Beauty 07.11.2026

Υαλουρονικό Οξύ: Το συνηθισμένο λάθος που κάνουμε στην εφαρμογή του και αφυδατώνει το δέρμα

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Το λάθος στην εφαρμογή του υαλουρονικού οξέος που ξηραίνει το δέρμα και πώς να το χρησιμοποιείς σωστά για βαθιά ενυδάτωση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το υαλουρονικό οξύ μπορεί να αφυδατώσει το δέρμα αν εφαρμοστεί σε στεγνό πρόσωπο, απορροφώντας υγρασία από τα βαθύτερα στρώματα.
  • Εφάρμοσε ορό υαλουρονικού οξέος πάντα σε νωπή επιδερμίδα, μετά τον καθαρισμό, για να «κλειδώσει» την υγρασία.
  • Χρησιμοποίησε ενυδατική κρέμα αμέσως μετά τον ορό υαλουρονικού οξέος για να «σφραγίσεις» την υγρασία στο δέρμα.
  • Πρόσεξε την ποσότητα (2-3 σταγόνες) και προσάρμοσε τη χρήση του στις κλιματικές συνθήκες, ειδικά τον χειμώνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το υαλουρονικό οξύ είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο δημοφιλείς «σταρ» της σύγχρονης περιποίησης προσώπου. Υπόσχεται βαθιά ενυδάτωση, «γεμάτη» επιδερμίδα και άμεση φρεσκάδα, καθώς έχει την εντυπωσιακή ιδιότητα να συγκρατεί έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό. Ωστόσο, αρκετός κόσμος παραπονιέται ότι μετά τη χρήση του το δέρμα δείχνει πιο ξηρό, τραβάει ή εμφανίζει λεπτές γραμμές αφυδάτωσης. Πώς γίνεται ένα τόσο ενυδατικό συστατικό να φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα;

skincare
pexels

Η απάντηση κρύβεται στον τρόπο εφαρμογής και στον μηχανισμό λειτουργίας του. Το υαλουρονικό οξύ δρα σαν ένας ισχυρός «μαγνήτης» υγρασίας. Αν το εφαρμόσεις σε εντελώς στεγνό πρόσωπο, και ειδικά σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία, το συστατικό δεν θα βρει υγρασία στον αέρα για να τραβήξει. Αποτέλεσμα; Θα αρχίσει να απορροφά το νερό από τα βαθύτερα στρώματα της ίδιας σου της επιδερμίδας, φέρνοντάς το στην επιφάνεια όπου και εξατμίζεται, αφήνοντας το δέρμα σου πιο αφυδατωμένο από πριν.

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1. Εφαρμογή πάντα σε νωπή επιδερμίδα

Το πρώτο και χρυσό βήμα είναι να μην απλώνεις ποτέ τον ορό υαλουρονικού οξέος σε στεγνό πρόσωπο. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, ψέκασε το πρόσωπό σου με ένα ιαματικό νερό, ένα toner ή απλώς άφησε το δέρμα σου ελαφρώς νωπό από το νερό της βρύσης. Με αυτόν τον τρόπο, το υαλουρονικό οξύ θα «κλειδώσει» αυτή την εξωτερική υγρασία στο δέρμα σου, προσφέροντας το μέγιστο δυνατό plump εφέ.

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Pexels

2. «Σφράγισε» πάντα με ενυδατική κρέμα

Το υαλουρονικό οξύ από μόνο του δεν αρκεί για να κρατήσει το δέρμα σου ενυδατωμένο όλη μέρα. Αν δεν εφαρμόσεις μια ενυδατική κρέμα αμέσως μετά, η υγρασία που μόλις τράβηξε θα εξατμιστεί γρήγορα (διαδερμική απώλεια νερού). Η ενυδατική κρέμα λειτουργεί ως προστατευτικός φραγμός που παγιδεύει το νερό στα κύτταρα.

skincare
pexels

3. Πρόσεξε την ποσότητα και τη συχνότητα

Στο skincare το «περισσότερο» δεν σημαίνει και «καλύτερο». 2 με 3 σταγόνες ορού είναι υπεραρκετές για όλο το πρόσωπο και τον λαιμό. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος που «τριβεται» (pilling) και εμποδίζει την απορρόφηση των υπόλοιπων προϊόντων.

Γυναίκα που καθαρίζει το πρόσωπό της κάνοντας ντεμακιγιάζ για τη σωστή φροντίδα του δέρματος.
https://unsplash.com/

4. Προσαρμόσου στις κλιματικές συνθήκες

Τους χειμερινούς μήνες, με τη θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους και τον ξηρό αέρα έξω, το υαλουρονικό οξύ χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσοχή. Φρόντισε να χρησιμοποιείς συνδυαστικά συστατικά όπως τα ceramides ή τα φυτικά έλαια στην ενυδατική σου, ώστε να ενισχύεις τον δερματικό φραγμό και να εμποδίζεις την αφυδάτωση.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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beauty skincare υαλουρονικό οξύ
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