Chanel Holiday 2026: Ένα χειμερινό ταξίδι ομορφιάς παρέα με την Margaret Qualley στο χιονισμένο St. Moritz

Η Chanel παρουσιάζει τη Holiday 2026 συλλογή με πρωταγωνίστρια τη Margaret Qualley, εμπνευσμένη από το χιονισμένο St. Moritz

Ο οίκος Chanel υποδέχεται την εορταστική περίοδο του 2026 με μια νέα συλλογή μακιγιάζ και αρωμάτων, εμπνευσμένη από τα χιονισμένα τοπία του St. Moritz και τις χειμερινές αποδράσεις της Gabrielle Chanel. Με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Margaret Qualley, η Holiday 2026 συλλογή συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με τη λάμψη του χειμώνα, μέσα από περλέ υφές, χρυσές λεπτομέρειες και ζεστές αποχρώσεις.

Η νέα συλλογή μάς ταξιδεύει στη δεκαετία του 1930, όταν η Gabrielle Chanel επισκεπτόταν συχνά το St. Moritz της Ελβετίας, παρέα με καλλιτέχνες, συγγραφείς και μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Το χειμερινό τοπίο των Άλπεων, το φως που αντανακλάται στο χιόνι και η ατμόσφαιρα των βραδινών συναντήσεων αποτέλεσαν την κεντρική έμπνευση για τις νέες δημιουργίες. Η Margaret Qualley πρωταγωνιστεί στην καμπάνια, παρουσιάζοντας beauty looks που αποτυπώνουν τις διαφορετικές αποχρώσεις του αλπικού τοπίου.

Διάβασε επίσης: «Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Ανάμεσα στα προϊόντα ξεχωρίζει η Neige d’Or, μια φωτεινή λευκή πούδρα με χρυσούς ιριδισμούς, καθώς και η Mont Rose, ένα ρουζ σε σατινέ απόχρωση ροζ ξύλου. Για το μακιγιάζ των ματιών, η παλέτα Ombre d’Or περιλαμβάνει 4 αποχρώσεις, από το taupe μέχρι το περλέ χρυσό και το απαλό ροζ.

Τα χείλη αποκτούν λαμπερό αποτέλεσμα με τρεις νέες αποχρώσεις του Rouge Coco Hydra Gloss: Étincelle, Givre και Aura. Παράλληλα, η συλλογή περιλαμβάνει το χρυσό eyeliner Éclat Doré, δύο νέες περλέ αποχρώσεις βερνικιών νυχιών, Scintillance και Blanc Alpin, αλλά και δύο κραγιόν Rouge Coco στις αποχρώσεις La Pausa και Marie.

Η ξεχωριστή έκδοση του N°5

Το εμβληματικό N°5 αποκτά επίσης μια ιδιαίτερη χειμερινή παρουσίαση. Το Eau de Parfum κυκλοφορεί σε ειδική συσκευασία με ένα μικρό λευκό χειμερινό καπέλο, εμπνευσμένο από την αισθητική των χιονισμένων βουνών.

Για τους συλλέκτες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το N°5 Extrait de Parfum, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε μόλις 48 αριθμημένα μπουκάλια από κρύσταλλο Baccarat. Κάθε φιάλη είναι χειροποίητα διακοσμημένη και συνοδεύεται από μια λευκή θήκη από δέρμα αρνιού.

Paris-St Moritz: Το νέο χειμερινό άρωμα

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι το Paris-St Moritz, το νέο άρωμα της σειράς Les Eaux de Chanel. Πρόκειται για την πρώτη δημιουργία της συγκεκριμένης συλλογής που αντλεί έμπνευση από έναν χειμερινό προορισμό, καθώς οι προηγούμενες εκδοχές της ήταν αφιερωμένες σε μέρη όπως η Deauville, το Biarritz και η Venice. Το άρωμα έχει musk και κεχριμπαρένιο χαρακτήρα, με νότες αχλαδιού στην αρχή και τριαντάφυλλο στην καρδιά της σύνθεσής του.

Με τη νέα Holiday 2026 συλλογή, η Chanel μεταφέρει την κομψότητα και τη μαγεία του χειμώνα στον κόσμο της ομορφιάς, δημιουργώντας μια πρόταση που συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά του οίκου με τη λάμψη των γιορτών.

Διάβασε επίσης: