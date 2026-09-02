Fashion 02.09.2026

Η Nicole Kidman δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο κεφάλαιο του οίκου Versace δια χειρός Pieter Mulier

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Η Nicole Kidman έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο όραμα του Pieter Mulier για τον Versace με μια εντυπωσιακή δαντελωτή δημιουργία στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Nicole Kidman φόρεσε custom δημιουργία Atelier Versace στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2».
  • Το φόρεμα από μαύρη δαντέλα intarsia σε nude βάση προοιώνισε τη νέα εποχή του οίκου.
  • Ο Pieter Mulier, πρώην από τον Alaïa, αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση του Versace.
  • Η εμφάνιση της Kidman θεωρείται ισχυρή δήλωση για το όραμα του Mulier για τον οίκο.
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Αν και το επίσημο ντεμπούτο του στην πασαρέλα του οίκου Versace αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά, η Nicole Kidman έσπευσε να προσφέρει μια πρώτη, μαγευτική γεύση από το νέο του όραμα. Στην πρεμιέρα της ταινίας «Practical Magic 2» στο Λος Άντζελες, η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή custom δημιουργία Atelier Versace από μαύρη, χειροποίητη δαντέλα intarsia, μια επιλογή που ταίριαζε απόλυτα με το κινηματογραφικό κλίμα της βραδιάς αλλά και λειτούργησε ως το ιδανικό προοίμιο για τη νέα εποχή του ιστορικού οίκου.

Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock περπάτησαν στο red carpet της πρεμιέρας του Λονδίνου για το Practical Magic 2.
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Το μαύρο ύφασμα τοποθετημένο πάνω σε nude βάση δημιούργησε μια κομψή, διάφανη ψευδαίσθηση, ενώ η ασύμμετρη φούστα ανέδειξε τόσο τα πόδια της όσο και τις ασορτί δαντελωτές stiletto γόβες της. Το αποτέλεσμα απέπνεε αβίαστο αισθησιασμό χωρίς υπερβολές, προσφέροντας ένα εξαιρετικό δείγμα γραφής για το πώς ο Βέλγιος σχεδιαστής σκοπεύει να ερμηνεύσει τη διαχρονική, τολμηρή θηλυκότητα που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Versace.

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Από τον οίκο Alaïa στη νέα εποχή του Versace

Ο Pieter Mulier, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Chief Creative Officer στον οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, διαθέτει στο ενεργητικό του μια επιτυχημένη πενταετία στον οίκο Alaïa. Εκεί, οι τεχνικά άψογες και στενές γραμμές του χάρισαν μερικές από τις πιο εμβληματικές red-carpet εμφανίσεις σε αστέρες όπως η Zendaya, η Rihanna και η Hailey Bieber. Αυτή η εμπειρία αποτελεί εξαιρετικό προγεφύρωμα για τον Versace, έναν οίκο του οποίου η ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Hollywood και τα υψηλής επίδρασης celebrity looks, από το θρυλικό safety-pin dress της Elizabeth Hurley μέχρι το jungle dress της Jennifer Lopez.

Η επίσημη πρώτη εμφάνιση των δημιουργιών του στην πασαρέλα προγραμματίζεται για το επόμενο έτος, με τις φήμες να κάνουν λόγο ακόμα και για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Atelier Versace στο καλεντάρι της υψηλής ραπτικής στο Παρίσι έστερα από περισσότερο από μία δεκαετία. Αν και η εμφάνιση της Kidman αποτελεί απλώς την πρώτη δημόσια δήλωση του σχεδιαστή για τον οίκο, αποδεικνύει περίτρανα πως έχει κατανοήσει πλήρως ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά δυνατά χαρτιά του Versace: μερικές φορές, ένα και μόνο φόρεμα στο κόκκινο χαλί μπορεί να κάνει τόνο θόρυβο όσο μια ολόκληρη επίδειξη μόδας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Nicole Kidman Practical Magic 2 Versace
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