Beauty 07.05.2026

Μυρίζουν σαν θάλασσα, ήλιο και διακοπές – Τα must αρώματα του καλοκαιριού

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από δροσερές θαλασσινές νότες μέχρι αισθησιακά summer blends, αυτά τα αρώματα «κλειδώνουν» το καλοκαίρι σε ένα μπουκάλι
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει μια κατηγορία αρωμάτων που καταφέρνει να «αιχμαλωτίσει» την αίσθηση του καλοκαιριού σε ένα μόνο spray, αυτή είναι σίγουρα τα aquatic fragrances. Πρόκειται για αρώματα που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με ένταση ή βαρύτητα, αλλά με μια σχεδόν ανεπαίσθητη καθαρότητα που θυμίζει θαλασσινό αεράκι, αλμυρό δέρμα μετά τη θάλασσα και ήλιο που ζεσταίνει απαλά το σώμα. Είναι η πιο κοντινή εκδοχή του να «φοράς διακοπές».

thalassa
Unsplash

Η επιτυχία τους βρίσκεται στην ισορροπία: συνδυάζουν δροσερές θαλασσινές νότες με εσπεριδοειδή, musk ή ακόμη και ξυλώδη στοιχεία, δημιουργώντας αρώματα που δεν γίνονται ποτέ κουραστικά. Άλλα θυμίζουν ήσυχα πρωινά σε παραθαλάσσιο σπίτι, άλλα πιο κοσμοπολίτικες εικόνες από πολυτελή resorts, ενώ κάποια έχουν μια πιο καθαρή, σχεδόν «fresh laundry» αισθητική. Σε κάθε περίπτωση, όλα περιστρέφονται γύρω από την ιδέα της ελευθερίας και της ανεμελιάς.

Glitter tattoos: Το Y2K beauty trend που βλέπουμε παντού φέτος στις συναυλίες

Αυτό που κάνει τα aquatic scents ιδιαίτερα αγαπητά είναι ότι δεν περιορίζονται εποχιακά. Παρότι απογειώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες, φοριούνται εύκολα όλο τον χρόνο, λειτουργώντας σαν μικρές «αποδράσεις» από την καθημερινότητα. Μπορεί να θυμίζουν μια μέρα στην παραλία, ένα ταξίδι στο Αιγαίο ή ακόμη και ένα καλοκαιρινό βράδυ σε νησί, αλλά πάντα με έναν τρόπο διακριτικό και κομψό.

thalassa (2)

Κάθε άρωμα αυτής της οικογένειας αφηγείται τη δική του ιστορία. Άλλα είναι πιο minimal και καθαρά, άλλα πιο αισθησιακά και ζεστά, άλλα πιο φρέσκα και νεανικά. Όμως όλα έχουν έναν κοινό παρονομαστή, την αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου κοντά στη θάλασσα, με τον χρόνο να κυλά πιο αργά. Παρακάτω συγκεντρώνουμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά aquatic αρώματα που μοιάζουν να έχουν εμφιαλώσει το ίδιο το καλοκαίρι.

Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα aquatic αρώματα. Ο συνδυασμός θαλασσινού αλατιού με φασκόμηλο και ambrette seeds δημιουργεί μια φυσική, «ανεπιτήδευτη» αίσθηση καθαρού αέρα δίπλα στη θάλασσα. Δεν είναι έντονο, αλλά αφήνει μια κομψή, δροσερή υπογραφή.

jo_malone

Victoria Beckham Beauty – Portofino 97

Ένα άρωμα που θυμίζει ιταλική απόδραση με πιο σκοτεινή, αισθησιακή πλευρά. Το περγαμόντο δίνει φρεσκάδα, ενώ ο χαλκός και το πιπέρι το κάνουν πιο «ενήλικο» και μυστηριώδες. Είναι από εκείνα τα αρώματα που φοριούνται εύκολα και μένουν στη μνήμη.

victoria_beckham

Henry Rose – Jake’s House

Καθαρό, υδάτινο και minimal. Συνδυάζει θαλασσινές νότες με νερολί και musk, δημιουργώντας την αίσθηση φρεσκάδας μετά το ντους ή ενός δροσερού πρωινού δίπλα στη θάλασσα. Δεν «φωνάζει», αλλά είναι από αυτά που σε πλησιάζουν.

jake_house

Maison Margiela Replica – Sailing Day

Ένα άρωμα που κυριολεκτικά λέει την ιστορία του στον τίτλο του. Θυμίζει ιστιοπλοΐα, θαλασσινό αέρα και αλάτι στο δέρμα. Με seaweed και aquatic accords, αποτυπώνει την αίσθηση του ταξιδιού πάνω στο νερό.

replica_margiela

Lore – Sublimity

Πιο «ζεστό» aquatic άρωμα, με νερό καρύδας και musk που θυμίζουν καλοκαιρινό δέρμα μετά τη θάλασσα. Είναι σαν το ηλιοβασίλεμα σε παραλία: ήρεμο, απαλό και λίγο πιο sensual από τα κλασικά marine αρώματα.

lore

Orebella – Salted Muse

Άρωμα με βάση το λάδι με μεγάλη διάρκεια, που συνδυάζει θαλασσινό αλάτι, ξύλα και μια πιο earthy αίσθηση. Είναι πιο «δεμένο» και αισθησιακό, ιδανικό για όσους θέλουν το aquatic στοιχείο με λίγο πιο βαθύ χαρακτήρα.

orabella

Armani – Acqua di Gioia

Ένα από τα πιο εμβληματικά καλοκαιρινά αρώματα. Με λεμόνι, γιασεμί και cedar, δίνει καθαρή, φωτεινή ενέργεια που θυμίζει διακοπές στη Μεσόγειο. Κλασικό, φρέσκο και πάντα διαχρονικό.

3605521172587_P_1.jpg

Κεντρική Eικόνα: Unsplash

Lemon yellow nails: Το νέο hot manicure που μυρίζει καλοκαίρι

Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

άρωμα ΘΑΛΑΣΣΑΑ καλοκαίρι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η δυναμική επιστροφή του «Maestro» με Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστη Χαλκιά στους Παξούς

Η δυναμική επιστροφή του «Maestro» με Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστη Χαλκιά στους Παξούς

07.05.2026
Επόμενο
Πώς η Taylor Swift «έφερε» τον χωρισμό σε σχέση της Kesha

Πώς η Taylor Swift «έφερε» τον χωρισμό σε σχέση της Kesha

07.05.2026

Δες επίσης

Η Doja Cat με bronze glam M·A·C στο Met Gala 2026
Beauty

Η Doja Cat με bronze glam M·A·C στο Met Gala 2026

07.05.2026
Η Marine Serre «ζωντανεύει» τη Μόνα Λίζα με νέα συλλογή για το Μουσείο του Λούβρου
Fashion

Η Marine Serre «ζωντανεύει» τη Μόνα Λίζα με νέα συλλογή για το Μουσείο του Λούβρου

07.05.2026
«ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: Τι φάση με αυτές τις αφίσες στους δρόμους της Αθήνας
Life

«ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: Τι φάση με αυτές τις αφίσες στους δρόμους της Αθήνας

07.05.2026
Δέσποινα Βανδή: Ο λευκός καναπές της έγινε trend στο interior design και όλοι ψάχνουν πού θα τον βρουν
Life

Δέσποινα Βανδή: Ο λευκός καναπές της έγινε trend στο interior design και όλοι ψάχνουν πού θα τον βρουν

07.05.2026
Τα 3 ζώδια που έχουν την τέχνη στο DNA τους
Life

Τα 3 ζώδια που έχουν την τέχνη στο DNA τους

07.05.2026
Λιγουρεύεσαι γλυκό; Το γλυκό ψυγείου της γιαγιάς με 3 υλικά θα σε σώσει!
Food

Λιγουρεύεσαι γλυκό; Το γλυκό ψυγείου της γιαγιάς με 3 υλικά θα σε σώσει!

07.05.2026
Glitter tattoos: Το Y2K beauty trend που βλέπουμε παντού φέτος στις συναυλίες
Beauty

Glitter tattoos: Το Y2K beauty trend που βλέπουμε παντού φέτος στις συναυλίες

07.05.2026
Τα σανδάλια που θα απογειώσουν κάθε look του φετινού καλοκαιριού
Fashion

Τα σανδάλια που θα απογειώσουν κάθε look του φετινού καλοκαιριού

07.05.2026
Τραυματισμοί στο τρέξιμο: Τα 6 λάθη που κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις
Fitness

Τραυματισμοί στο τρέξιμο: Τα 6 λάθη που κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο