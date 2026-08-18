Fashion 18.08.2026

Οι fashion συνεργασίες του 2026 που έγραψαν ιστορία και έγιναν viral

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Από τις πολυτελείς συμπράξεις υψηλής ραπτικής και τα αναπάντεχα streetwear drops μέχρι τις πιο δυνατές celebrity συλλογές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι συνεργασίες στη μόδα το 2026 φέρνουν φρέσκια οπτική, απευθύνονται σε νέα κοινά και δημιουργούν αυθεντικά κομμάτια.
  • Κορυφαίοι οίκοι όπως Prada, Balenciaga, Versace, Jacquemus, Issey Miyake, New Balance, Victoria Beckham, Stella McCartney, Isabel Marant συνεργάζονται με άλλες μάρκες.
  • Celebrities όπως η Zendaya και η Hailey Bieber συμμετέχουν σε συνεργασίες, προσφέροντας δημιουργίες υψηλών επιδόσεων ή beauty προϊόντα.
  • Οι συνεργασίες καλύπτουν γυαλιά ηλίου, υποδήματα, ρούχα και αξεσουάρ, συνδυάζοντας διαφορετικές αισθητικές και πολιτιστικές κληρονομιές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βιομηχανία της μόδας λάτρευε ανέκαθεν τις συνεργασίες, όμως φέτος το φαινόμενο αυτό έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, με κορυφαίους οίκους, cult ετικέτες και celebrities να συνδημιουργούν τα πιο ποθητά κομμάτια της χρονιάς. Πέρα από το απαραίτητο marketing hype, οι καλύτερες συνεργασίες καταφέρνουν να φέρουν μια φρέσκια οπτική, να απευθυνθούν σε νέα κοινά και να προσφέρουν δημιουργίες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους.

https://www.instagram.com/gentlemonster/
https://www.instagram.com/gentlemonster/

Από την υψηλή ραπτική και το streetwear μέχρι τις πιο αναπάντεχες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές συμπράξεις, οι φετινές συλλογές αποδεικνύουν ότι οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες γράφονται όταν συναντιούνται διαφορετικοί κόσμοι. Ας ρίξουμε μια ματιά στα πιο δυνατά projects που καθορίζουν τη μόδα φέτος.

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Prada x Gentle Monster

Η Prada και η Gentle Monster ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια περιορισμένης έκδοσης σειρά γυαλιών ηλίου που συνδυάζει αρχιτεκτονικά σχέδια, αιχμηρές γραμμές και κομψούς τίττανες βραχίονες. Η καμπάνια, με πρωταγωνιστή τον Kentaro Sakaguchi, αντλεί έμπνευση από τα στοιχεία της φύσης, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

https://www.instagram.com/gentlemonster/
https://www.instagram.com/gentlemonster/

Balenciaga x Manolo Blahnik

Υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του Pierpaolo Piccioli, η Balenciaga στρέφεται προς μια πιο εκλεπτυσμένη και συναισθηματική αισθητική. Η συνεργασία αυτή με τον θρυλικό οίκο υποδημάτων Manolo Blahnik γεννά μοναδικά couture κομμάτια υψηλής αισθητικής και διαχρονικής κομψότητας.

manholo_blanik_balenciaga
https://www.instagram.com/levelshoes/

Versace x Onitsuka Tiger

Το μοντέλο TAI-CHI Sakura συνδυάζει την ιαπωνική κατασκευή με πολυτελή ιταλικά υλικά, φέροντας τη χαρακτηριστική μέδουσα του οίκου Versace με τρουκς και διπλές ραφές. Η καμπάνια αποτυπώνει την εκρηκτική ενέργεια δύο εντελώς διαφορετικών πολιτιστικών κληρονομιών.

versace_onitsuka
https://www.instagram.com/versace/

Jacquemus x Timberland

Τα iconic 3-Eye Lug Boat Shoes απέκτησαν μια καλοκαιρινή, Lagoon Blue εκδοχή δια χειρός Jacquemus. Πρόκειται για το ιδανικό παπούτσι που μπορεί να φορεθεί εξίσου άνετα σε μια βεράντα beach club ή στους πολυσύχναστους δρόμους του Παρισιού.

timberland
https://www.instagram.com/timberland/

Issey Miyake x Camper

Ένα φουτουριστικό παπούτσι σχεδιασμένο σαν κάλτσα που προσφέρει αίσθηση «δεύτερου δέρματος». Η συνεργασία αυτή γεφυρώνει υποδειγματικά την καθημερινή λειτουργικότητα με την πρωτοποριακή και άνετη μόδα.

https://www.instagram.com/isseymiyakeofficial/
https://www.instagram.com/isseymiyakeofficial/

New Balance x Miu Miu

Η Miu Miu αφαίρεσε το κλασικό κομμάτι της φτέρνας από το New Balance 530 SL, μετατρέποντας το δημοφιλές αθλητικό παπούτσι σε ένα statement slip-on mule. Είναι ίσως η πιο αθόρυβα επιδραστική sneaker συνεργασία των τελευταίων σεζόν.

new_balance_miu_miu
https://www.instagram.com/miumiu/

Victoria Beckham x GAP

Η Victoria Beckham εγκαινιάζει μια πολυετή συνεργασία με το GAP, παρουσιάζοντας μια συλλογή 38 κομματιών που αντλεί έμπνευση από τα αρχεία του brand στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s. Η χαρακτηριστική μινιμαλιστική υπογραφή της σχεδιάστριας διαπερνά κάθε denim και πανωφόρι.

victoria_beckham_gap
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Zendaya x On

Η πρώτη ολοκληρωμένη co-created συλλογή της ηθοποιού με τον ελβετικό αθλητικό οίκο On περιλαμβάνει ρούχα και παπούτσια υψηλών επιδόσεων. Το αποτέλεσμα ξεχωρίζει επειδή είναι ουσιαστικά μελετημένο και όχι μια απλή, τυπική διαφημιστική έγκριση.

Η Zendaya παρουσιάζει τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear με άνεση και στυλ.
https://www.instagram.com/on/?hl=el

Rhode x The Biebers

Η Hailey Bieber ένωσε δυνάμεις με τον Justin Bieber για μια limited-edition σειρά μέσω του beauty brand Rhode. Η συλλογή περιλαμβάνει τα αγαπημένα hydrocolloid pimple patches σε παιχνιδιάρικα σχήματα, καθώς και μια συλλεκτική γεύση στα δημοφιλή peptide lip treatments.

rhode_biebers
https://www.instagram.com/rhode/

Stella McCartney x H&M

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους ιστορική συνεργασία, η Stella McCartney και η H&M επανήλθαν με μια δυναμική συλλογή 25 κομματιών. Με επίκεντρο τα ανακυκλωμένα υλικά, το οργανικό βαμβάκι και τα εμβληματικά αρχειακά prints, η επιστροφή αυτή άξιζε την αναμονή.

stella_mcqurtney
https://www.instagram.com/hm/

Isabel Marant x Havaianas

Η bohemian αισθητική της Isabel Marant συναντά τις κλασικές σαγιονάρες σε μια συλλογή γεμάτη tie-dye μοτίβα. Οι δερμάτινες λεπτομέρειες και η νέα puffed σόλα με τα μεταλλικά στοιχεία προσφέρουν την απόλυτη chic καλοκαιρινή επιλογή.

https://www.instagram.com/havaianaseurope/
https://www.instagram.com/havaianaseurope/

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