Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου

Ανακάλυψε τα 4 hot nail trends από τη nail artist της Sabrina Carpenter και βρες ποιο ταιριάζει στο δικό σου ζώδιο

Η nail artist της Sabrina Carpenter, Zola Ganzorigt, είναι η υπεύθυνη για τα πιο viral μανικιούρ. Όπως είχαμε γράψει και στο εδώ ξέχνα τα περίπλοκα σχέδια που δεν μπορείς να εξηγήσεις στη μανικιουρίστα σου γιατί φέτος η τάση θέλει έμπνευση από το φαγητό, προσιτή πολυτέλεια και δόσεις μαξιμαλισμού.

Ποιο trend όμως «γράφει» καλύτερα πάνω σου; Τα άστρα μίλησαν!

1. Milky Whites & Soft Gold – Η ήρεμη πολυτέλεια

Ζώδια: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Είναι το «Espresso» vibe στην πιο καθαρή του μορφή. Γαλακτερές βάσεις με διακριτικές χρυσές λεπτομέρειες ή shimmer.

Γιατί σου ταιριάζει: Ως ζώδιο της Γης, λατρεύεις την κομψότητα που δείχνει «ακριβή» αλλά δεν φωνάζει. Είναι το τέλειο «clean girl» μανικιούρ για σένα που θέλεις να είσαι περιποιημένη 24/7.

2. Food-Inspired Nails – Έμπνευση από το φαγητό

Ζώδια: Καρκίνος, Ιχθύες, Σκορπιός

Από «Blueberry Milk» μέχρι «Glazed Donut» και «Cherry Red». Χρώματα που σου έρχεται να τα φας!

Γιατί σου ταιριάζει: Είσαι ζώδιο του συναισθήματος και της άνεσης. Αυτά τα «γλυκά» χρώματα σου φτιάχνουν τη διάθεση και ταιριάζουν απόλυτα με τη ρομαντική και ελαφρώς παιχνιδιάρικη πλευρά σου.

3. Accessible Celebrity Nails – Προσιτά & Chic

Ζώδια: Κριός, Δίδυμος, Τοξότης

Η τάση που θέλει τα νύχια των stars (όπως της Sabrina) να μην είναι πια υπερπαραγωγές που απαιτούν 4 ώρες στο σαλόνι, αλλά chic και εύκολα να αντιγραφούν.

Γιατί σου ταιριάζει: Δεν έχεις υπομονή! Θέλεις κάτι που να δείχνει «celebrity level» αλλά να τελειώνεις γρήγορα για να πας στην επόμενη περιπέτεια. Σου αρέσει να είσαι on-trend χωρίς να γίνεσαι δούλος της εικόνας σου.

4. Maximalist Nails – Περισσότερο είναι… περισσότερο!

Ζώδια: Λέων, Ζυγός, Υδροχόος

3D σχέδια, charms, έντονα χρώματα και διαφορετικά textures σε κάθε νύχι. Το «Short n’ Sweet» album της Sabrina σε μανικιούρ!

Γιατί σου ταιριάζει: Σου αρέσει να προκαλείς συζητήσεις. Θέλεις τα νύχια σου να είναι το statement κομμάτι πάνω σου. Ως «social butterflies», χρειάζεστε κάτι που να τραβάει την προσοχή στα χέρια σας ενώ μιλάτε (και μιλάτε πολύ!).

Είτε είσαι μια Milky White Παρθένος που θέλει όλα να είναι στην εντέλεια, είτε ένας Maximalist Λέων που θέλει τα νύχια του να φαίνονται από το διάστημα, το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Η Sabrina Carpenter και η Zola Ganzorigt μας έδωσαν το ελεύθερο να πειραματιστούμε, να «παίξουμε» με έμπνευση από το φαγητό και να νιώσουμε σαν pop stars χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε μια περιουσία.

Μην ξεχνάς: τα νύχια σου είναι το απόλυτο αξεσουάρ και ο καλύτερος τρόπος να εκφράσεις το vibe του ζωδίου σου αυτή την εποχή.

