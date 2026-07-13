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Μουσικά Νέα 13.07.2026

Formula 1 ή μουσικό festival; Το φετινό line-up του Singapore Grand Prix 2026 είναι… τρελό!

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Οι The Killers και η Lana Del Rey προστίθενται στο εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα του Formula 1 Singapore Grand Prix 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Singapore Grand Prix 2026 θα διεξαχθεί 9-11 Οκτωβρίου, συνδυάζοντας αγώνες και συναυλίες.
  • Οι The Killers και η Lana Del Rey είναι οι τελευταίες προσθήκες στο μουσικό πρόγραμμα.
  • Η Lana Del Rey θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο ιστορικό του Grand Prix της Σιγκαπούρης.
  • Το line-up περιλαμβάνει πολλούς ακόμα καλλιτέχνες, καθιστώντας το ένα μεγάλο μουσικό event.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Formula 1 Singapore Grand Prix 2026 ετοιμάζεται να συνδυάσει για ακόμη μία χρονιά την αγωνιστική δράση με τη μουσική, ανακοινώνοντας δύο πολύ δυνατές προσθήκες στο πρόγραμμα των συναυλιών. Οι The Killers και η Lana Del Rey θα ανέβουν στη σκηνή του κορυφαίου event, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο τριήμερο.

Ο Michael Schumacher πανηγυρίζει στο βάθρο του Grand Prix Γαλλίας.
Ο Michael Schumacher σε στιγμή θριάμβου κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη Formula 1.

Οι The Killers θα εμφανιστούν στις 10 Οκτωβρίου στο Padang Stage της Ζώνης 4, αμέσως μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 11 Οκτωβρίου, η Lana Del Rey θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στην ιστορία του Formula 1 Singapore Grand Prix, ανεβαίνοντας στην ίδια σκηνή.

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Το μουσικό line-up, όμως, δεν σταματά εκεί. Στη Σιγκαπούρη θα εμφανιστούν επίσης οι JJ Lin, CORTIS, Zara Larsson, James Arthur, Split Enz, Goo Goo Dolls, Janet Jackson, Mark Ronson, DJ Snake, Major Lazer Soundsystem και Rev Run, μετατρέποντας το Grand Prix σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events της χρονιάς.

Οι The Killers επιστρέφουν στη διοργάνωση μετά την εμφάνισή τους το 2018, όταν είχαν μοιραστεί τη σκηνή με τον Liam Gallagher μπροστά σε περίπου 60.000 θεατές. Το συγκρότημα μετρά περισσότερες από 35 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, οκτώ studio albums και υποψηφιότητες για Grammy, American Music Awards και MTV Awards.

The Killers

Για τη Lana Del Rey, οι διοργανωτές ανέφεραν πως πρόκειται για «μια από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, γνωστή για την υποβλητική της αφήγηση, τα συγκλονιστικά φωνητικά της και το χαρακτηριστικό της μείγμα pop, indie και αμερικανικής μουσικής».

lana_del_rey
https://www.instagram.com/honeymoon/

Με ένα τόσο δυνατό line-up, το Formula 1 Singapore Grand Prix 2026 υπόσχεται να προσφέρει όχι μόνο συναρπαστικούς αγώνες, αλλά και μοναδικές live εμφανίσεις που αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες μουσικόφιλους από όλο τον κόσμο.

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Formula 1 lana del ray Singapore Grand Prix 2026 the killers
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