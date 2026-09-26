Living 26.09.2026

Πώς να καθαρίσεις το δερμάτινο jacket σου χωρίς να το καταστρέψεις

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Ανακάλυψε τον ασφαλή τρόπο για να καθαρίσεις και να φροντίσεις το δερμάτινο τζάκετ σου στο σπίτι, χωρίς να το καταστρέψεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το δερμάτινο τζάκετ δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό ή να πλένεται στο πλυντήριο.
  • Χρησιμοποίησε ειδικό καθαριστικό δέρματος ή ήπια σαπουνάδα με νωπό πανί, εφαρμόζοντας τοπικά.
  • Πριν τον καθαρισμό, κάνε δοκιμή σε ένα κρυφό σημείο για να ελέγξεις την αντίδραση του δέρματος.
  • Άφησε το τζάκετ να στεγνώσει φυσικά και εφάρμοσε κρέμα ενυδάτωσης για ελαστικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα καλό δερμάτινο jacket αναβαθμίζει αμέσως κάθε εμφάνιση και αποτελεί μια διαχρονική επένδυση για την γκαρνταρόμπα σου. Ωστόσο, η φροντίδα και ο καθαρισμός του μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πρόκληση, ειδικά όταν προσπαθείς να απαλλαγείς από επίμονους λεκέδες χωρίς να καταστρέψεις το υλικό.

μπουφάν
https://khaite.com/

Αν και οι ειδικοί προτείνουν να εμπιστεύεσαι τους επαγγελματίες για τον βαθύ καθαρισμό, υπάρχουν περιπτώσεις που θέλεις ή πρέπει να το φροντίσεις μόνος σου στο σπίτι. Με τις σωστές κινήσεις και λίγη προσοχή, μπορείς να διατηρήσεις το δέρμα σου απαλό, καθαρό και ανθεκτικό στον χρόνο.

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Επιπλέον, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το δέρμα αντιδρά στην υγρασία είναι το κλειδί για να αποφύγεις τα λάθη. Τα μόρια του νερού μπορούν να απομακρύνουν τα φυσικά έλαια του υλικού, κάνοντας το τζάκετ σου να ξεθωριάζει ή να ραγίζει, γι’ αυτό και οι βιαστικές κινήσεις ή το μούλιασμα απαγορεύονται αυστηρά.

dermatino_jacket
Pinterest

Πριν ξεκινήσεις οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού στο σπίτι, είναι απαραίτητο να κάνεις μια δοκιμή σε κάποιο κρυφό σημείο, όπως στο εσωτερικό μιας τσέπης ή στο κάτω μέρος του γιακά. Έτσι, θα βεβαιωθείς ότι το δέρμα δεν χάνει το χρώμα του και ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιείς είναι απολύτως ασφαλή για το συγκεκριμένο ρούχο.

Πώς να καθαρίσεις το εξωτερικό του τζάκετ στο χέρι

Το δέρμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην υγρασία, γι’ αυτό και δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό ή να πλένεται στο πλυντήριο. Αντίθετα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ειδικό καθαριστικό δέρματος ή ένα μείγμα από χλιαρό νερό και λίγες σταγόνες ήπιας σαπουνάδας, εφαρμόζοντάς το τοπικά με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι με κυκλικές κινήσεις.

bomber_jacket
https://www.instagram.com/rachellsund/

Αφού απομακρύνεις τη βρωμιά, σκούπισε προσεκτικά με ένα νωπό, καλά στυμμένο πανί, άφησε το τζάκετ να στεγνώσει φυσικά σε κρεμάστρα μακριά από τον ήλιο και ολοκλήρωσε τη διαδικασία απλώνοντας μια ειδική κρέμα ενυδάτωσης για να επαναφέρεις τη φυσική του ελαστικότητα.

Κεντρική Εικόνα: Bottega Veneta 

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Fashion living δερμάτινο jacket
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