι χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν την ιδανική αφορμή για να πειραματιστείς με διαφορετικές υφές, ενδιαφέροντες χρωματικούς συνδυασμούς και κομμάτια που συνδυάζουν την άνεση με την αισθητική.

Από τα χιονοδρομικά κέντρα και τα σαββατοκύριακα στο βουνό μέχρι τις εξορμήσεις σε χειμερινούς προορισμούς, το μυστικό βρίσκεται στις σωστές στιλιστικές επιλογές. Τα looks που ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν δεν περιορίζονται στον εξοπλισμό του σκι, αλλά επεκτείνονται και στο après-ski ντύσιμο, με πλεκτά που θυμίζουν vintage χειμερινές διακοπές, εντυπωσιακά πανωφόρια και αποχρώσεις που δίνουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό σύνολο.

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Αν, λοιπόν, ετοιμάζεις την επόμενη χειμερινή σου απόδραση και θέλεις λίγη έμπνευση για τις εμφανίσεις σου, υπάρχουν 5 στιλιστικές ιδέες που αξίζει να αποθηκεύσεις στα αγαπημένα σου. Είναι οι τάσεις που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις looks με προσωπικότητα, είτε πρόκειται να περάσεις τη μέρα σου στις χιονισμένες πλαγιές είτε να απολαύσεις έναν καφέ με θέα το βουνό.

1. Χρωματιστά ski jackets που κάνουν τη διαφορά

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη τη χειμερινή σου εμφάνιση, αυτό είναι το ski jacket. Οι φετινές στιλιστικές αναφορές απομακρύνονται από τα μονόχρωμα, διακριτικά σχέδια και δίνουν χώρο σε έντονα prints, γεωμετρικά μοτίβα και χρωματικούς συνδυασμούς που δύσκολα περνούν απαρατήρητοι. Εμπνευσμένα από την αισθητική των δεκαετιών του ’70 και του ’80, τα εντυπωσιακά πανωφόρια φέρνουν μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση στον εξοπλισμό του σκι.

Για να πετύχεις ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, μπορείς να συνδυάσεις ένα πολύχρωμο jacket με μονόχρωμο παντελόνι σκι, γάντια σε μία από τις αποχρώσεις του print και ένα ζευγάρι πρακτικές μπότες. Έτσι, το πανωφόρι παραμένει ο πρωταγωνιστής του συνόλου. Το συγκεκριμένο στιλ λειτουργεί εξίσου καλά και για τις φωτογραφίες στο βουνό, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσεις την πρακτικότητα για χάρη της εμφάνισης.

2. Retro πλεκτά που φέρνουν après-ski διάθεση

Τα πλεκτά με vintage αναφορές είναι από εκείνα τα κομμάτια που κάνουν τις χειμερινές αποδράσεις να μοιάζουν βγαλμένες από παλιές καρτ ποστάλ. Σχέδια εμπνευσμένα από το σκι, γεωμετρικά μοτίβα, έντονα γράμματα και χρωματιστές λεπτομέρειες δημιουργούν μια νοσταλγική αισθητική που ταιριάζει ιδανικά με τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός σαββατοκύριακου στο βουνό.

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι σε χιονοδρομικό κέντρο για να υιοθετήσεις την τάση. Ένα retro sweater με τζιν παντελόνι, χοντρές κάλτσες και μποτάκια είναι ιδανικό για τις βόλτες σου στον προορισμό, ενώ μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα θερμικό top για επιπλέον ζεστασιά. Αν προτιμάς πιο ανεπιτήδευτες εμφανίσεις, επίλεξε μια oversized γραμμή και άφησε τα σχέδια του πλεκτού να δώσουν όλο τον χαρακτήρα στο outfit.

3. Κόκκινο και μπορντό στον ίδιο συνδυασμό

Το κόκκινο παραμένει μία από τις πιο δυναμικές επιλογές για τον χειμώνα, ενώ όταν συνδυάζεται με το βαθύ μπορντό αποκτά μια πιο πλούσια και εκλεπτυσμένη διάσταση. Οι δύο αποχρώσεις δημιουργούν ένα ενδιαφέρον color combination, το οποίο ξεφεύγει από τους αναμενόμενους συνδυασμούς μαύρου, λευκού και γκρι που κυριαρχούν συχνά στο χειμερινό ντύσιμο.

Μπορείς να δοκιμάσεις ένα κόκκινο puffer jacket με μπορντό παντελόνι, να προσθέσεις ένα σκουφί στην ίδια χρωματική οικογένεια ή να αντιστρέψεις τις αποχρώσεις, επιλέγοντας ένα μπορντό πανωφόρι με κόκκινες λεπτομέρειες. Για μια πιο διακριτική προσέγγιση, κράτησε τα βασικά κομμάτια σε ουδέτερους τόνους και πρόσθεσε το κόκκινο μέσα από αξεσουάρ. Το αποτέλεσμα είναι φωτεινό, σύγχρονο και ιδανικό για το χιονισμένο τοπίο, όπου οι έντονες αποχρώσεις ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο.

4. Λευκά πανωφόρια με faux fur

Αν η χειμερινή σου απόδραση περιλαμβάνει βόλτες σε ένα γραφικό χωριό, δείπνο σε ένα ορεινό εστιατόριο ή χαλαρές στιγμές σε ένα chalet, τα λευκά πανωφόρια με faux fur είναι μια επιλογή που αξίζει να εξετάσεις. Οι εκδοχές σε λευκό, εκρού και κρεμ χρώμα χαρίζουν μια απαλή, πολυτελή αίσθηση στο σύνολο, ενώ η αφράτη υφή τους δημιουργεί ενδιαφέρουσα αντίθεση με πιο λιτά κομμάτια.

Για ένα κομψό après-ski look, συνδύασε ένα λευκό faux fur jacket με μαύρο παντελόνι, ένα εφαρμοστό ζιβάγκο και μπότες με σταθερή σόλα. Αν θέλεις κάτι πιο φωτεινό, μπορείς να κινηθείς σε μια παλέτα από κρεμ, μπεζ και γκρι, προσθέτοντας ένα πλεκτό κασκόλ και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Το συγκεκριμένο πανωφόρι είναι ιδανικό για τις στιγμές εκτός πίστας, αρκεί να επιλέξεις ένα σχέδιο που ταιριάζει στις καιρικές συνθήκες και στις δραστηριότητές σου.

5. Fair Isle πλεκτά για το απόλυτο χειμερινό mood

Τα Fair Isle πλεκτά επιστρέφουν κάθε χειμώνα, αλλά η γοητεία τους δεν εξαντλείται στην εποχικότητα. Με τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα τους, τις οριζόντιες σειρές σχεδίων και τους συνδυασμούς χρωμάτων, παραπέμπουν στην παραδοσιακή σκανδιναβική πλεκτή ένδυση και προσθέτουν μια cozy διάθεση σε κάθε εμφάνιση. Είναι, άλλωστε, από εκείνα τα κομμάτια που συνδέονται άμεσα με την εικόνα ενός χειμωνιάτικου σαββατοκύριακου.

Ένα Fair Isle sweater σε αποχρώσεις του μπλε, του κόκκινου, του πράσινου ή του εκρού μπορεί να φορεθεί με τζιν και μποτάκια για τις καθημερινές βόλτες ή με ένα άνετο παντελόνι για στιγμές χαλάρωσης στο κατάλυμα. Αν θέλεις να δώσεις μια πιο σύγχρονη διάσταση στο κλασικό σχέδιο, αναζήτησε πλεκτά με half-zip λαιμόκοψη ή ελαφρώς oversized εφαρμογή. Πρόσθεσε ένα μάλλινο σκουφί και ένα ζευγάρι γάντια σε συμπληρωματική απόχρωση και έχεις ένα σύνολο που συνδυάζει την άνεση με τη διαχρονική χειμερινή αισθητική.

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