Life 26.04.2026

Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου

Μακιγιάζ για την Ανάσταση με λαμπερές σκιές και ροζ σύνολο, ιδέες για το γιορτινό σου look.
Ανακάλυψε τα 4 hot nail trends από τη nail artist της Sabrina Carpenter και βρες ποιο ταιριάζει στο δικό σου ζώδιο
Ειρήνη Στόφυλα

Η nail artist της Sabrina Carpenter, Zola Ganzorigt, είναι η υπεύθυνη για τα πιο viral μανικιούρ. Όπως είχαμε γράψει και στο εδώ ξέχνα τα περίπλοκα σχέδια που δεν μπορείς να εξηγήσεις στη μανικιουρίστα σου γιατί φέτος η τάση θέλει έμπνευση από το φαγητό, προσιτή πολυτέλεια και δόσεις μαξιμαλισμού.

Ποιο trend όμως «γράφει» καλύτερα πάνω σου; Τα άστρα μίλησαν!

1. Milky Whites & Soft Gold – Η ήρεμη πολυτέλεια

Ζώδια: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως
Είναι το «Espresso» vibe στην πιο καθαρή του μορφή. Γαλακτερές βάσεις με διακριτικές χρυσές λεπτομέρειες ή shimmer.

«Delulu is the solulu» -Πώς το ζώδιό σου θα αποκτήσει main character energy

Γιατί σου ταιριάζει: Ως ζώδιο της Γης, λατρεύεις την κομψότητα που δείχνει «ακριβή» αλλά δεν φωνάζει. Είναι το τέλειο «clean girl» μανικιούρ για σένα που θέλεις να είσαι περιποιημένη 24/7.

www.pexels.com
www.pexels.com

2. Food-Inspired Nails – Έμπνευση από το φαγητό

Ζώδια: Καρκίνος, Ιχθύες, Σκορπιός
Από «Blueberry Milk» μέχρι «Glazed Donut» και «Cherry Red». Χρώματα που σου έρχεται να τα φας!

Γιατί σου ταιριάζει: Είσαι ζώδιο του συναισθήματος και της άνεσης. Αυτά τα «γλυκά» χρώματα σου φτιάχνουν τη διάθεση και ταιριάζουν απόλυτα με τη ρομαντική και ελαφρώς παιχνιδιάρικη πλευρά σου.

https://www.instagram.com/naominailsnyc/
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

3. Accessible Celebrity Nails – Προσιτά & Chic

Ζώδια: Κριός, Δίδυμος, Τοξότης
Η τάση που θέλει τα νύχια των stars (όπως της Sabrina) να μην είναι πια υπερπαραγωγές που απαιτούν 4 ώρες στο σαλόνι, αλλά chic και εύκολα να αντιγραφούν.

Γιατί σου ταιριάζει: Δεν έχεις υπομονή! Θέλεις κάτι που να δείχνει «celebrity level» αλλά να τελειώνεις γρήγορα για να πας στην επόμενη περιπέτεια. Σου αρέσει να είσαι on-trend χωρίς να γίνεσαι δούλος της εικόνας σου.

https://www.instagram.com/naominailsnyc/
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

4. Maximalist Nails – Περισσότερο είναι… περισσότερο!

Ζώδια: Λέων, Ζυγός, Υδροχόος
3D σχέδια, charms, έντονα χρώματα και διαφορετικά textures σε κάθε νύχι. Το «Short n’ Sweet» album της Sabrina σε μανικιούρ!

Γιατί σου ταιριάζει: Σου αρέσει να προκαλείς συζητήσεις. Θέλεις τα νύχια σου να είναι το statement κομμάτι πάνω σου. Ως «social butterflies», χρειάζεστε κάτι που να τραβάει την προσοχή στα χέρια σας ενώ μιλάτε (και μιλάτε πολύ!).

https://www.instagram.com/naominailsnyc/
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

Είτε είσαι μια Milky White Παρθένος που θέλει όλα να είναι στην εντέλεια, είτε ένας Maximalist Λέων που θέλει τα νύχια του να φαίνονται από το διάστημα, το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Η Sabrina Carpenter και η Zola Ganzorigt μας έδωσαν το ελεύθερο να πειραματιστούμε, να «παίξουμε» με έμπνευση από το φαγητό και να νιώσουμε σαν pop stars χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε μια περιουσία.

Μην ξεχνάς: τα νύχια σου είναι το απόλυτο αξεσουάρ και ο καλύτερος τρόπος να εκφράσεις το vibe του ζωδίου σου αυτή την εποχή.

Zodiac Wellness: Το εξατομικευμένο self-care routine που χρειάζεται το ζώδιό σου για να βρει την ισορροπία του

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα

5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα

26.04.2026
Επόμενο
Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα

Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα

26.04.2026

Δες επίσης

Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου
Life

Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου

26.04.2026
Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα
Life

Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα

26.04.2026
5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα
Food

5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα

26.04.2026
Τα αρώματα της άνοιξης 2026 που θα σε βάλουν σε mood καλοκαιριού
Beauty

Τα αρώματα της άνοιξης 2026 που θα σε βάλουν σε mood καλοκαιριού

26.04.2026
Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας
Fashion

Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας

26.04.2026
Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips
Life

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips

25.04.2026
Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου
Life

Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου

25.04.2026
Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα
Food

Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα

25.04.2026
5 ασκήσεις στην καρέκλα που θα «ξυπνήσουν» τους κοιλιακούς σου
Fitness

5 ασκήσεις στην καρέκλα που θα «ξυπνήσουν» τους κοιλιακούς σου

25.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)