Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα coffee corner στο σπίτι: εκεί που ξυπνάς το πρωί, απολαμβάνεις τον καφέ σου και ξεκινάς τη μέρα με στυλ
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό, προσωπικό coffee corner στο σπίτι: εκεί που ξυπνάς το πρωί, απολαμβάνεις τον καφέ σου και ξεκινάς τη μέρα με στυλ. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να δημιουργήσεις έναν χώρο που θα μοιάζει σαν να βγήκε από Pinterest!

Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ
Pinterest.com

1. Βρες τη σωστή γωνία

Δεν χρειάζεσαι ένα μεγάλο δωμάτιο. Ένα μικρό τραπεζάκι στην κουζίνα, μια γωνία στο σαλόνι ή ακόμα και ένα κομοδίνο μπορούν να γίνουν το ιδανικό σημείο για τον καφέ σου. Η ιδέα είναι να είναι άνετο και λειτουργικό.

Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη

2. Το τραπέζι ή το ράφι

Ψάξε για φτηνά τραπεζάκια ή ράφια second hand ή ακόμα και DIY λύσεις. Μια παλιά βιβλιοθήκη, ένα μικρό τραπέζι από IKEA ή ένα ανακυκλωμένο ξύλο μπορεί να γίνει η βάση του coffee corner σου. Το σημαντικό είναι να έχει χώρο για καφετιέρα, φλιτζάνια και μερικά διακοσμητικά.

Μικρές αλλαγές στην κουζίνα όπως ξύλινες επιφάνειες κοπής και διακοσμητικά αντικείμενα μπορούν να ανανεώσουν τον χώρο.

3. Διακόσμηση με στυλ

Μικρές πινελιές κάνουν τη διαφορά: ένα φωτάκι LED, μερικά φυτά σε γλαστράκια, ή ακόμα και ένα πίνακας με quotes για καφέ. Αν θες κάτι πιο fun, μπορείς να φτιάξεις DIY stands για τα φλιτζάνια ή να βάψεις τα βάζα με ζάχαρη, καφέ και κακάο σε μοντέρνα χρώματα.

Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ
Pinterest.com

4. Οργάνωση χωρίς χάος

Χρησιμοποίησε καλάθια, μικρά κουτάκια ή δοχεία για να κρατάς ζάχαρη, φακελάκια τσαγιού και σιρόπια. Ένα τακτοποιημένο coffee corner δείχνει πάντα πιο όμορφο και σου δίνει την αίσθηση café στο σπίτι.

5. Ο καφές κάνει τη διαφορά

Δεν χρειάζεται να έχεις ακριβή καφετιέρα. Ακόμα και μια απλή γαλλική πρέσα ή μια μηχανή φίλτρου κάνει δουλειά. Επιπλέον, μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό μενού για τον εαυτό σου με διαφορετικά είδη καφέ και γεύσεις.

Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ
Pinterest.com

6. Προσθέστε προσωπικότητα

Το coffee corner πρέπει να αντικατοπτρίζει εσένα. Ένα αγαπημένο βιβλίο, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα που αγαπάς ή μια κούπα με αστείο μήνυμα κάνουν τη διαφορά.

Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ
Pinterest.com

Η επιτυχία ενός coffee corner δεν είναι πόσο ξοδεύεις, αλλά η φροντίδα στη λεπτομέρεια: σωστή οργάνωση, cozy διάθεση και μερικές DIY πινελιές μπορούν να κάνουν ακόμα και μια γωνιά 2 τετραγωνικών μέτρων να μοιάζει πολυτελής. Με λίγη φαντασία και δημιουργικότητα, μπορείς να έχεις τον προσωπικό σου χώρο καφέ, που θα σε εμπνέει κάθε μέρα χωρίς να σου αδειάζει το πορτοφόλι.

Κυριακάτικο brunch στο μπαλκόνι: 5 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι σου

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα
Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα

Smart gadgets για το μπαλκόνι σου – Από αυτόματο πότισμα μέχρι αλλαγή μουσικής με ένα άγγιγμα
Smart gadgets για το μπαλκόνι σου – Από αυτόματο πότισμα μέχρι αλλαγή μουσικής με ένα άγγιγμα

Digital Detox για δύο: 10 απλά βήματα για να βρείτε ξανά τη «χημεία» σας offline
Digital Detox για δύο: 10 απλά βήματα για να βρείτε ξανά τη «χημεία» σας offline

Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!
Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!

Τυροπιτάκια Express: Η πιο εύκολη συνταγή των 4 υλικών (χωρίς φύλλο!)
Τυροπιτάκια Express: Η πιο εύκολη συνταγή των 4 υλικών (χωρίς φύλλο!)

Ποιά είναι τα ζώδια που θα έπρεπε να προσλάβει το FBI; – Τα 3 πιο παρατηρητικά ζώδια
Ποιά είναι τα ζώδια που θα έπρεπε να προσλάβει το FBI; – Τα 3 πιο παρατηρητικά ζώδια

Orient Express: Η επιστροφή του μυθικού τρένου της Ευρώπης με πολυτελή εισιτήρια έως 46.000 ευρώ
Orient Express: Η επιστροφή του μυθικού τρένου της Ευρώπης με πολυτελή εισιτήρια έως 46.000 ευρώ

Blush stick: 3 τεχνικές που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το ρουζ σου
Blush stick: 3 τεχνικές που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το ρουζ σου

Spring outfits 2026: Τα πιο stylish looks από τα Instagram It girls που αξίζει να αντιγράψεις τώρα
Spring outfits 2026: Τα πιο stylish looks από τα Instagram It girls που αξίζει να αντιγράψεις τώρα

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό