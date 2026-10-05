Η Isabel Marant μάς ταξιδεύει στο Los Angeles για τη Spring/Summer 2027 συλλογή

Με μια ματιά Η συλλογή Spring/Summer 2027 της Isabel Marant εμπνέεται από το Los Angeles των '60s, με έμφαση στο φως και την ανεμελιά.

Η Kim Bekker άντλησε έμπνευση από φωτογραφίες του Sam Haskins, συνδυάζοντας δύναμη και αισθησιασμό στις γυναικείες σιλουέτες.

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από την απλότητα, την άνεση και την ευελιξία, με ρούχα που μεταβαίνουν από την παραλία στη βραδινή έξοδο.

Το denim, τα faded prints και οι παγιέτες συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια αίσθηση ελευθερίας και ανεπιτήδευτης κομψότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συλλογές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση στην πασαρέλα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, αφηγούνται έναν τρόπο ζωής και μεταφέρουν το κοινό σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η συλλογή Spring/Summer 2027 της Isabel Marant ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Ένα χρόνο μετά την επίσημη ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από την Kim Bekker, τη longtime συνεργάτιδα και δεξί χέρι της Isabel Marant, ο οίκος συνεχίζει να εξελίσσει τους χαρακτηριστικούς του κώδικες, αυτή τη φορά με το βλέμμα στραμμένο στο Los Angeles των ’60s.

Η έμπνευση μεταφράζεται σε μια συλλογή γεμάτη φως, ανεμελιά, αισθησιασμό και εκείνη την αβίαστη αυτοπεποίθηση που έχει γίνει συνώνυμη του οίκου. Το ίδιο το σκηνικό στο Place Colette προετοίμασε τους καλεσμένους για αυτή τη διαφορετική εμπειρία: το δάπεδο είχε καλυφθεί με άμμο, δημιουργώντας την αίσθηση μιας παραλίας που είχε μεταφερθεί στο κέντρο του Παρισιού, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Iris Law, η Natasha Lyonne και η Lou Doillon, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το cool, ανεπιτήδευτο κλίμα της παρουσίασης.

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Η Kim Bekker άντλησε την αρχική της έμπνευση από τις φωτογραφίες του Sam Haskins από τη δεκαετία του ’60, γοητευμένη από το ιδιαίτερο hazy φως και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες στις εικόνες του μοιάζουν ταυτόχρονα δυνατές και αισθησιακές. Αυτή η αντίθεση αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς άξονες της συλλογής. Η πρώτη εμφάνιση στην πασαρέλα έδωσε αμέσως το στίγμα: λευκά, ανάλαφρα board shorts συνδυασμένα με crochet top, ενώ τα μαλλιά, με διακριτικές ροζ ανταύγειες, έμοιαζαν σαν να έχουν φωτιστεί από τον καλοκαιρινό ήλιο. Το ίδιο effortless πνεύμα επανήλθε και σε μαύρες εκδοχές των shorts, φορεμένες με cropped tops που αφήνουν το σώμα ελεύθερο και αναδεικνύουν τη φυσική, ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Εδώ η Marant αισθητική δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μέσα από υπερβολές, αντίθετα, βασίζεται στη δύναμη της απλότητας, στην αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που αισθάνεται άνετα με το σώμα της και στα ρούχα που μοιάζουν σαν να έχουν επιλεγεί χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, παρότι κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά μελετημένη.

Ακριβώς αυτή η αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας παραμένει στον πυρήνα της γυναίκας της Isabel Marant. Είναι η γυναίκα που μπορεί να περάσει από το ένα fashion show στο άλλο φορώντας denim, ένα μαύρο jacket και ελάχιστα αξεσουάρ, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Η Bekker διατηρεί αυτή την attitude, αλλά για το καλοκαίρι την κάνει πιο ανάλαφρη και χαλαρή. Loose shirts φοριούνται πάνω από leather halter tops, chiffon vests συνδυάζονται με πιο δομημένες σιλουέτες, ενώ sculpted jackets αποκτούν μια αναπάντεχα καλοκαιρινή διάσταση όταν φοριούνται πάνω από maillots. Τα όρια ανάμεσα στο beachwear, το daywear και το eveningwear γίνονται σχεδόν αόρατα, δημιουργώντας μια γκαρνταρόμπα που μπορεί να ακολουθήσει τη γυναίκα από την παραλία μέχρι το βραδινό της ραντεβού χωρίς να χάσει στιγμή τον χαρακτήρα της.

Στη συλλογή υπάρχει, φυσικά, χώρος και για το χρώμα, αλλά με έναν τρόπο που παραμένει πιστός στην αισθητική της Isabel Marant. Τα prints δεν είναι έντονα ή αυστηρά γραφικά, μοιάζουν ξεθωριασμένα, σαν να έχουν περάσει αμέτρητες ώρες κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο. Η Bekker ανατρέχει στα αρχεία του οίκου και συγκεκριμένα στη συλλογή Spring/Summer 2013, επαναφέροντας την ιδέα των faded prints και μεταφέροντάς την σε ανάλαφρα, αέρινα υφάσματα. Το αποτέλεσμα είναι μια χρωματική παλέτα που μοιάζει σχεδόν φιλτραρισμένη από το φως: απαλή, ζεστή και ελαφρώς νοσταλγική. Τα υφάσματα κινούνται με το σώμα και δημιουργούν αυτή την αίσθηση ελευθερίας που αποτελεί ίσως το πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της συλλογής.

Από τη συλλογή δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το denim, ένα υλικό που η Isabel Marant έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να εντάξει με μοναδικό τρόπο στο Parisian cool. Τα χαμηλόμεσα jeans αποκτούν για την άνοιξη και το καλοκαίρι μια πιο αισθησιακή διάσταση και λειτουργούν ως καμβάς για διαφορετικές διαθέσεις. Με ένα bikini top μπορούν να γίνουν η ιδανική εμφάνιση για μια ημέρα διακοπών, ενώ με ένα sheer tank top και ένα cropped jacket μεταμορφώνονται σε ένα look για την πόλη. Αυτή ακριβώς η ευελιξία βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της συλλογής: τα ρούχα δεν προορίζονται για μία μόνο περίσταση, αλλά για μια γυναίκα που κινείται διαρκώς, ταξιδεύει, βγαίνει, αλλάζει σχέδια και θέλει η γκαρνταρόμπα της να μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της.

Και αν η ημέρα ξεκινά στην παραλία, η Isabel Marant ξέρει πολύ καλά πώς συνεχίζεται η νύχτα. Για το after-hours κομμάτι της συλλογής, η Kim Bekker εισάγει περισσότερη λάμψη, χωρίς όμως να εγκαταλείπει ποτέ την ανεπιτήδευτη διάθεση του οίκου. Το look που έκλεισε την πασαρέλα, φορεμένο από τη Mona Tougaard, ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική αποτύπωση αυτής της ισορροπίας: ένα fluid sequin minidress φορεμένο πάνω από μαύρο capri παντελόνι με crochet τελειώματα και ολοκληρωμένο με ένα slouchy μαύρο jacket. Η εμφάνιση είχε glamour, αλλά όχι την επισημότητα που συνήθως συνοδεύει τη βραδινή μόδα. Έμοιαζε περισσότερο με τη φυσική συνέχεια μιας ημέρας κάτω από τον ήλιο, όταν το καλοκαιρινό glow παραμένει στο δέρμα και η γυναίκα χρειάζεται απλώς να προσθέσει λίγη λάμψη για να μετατρέψει το look της.

Αυτό είναι τελικά και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εποχής της Isabel Marant. Η Kim Bekker δεν επιχειρεί να απομακρυνθεί από την ταυτότητα του οίκου ούτε να την ανατρέψει, αλλά να την εξελίξει με τρόπο φυσικό. Κρατά την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση, την τεχνική, το craftsmanship και κυρίως το attitude που έχουν κάνει τη Marant τόσο αναγνωρίσιμη, προσθέτοντας περισσότερο φως, χρώμα και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Η Spring/Summer 2027 συλλογή μοιάζει έτσι σαν μια πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου το Παρίσι συναντά την California, το denim συνυπάρχει με τις παγιέτες, το crochet με το tailoring και η παραλία με τη νυχτερινή ζωή. Είναι μια συλλογή για τη γυναίκα που θέλει να δείχνει εντυπωσιακή χωρίς να μοιάζει ότι προσπάθησε υπερβολικά, και ίσως ακριβώς γι’ αυτό η νέα Isabel Marant μοιάζει τόσο επίκαιρη. Έχει τη γνώριμη γαλλική ανεμελιά, το sexiness του Los Angeles και εκείνη τη σπάνια αίσθηση ελευθερίας που κάνει ένα look πραγματικά αξέχαστο.

Κεντρική Εικόνα: https://isabelmarant.com/

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