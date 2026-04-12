Η εμβληματική σκηνή της Carrie Bradshaw στην Vogue που καθόρισε το Sex and the City

Η Carrie Bradshaw από το «Sex and the City» ζει το όνειρό της στη Vogue, ανακαλύπτοντας τις προκλήσεις της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε λάτρης της μόδας και των περιοδικών, όπως η Carrie Bradshaw, ονειρεύεται μια καριέρα στην Vogue. Μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διάσημης σειράς «Sex and the City» διαδραματίζεται στο 17ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, με τίτλο «A Vogue Idea», όπου η Carrie κάνει την πρώτη της εμφάνιση στα γραφεία του θρυλικού περιοδικού.

Ντυμένη με ένα κοστούμι-φούστα εταιρικού στυλ, σαν να αναζητά αυτοπεποίθηση, και φορώντας το χαρακτηριστικό χρυσό της κολιέ με το όνομά της, η Carrie (την οποία υποδύεται η Sarah Jessica Parker) εισέρχεται στον κόσμο της Vogue. Για την ίδια, το περιοδικό αποτελούσε πάντα έναν φανταστικό στόχο, όπως είχε δηλώσει σε προηγούμενη σεζόν: «Προτιμούσα να αγοράζω Vogue παρά να δειπνώ. Ένιωθα ότι με θρέφει περισσότερο».

Sarah Jessica Parker as Carrie Bradshaw in «Sex and the City» HBO/ Courtesy: Everett/ Vogue France

Το όνειρο και η πραγματικότητα στην Vogue

Η ευκαιρία να γράψει για τη Vogue ήταν για την Carrie συναρπαστική και αποκαλυπτική ταυτόχρονα. Φανταζόταν τον εαυτό της να κινείται στους μυθικούς αυτούς χώρους, το απόλυτο σύμβολο του ονείρου της να ενταχθεί στον κόσμο της μόδας. Ωστόσο, η πραγματικότητα την πρόλαβε γρήγορα. Η εργασία για ένα περιοδικό αυτού του βεληνεκούς συνεπάγεται αυστηρές εκδοτικές απαιτήσεις. Η ίδια  ανακαλύπτει μια απαιτητική και δομημένη σύνταξη, όπου το αυθόρμητο στυλ της δεν ταίριαζε.

Η αρχισυντάκτριά της, Enid Frick (την οποία υποδύεται η Candice Bergen), της ζητά ένα άρθρο, αλλά το κείμενό της κρίνεται υπερβολικά προσωπικό, «πολύ Carrie Bradshaw», και όχι σύμφωνο με τα πρότυπα της Vogue. Αυτό το δίλημμα αναδεικνύει την παγκόσμια πραγματικότητα της ανάγκης να «λειάνουμε» την ιδιαιτερότητά μας για να ενταχθούμε σε έναν θεσμό. Παρόλα αυτά, η σημερινή εποχή, ειδικά στη Vogue, εκτιμά ολοένα και περισσότερο αυτή τη μοναδικότητα και την ικανότητα έκφρασης προσωπικής άποψης. Όπως είχαμε αναφέρει στο παρελθόν, η Sarah Jessica Parker έχει μιλήσει για την εμπειρία της με τον χαρακτήρα της Carrie Bradshaw.

Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες σκηνές του επεισοδίου είναι αυτή του shopping, όπου ανακαλύπτει εκατοντάδες δημιουργίες σχεδιαστών, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι παπούτσια Manolo Blahnik, τα οποία σπεύδει να δοκιμάσει. Αυτή η στιγμή υπογραμμίζει τον άρρηκτο δεσμό της με τη μόδα και την αιώνια αγάπη της για τα επώνυμα αξεσουάρ, στοιχεία που καθόρισαν τον χαρακτήρα της.

Carrie Bradshaw Sex And The City VOGUE
Μυστικά για να απολαύσεις τις διακοπές με το ταίρι σου χωρίς εντάσεις

Μυστικά για να απολαύσεις τις διακοπές με το ταίρι σου χωρίς εντάσεις

12.04.2026
