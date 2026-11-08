Τα 5 λάθη που κάνεις με τη λακ και καταστρέφουν το χτένισμά σου

Από την απόσταση ψεκασμού μέχρι τη χρήση θερμότητας, μάθε πώς θα πετύχεις το τέλειο κράτημα στα μαλλιά σου χωρίς να τα κοκκαλώνεις

Με μια ματιά Ψεκάζεις τη λακ από πολύ κοντινή απόσταση, προκαλώντας σκληρή υφή στα μαλλιά.

Χρησιμοποιείς λακ πριν από θερμικά εργαλεία, καίγοντας το προϊόν στην τρίχα.

Χτενίζεις τα μαλλιά αφού έχει στεγνώσει η λακ, καταστρέφοντας το χτένισμα και προκαλώντας φριζάρισμα.

Επιλέγεις λάθος τύπο κρατήματος λακ ή χρησιμοποιείς υπερβολική ποσότητα στη ρίζα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η λακ αποτελεί αδιαμφισβήτητα το απόλυτο προϊόν σταθεροποίησης που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε γυναικείο νεσεσέρ. Είτε πρόκειται για ένα καθημερινό ανάλαφρο styling είτε για ένα εντυπωσιακό βραδινό χτένισμα, υπόσχεται να κρατήσει κάθε τρίχα στη θέση της και να δώσει τη διάρκεια που όλοι επιζητούμε.

Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η χρήση της γίνεται μηχανικά, χωρίς να δίνουμε σημασία στις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Το αποτέλεσμα είναι συχνά το αντίθετο από το επιθυμητό: μαλλιά που φαίνονται θαμπά, σκληρά, κοκκαλωμένα ή που χάνουν τον όγκο τους μόλις λίγα λεπτά αφού βγούμε από το σπίτι.

Διάβασε επίσης: Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

Αν αναρωτιέσαι γιατί το χτένισμά σου δεν κρατάει όσο θα ήθελες ή γιατί η υφή των μαλλιών σου αλλοιώνεται, η απάντηση κρύβεται στις συνήθειές σου. Δες τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνεις με τη λακ και πώς να τα διορθώσεις σήμερα για επαγγελματικό αποτέλεσμα.

1. Ψεκάζεις από πολύ κοντινή απόσταση

Ο χρυσός κανόνας της λακ είναι η απόσταση. Όταν ψεκάζεις πολύ κοντά στο κεφάλι, το προϊόν συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, υγραίνει υπερβολικά την τρίχα και δημιουργεί αυτή την ανεπιθύμητη, σκληρή υφή. Για να απλωθεί το προϊόν ομοιόμορφα σαν ένα ανάλαφρο πέπλο, κράτα το σπρέι τουλάχιστον 20 με 30 εκατοστά μακριά από τα μαλλιά σου.

2. Βάζεις λακ πριν χρησιμοποιήσεις το ψαλίδι ή την πρέσα

Αυτό είναι ένα από τα πιο καταστροφικά λάθη για την υγεία της τρίχας. Η λακ περιέχει συστατικά που αντιδρούν άμεσα με την υψηλή θερμότητα. Αν ψεκάσεις πριν περάσεις τα μαλλιά σου με θερμικά εργαλεία, ουσιαστικά καίς το προϊόν πάνω στην τρίχα, προκαλώντας σπάσιμο και σοβαρή φθορά. Η λακ μπαίνει πάντα στο τέλος, ως η τελευταία πινελιά σταθεροποίησης.

3. Χτενίζεις τα μαλλιά αφού έχει στεγνώσει το προϊόν

Μόλις ψεκάσεις και η λακ στεγνώσει, δημιουργεί έναν προστατευτικό φραγμό που κρατάει το σχήμα των μαλλιών. Αν περάσεις βούρτσα ή χτένα αφού έχει σταθεροποιηθεί το χτένισμα, το μόνο που θα πετύχεις είναι να σπάσεις αυτόν τον φραγμό, να δημιουργήσεις φριζάρισμα και να καταστρέψεις τις μπούκλες σου. Αν θέλεις πιο φυσικό αποτέλεσμα, χτένισε τα μαλλιά σου πριν ψεκάσεις.

4. Επιλέγεις λάθος τύπο κρατήματος για τις ανάγκες σου

Δεν είναι όλες οι λακ ίδιες. Αν θέλεις ελαφρύ όγκο και φυσική κίνηση για την καθημερινότητά σου, μια λακ με πολύ δυνατό κράτημα θα βαρύνει τα μαλλιά σου. Αντίστοιχα, αν ετοιμάζεις ένα απαιτητικό σινιόν για βραδινή έξοδο, μια ελαφριά λακ δεν θα αντέξει. Διάλεξε το σωστό επίπεδο κρατήματος ανάλογα με το styling που θέλεις να πετύχεις.

5. Χρησιμοποιείς υπερβολική ποσότητα στη ρίζα

Στην προσπάθειά μας να δώσουμε διάρκεια στον όγκο, τείνουμε να ψεκάζουμε μεγάλη ποσότητα λακ απευθείας στις ρίζες. Το αποτέλεσμα είναι τα μαλλιά να βαραίνουν από το συσσωρευμένο προϊόν, να κολλάνε στο τριχωτό της κεφαλής και να χάνουν αμέσως το ύψος τους. Για να δώσεις πραγματική διάρκεια, ψέκασε ελαφρώς από απόσταση ανασηκώνοντας τα τουφάκια από κάτω προς τα πάνω.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: