Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Living 24.05.2026

Πώς οι nonnas της Ιταλίας έγιναν το lifestyle όνειρο της Gen Z

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Σε έναν κόσμο γεμάτο apps, trackers και «τέλειες ρουτίνες», οι Ιταλίδες γιαγιάδες αποδεικνύουν πως η πραγματική ευζωία κρύβεται στα απλά πράγματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι «Μπλε Ζώνες» έχουν γίνει σχεδόν pop κουλτούρα. Δεν είναι πια μόνο ένας επιστημονικός όρος για περιοχές του κόσμου όπου οι άνθρωποι ζουν αισθητά περισσότερο, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που έχει περάσει σε TikTok trends, wellness hacks και Gen Z αναζητήσεις για το «longevity lifestyle». Και μέσα σε όλο αυτό το hype, κάπου στο background, εμφανίζονται ξανά και ξανά οι ίδιες φιγούρες: οι nonnas. Οι Ιταλίδες γιαγιάδες της Σαρδηνίας, μιας από τις πιο γνωστές Μπλε Ζώνες στον κόσμο, που φαίνεται να κάνουν κάτι πολύ πιο απλό, και πολύ πιο αποτελεσματικό, από κάθε σύγχρονο σύστημα ευεξίας.

Νεαρή φοιτήτρια με λάπτοπ κρατά σημειώσεις για online μάθημα, στο πλαίσιο χρήσης εργαλείων AI για σπουδές.
Portrait of young woman distance learning, working from home with laptop, making notes, student studying on remote, doing online course.

Η Σαρδηνία δεν έγινε διάσημη για superfoods ή high-tech wellness retreats. Έγινε γνωστή γιατί εκεί καταγράφεται ασυνήθιστα υψηλός αριθμός ανθρώπων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 90 ή και τα 100 χρόνια. Οι nonnas δεν ακολουθούν κάποια μέθοδο. Δεν μετρούν θερμίδες, δεν κάνουν biohacking, δεν έχουν morning routine σε 5 στάδια. Η καθημερινότητά τους είναι σχεδόν αντι-viral: περπάτημα μέσα στη μέρα, φαγητό εποχής, οικογένεια, παρέα και μια σχέση με τον χρόνο που δεν μοιάζει να τον κυνηγάει.

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Το «dolce far niente» που δεν είναι απλώς τεμπελιά

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές έννοιες της ιταλικής κουλτούρας είναι το dolce far niente, η «γλύκα του να μην κάνεις τίποτα». Στην πράξη, δεν σημαίνει απραξία με την αρνητική έννοια. Σημαίνει παύση. Χρόνος χωρίς στόχο. Να κάθεσαι, να παρατηρείς, να αναπνέεις χωρίς να πρέπει να βελτιώνεσαι συνεχώς.

Γυναίκα με αθλητική εμφάνιση και ακουστικά απολαμβάνει το Hot Girl Walk της δίπλα σε φοίνικες.
Happy sportswoman going for a morning walk and listening music over earphones.

Κάπου εδώ, το lifestyle αυτό συναντά τη σύγχρονη πραγματικότητα της Gen Z, που ζει μέσα σε notifications, trackers και συνεχή παραγωγικότητα. Όπως έχει σχολιαστεί και σε διεθνή media όπως ο Guardian, αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να μεταφραστεί σήμερα ακόμα και ως ένα είδος «ψηφιακής αποσύνδεσης» ή, πιο απλά, ως το να αφήνεις το κινητό στην άκρη.

Το wellness που δεν χρειάζεται εξοπλισμό

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στις nonnas της Σαρδηνίας είναι ότι δεν «επιδιώκουν» τίποτα από όλα αυτά. Δεν κάνουν προσπάθεια να ζήσουν περισσότερο. Δεν ακολουθούν κάποια στρατηγική ευζωίας. Κι όμως, μέσα από συνήθειες που μοιάζουν σχεδόν αυτονόητες, καθημερινή κίνηση, απλό φαγητό, κοινωνικοποίηση και σταθερούς δεσμούς — χτίζουν κάτι που σήμερα η βιομηχανία του wellness προσπαθεί να αντιγράψει με apps, gadgets και συμπληρώματα.

Γυναίκα τρέχει στην παραλία με ακουστικά, μια από τις δραστηριότητες για να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα.
www.freepik.com

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς τους κανόνες του τι σημαίνει υγεία και ισορροπία, οι Μπλε Ζώνες και οι nonnas της Σαρδηνίας λειτουργούν σχεδόν σαν υπενθύμιση: ότι η μακροζωία δεν είναι πάντα αποτέλεσμα υπερ-βελτιστοποίησης. Λιγότερη ταχύτητα. Περισσότερη κοινότητα. Και μια καθημερινότητα που δεν χρειάζεται να αποδεικνύει τίποτα σε κανέναν, ούτε καν στον εαυτό της.

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Gen Z living TikTok
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μυστικό των πιο πετυχημένων ανθρώπων: Το 5λεπτο daily planning που αλλάζει όλη σου τη μέρα

Το μυστικό των πιο πετυχημένων ανθρώπων: Το 5λεπτο daily planning που αλλάζει όλη σου τη μέρα

24.05.2026
Επόμενο
Καλοκαίρι και κήπος: Τα 5 πιο ανθεκτικά φυτά στον καύσωνα

Καλοκαίρι και κήπος: Τα 5 πιο ανθεκτικά φυτά στον καύσωνα

24.05.2026

Δες επίσης

Καλοκαίρι και κήπος: Τα 5 πιο ανθεκτικά φυτά στον καύσωνα
Life

Καλοκαίρι και κήπος: Τα 5 πιο ανθεκτικά φυτά στον καύσωνα

24.05.2026
Το μυστικό των πιο πετυχημένων ανθρώπων: Το 5λεπτο daily planning που αλλάζει όλη σου τη μέρα
Life

Το μυστικό των πιο πετυχημένων ανθρώπων: Το 5λεπτο daily planning που αλλάζει όλη σου τη μέρα

24.05.2026
Με αυτά τα 4 κόλπα θα τρως λαχανικά από το μπαλκόνι σου όλο το καλοκαίρι
Life

Με αυτά τα 4 κόλπα θα τρως λαχανικά από το μπαλκόνι σου όλο το καλοκαίρι

24.05.2026
Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα
Food

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

24.05.2026
Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του
Life

Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του

24.05.2026
Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα
Beauty

Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα

24.05.2026
Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση
Fashion

Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση

24.05.2026
«Μικρές κινήσεις, μεγάλη αλλαγή» – 5 έξυπνα hacks για να ανανεώσεις τον χώρο σου
Life

«Μικρές κινήσεις, μεγάλη αλλαγή» – 5 έξυπνα hacks για να ανανεώσεις τον χώρο σου

23.05.2026
Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις
Life

Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις

23.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ