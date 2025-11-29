MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Υγεία 29.11.2025

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!
Μια απλή και δοκιμασμένη συνταγή για ένα χειροποίητο σιρόπι που καταπραΰνει τον βήχα και τον λαιμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η έλευση του χειμώνα σηματοδοτεί, εκτός από το κρύο και την υγρασία, την αναπόφευκτη έξαρση των ιώσεων και των κοινών κρυολογημάτων. Τα κλασικά συμπτώματα, όπως ο ερεθιστικός βήχας, ο πόνος στον λαιμό, η ρινική συμφόρηση και η γενική εξάντληση, ωθούν πολλούς στην αναζήτηση άμεσης ανακούφισης από το φαρμακείο.

Ωστόσο, τα εμπορικά σκευάσματα για τον βήχα συχνά περιέχουν τεχνητά πρόσθετα ή πρόσθετη ζάχαρη, συστατικά που δεν υποστηρίζουν τον οργανισμό στη φυσική του διαδικασία καταπολέμησης της φλεγμονής.

χειμώνας
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό το είδος γυμναστικής δρα σαν «φυσικό αντικαταθλιπτικό» και κάνει θαύματα στην ψυχολογία

Πέρα από τις θεραπευτικές λύσεις, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Μια ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση, η λήψη βιταμινών και η ποιοτική ξεκούραση αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για να μειωθεί τόσο η διάρκεια όσο και η σοβαρότητα μιας πιθανής ίωσης.

Ακόμα και αν μια λοίμωξη είναι αναπόφευκτη, υπάρχει ένας φυσικός και πρακτικός τρόπος να διαχειριστείτε τα ενοχλητικά συμπτώματα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά που ήδη υπάρχουν στην κουζίνα σας.

xeimwnas
Pinterest

Η συγγραφέας και blogger Μαρία Αγγελή (@aggelim2) προτείνει μια απλή και δοκιμασμένη συνταγή για ένα χειροποίητο σιρόπι που καταπραΰνει τον βήχα και τον λαιμό. Αυτή η σπιτική θεραπεία, με 4 μόνο συστατικά, είναι 100% φυσική, πανεύκολη στην παρασκευή και αποτελεσματική, καθιστώντας τα αγοραστά σιρόπια περιττά.

Συνταγή για καταπραϋντικό σιρόπι

Υλικά που θα χρειαστείτε:

  • Ένα κρεμμύδι, κομμένο
  • Δύο (2) κουταλιές της σούπας τριμμένο τζίντζερ
  • Οκτώ έως δέκα (8-10) σταγόνες χυμός λεμονιού
  • Τρεις (3) κουταλιές της σούπας μέλι
  • Ζεστό νερό
Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Pinterest.com

Οδηγίες παρασκευής:

Σε ένα σκεύος, τοποθετήστε το κρεμμύδι, το τζίντζερ και το μέλι. Προσθέστε τις σταγόνες λεμονιού και συμπληρώστε με ζεστό νερό, τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψετε τα υλικά. Αφήστε το μείγμα να εκχυλιστεί για περίπου μία ώρα. Κατόπιν, στραγγίστε το υγρό. Το ελιξίριο είναι έτοιμο!

Χρήση: Λαμβάνετε 1-2 κουταλιές της σούπας κάθε φορά που νιώθετε την ανάγκη να ανακουφιστείτε από τον βήχα ή τον πονόλαιμο.

rofimata
Pinterest

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ιώσεις κρυολόγημα Ρόφημα σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα

Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα

29.11.2025
Επόμενο
Ρομαντισμός στο full: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ζουν τα Χριστούγεννα σαν να είναι ταινία

Ρομαντισμός στο full: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ζουν τα Χριστούγεννα σαν να είναι ταινία

29.11.2025

Δες επίσης

Ρομαντισμός στο full: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ζουν τα Χριστούγεννα σαν να είναι ταινία
Life

Ρομαντισμός στο full: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ζουν τα Χριστούγεννα σαν να είναι ταινία

29.11.2025
Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα
Life

Χριστούγεννα χωρίς άγχος: Πώς να οργανώσεις το γιορτινό τραπέζι με 10 απλά βήματα

29.11.2025
Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις
Life

Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις

29.11.2025
Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος
Life

Αυτό είναι το συστατικό που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου για να χάσεις βάρος

29.11.2025
Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα
Life

Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα

29.11.2025
Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό
Fitness

Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

29.11.2025
Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να απογειώσεις το cat eye makeup σε κάθε σου εμφάνιση

29.11.2025
Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου
Fashion

Το pistachio green είναι το χρώμα που θα φέρει νωρίτερα την άνοιξη στη ντουλάπα σου

29.11.2025
Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση
Life

Αυτά είναι τα 3 ζώδια που είναι εντελώς ακατάλληλα για συγκατοίκηση

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας