Όλο το TikTok μιλάει για αυτό! Το DIY καθαριστικό μπάνιου με 3 υλικά που εξαφανίζει τα πάντα

Μπάνιο πεντακάθαρο, χωρίς κόπο, με υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Αν ψάχνεις τον πιο εύκολο και φυσικό τρόπο να κάνεις το μπάνιο σου να λάμπει, τότε αυτό το viral κόλπο από το TikTok είναι για σένα καθώς με μόλις 3 βασικά υλικά – λευκό ξύδι, οινόπνευμα και απορρυπαντικό πιάτων – μπορείς να φτιάξεις ένα καθαριστικό που εξαφανίζει άλατα, βρωμιά και μικρές λεκέδες, χωρίς κόπο και χωρίς χημικά.

Όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι μας, το μπάνιο, μαζί με την κουζίνα, είναι από τα πιο απαιτητικά δωμάτια στο σπίτι για καθαριότητα. Οι υδρατμοί και το νερό αφήνουν πίσω τους βρομιές, άλατα στις βρύσες και στα ντους, ακόμα και μούχλα ανάμεσα στα πλακάκια. Το να το διατηρήσεις καθαρό μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά η σωστή συνταγή και μερικά έξυπνα tips μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Υλικά για το DIY καθαριστικό

1/2 κούπα λευκό ξύδι

1/4 κούπα οινόπνευμα

Λίγες σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων

1/4 κούπα νερό

Απλά ανακάτεψε όλα τα υλικά σε ένα ψεκαστήρι και έτοιμο! Ψέκασε τις επιφάνειες του μπάνιου και τρίψε ελαφρά για να δεις τη μαγεία: άλατα εξαφανίζονται και οι επιφάνειες λάμπουν.

5 Tips για ένα μπάνιο που μυρίζει και φαίνεται τέλειο

Χαλάκια μπάνιου: Κράτησε ένα χαλάκι έξω από το ντους και ένα κάτω από τον νιπτήρα. Στέγνωσέ τα κάθε εβδομάδα όπως τις πετσέτες σου για να αποφύγεις τη μούχλα.

Πότε να καθαρίσεις: Η καλύτερη στιγμή για καθαρισμό είναι μετά το μπάνιο, όταν οι υδρατμοί έχουν μαλακώσει τη βρωμιά και η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.

Αερισμός: Άφησε για λίγο το παράθυρο ανοιχτό μετά το ντους για να φύγουν οι υδρατμοί και να μειωθεί η πιθανότητα μούχλας.

Υπέροχη μυρωδιά: Χρησιμοποίησε αρωματικά ξύλινα sticks, λίγη σκόνη βανίλιας ή ένα αρωματικό στο καλάθι των αχρήστων για να κρατάς το μπάνιο φρέσκο και μυρωδάτο.

Αν έχει πιάσει μούχλα: Για μούχλα ανάμεσα στα πλακάκια, χρησιμοποίησε χλωρίνη ή άλλο ισχυρό καθαριστικό και τρίψε με σκληρή βούρτσα.

Με αυτό το απλό DIY καθαριστικό και τα έξυπνα tips, το μπάνιο σου θα γίνεται πεντακάθαρο και μυρωδάτο σε χρόνο μηδέν.

