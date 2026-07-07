Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 07.07.2026

Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Beyoncé κυκλοφόρησε απροειδοποίητα το νέο της τραγούδι με τίτλο «Morning dew (Donk)» και «έριξε» στο διαδίκτυο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Beyoncé κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο τραγούδι «Morning dew (Donk)» χωρίς προειδοποίηση.
  • Το τραγούδι «Morning Dew (Donk)» δημιουργήθηκε αρχικά για το άλμπουμ «B'Day» του 2006, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει τότε.
  • Η κυκλοφορία του τραγουδιού αναζωπύρωσε φήμες από το 2014 για ένα κομμάτι με τίτλο «Donk».
  • Το «Morning Dew (Donk)» είναι η πρώτη νέα μουσική της Beyoncé μετά το «Cowboy Carter» και ενδεχομένως προάγγελος του τρίτου μέρους της τριλογίας της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι όταν πρόκειται για μουσικές εκπλήξεις, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις της. Η παγκόσμια superstar επέλεξε να κυκλοφορήσει χωρίς καμία προειδοποίηση το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Morning dew (Donk)», αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τους εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

beyonce
https://www.instagram.com/beyonce/

Χωρίς teasers, αντίστροφη μέτρηση ή ανακοινώσεις στα social media, το νέο single εμφανίστηκε ξαφνικά στις ψηφιακές πλατφόρμες, προκαλώντας τεράστια συζήτηση στο διαδίκτυο. Οι fans της έσπευσαν να ακούσουν το τραγούδι, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται αν αυτή η κυκλοφορία αποτελεί το πρώτο βήμα για κάτι ακόμα μεγαλύτερο που ετοιμάζει η τραγουδίστρια.

Η Beyoncé αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από το νέο look του Jay-Z – Η ιστορία που κανείς δεν περίμενε

Η συγκεκριμένη στρατηγική μόνο άγνωστη δεν είναι για την Beyoncé. Αντίθετα, η ίδια είναι η καλλιτέχνιδα που άλλαξε τους κανόνες στη μουσική βιομηχανία, καθιερώνοντας τα περίφημα surprise releases, τα οποία στη συνέχεια ακολούθησαν πολλοί ακόμη διεθνείς stars.

Η Beyoncé ποζάρει για τα 44α γενέθλιά της, μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό για την καριέρα της.
https://www.instagram.com/beyonce/

Ένα τραγούδι που έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει από το 2006

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, το «Morning Dew (Donk)» δεν είναι ένα καινούργιο τραγούδι που γράφτηκε πρόσφατα. Αντίθετα, είχε δημιουργηθεί την περίοδο που η Beyoncé ετοίμαζε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, το «B’Day», το οποίο κυκλοφόρησε το 2006.

Beyonce
https://www.instagram.com/beyonce/

Παρότι προοριζόταν να συμπεριληφθεί στον δίσκο, τελικά έμεινε εκτός της τελικής tracklist και δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Σε δελτίο Τύπου των εκπροσώπων της τραγουδίστριας, το νέο single χαρακτηρίζεται ως «άμεση αναφορά στους πιστούς οπαδούς της, το BeyHive», δείχνοντας πως αποτελεί ένα ιδιαίτερο μουσικό «ευχαριστώ» προς το πιο φανατικό κοινό της.

Οι δημιουργοί πίσω από το «Morning Dew (Donk)»

Τη δημιουργία του τραγουδιού υπογράφουν τέσσερα πολύ γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής. Στους στίχους συμμετέχουν οι Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream και Darius Dixon, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν η ίδια η Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams.

Η Beyoncé σε προωθητική φωτογραφία για την επιτυχημένη περιοδεία Cowboy Carter Tour.
https://www.instagram.com/beyonce/

Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του single δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα lyric video, το οποίο περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό των τελευταίων είκοσι ετών. Το υλικό προέρχεται από τον φωτογράφο Cliff Watts, ο οποίος είχε συνεργαστεί αρκετές φορές με τη Beyoncé, μεταξύ άλλων και στη φωτογράφισή της για το εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue το 2007.

Οι θεωρίες που επιστρέφουν στο προσκήνιο

Η κυκλοφορία του τραγουδιού αναζωπύρωσε παλιές φήμες που είχαν εμφανιστεί ήδη από το 2014. Εκείνη την περίοδο αρκετά δημοσιεύματα υποστήριζαν πως η τραγουδίστρια ετοίμαζε έναν νέο δίσκο, στον οποίο θα υπήρχε ένα κομμάτι με τίτλο «Donk». Οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, όμως σήμερα οι fans θεωρούν πως ίσως τελικά επρόκειτο για το ίδιο τραγούδι.

Η Beyoncé στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της που σπάει ρεκόρ εισπράξεων.
https://www.instagram.com/beyonce/

Το «B’Day», από το οποίο προερχόταν αρχικά το κομμάτι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της καριέρας της Beyoncé, περιλαμβάνοντας επιτυχίες όπως «Deja Vu», «Upgrade U», «Kitty Kat» και «Suga Mama». Ο δίσκος έφτασε στο Νο.1 και βραβεύτηκε με Grammy στην κατηγορία Best Contemporary R&B Album το 2007.

Μήπως έρχεται το τρίτο κεφάλαιο της τριλογίας;

Το «Morning Dew (Donk)» είναι η πρώτη νέα μουσική κυκλοφορία της Beyoncé μετά το «Cowboy Carter», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της country μουσικής, όπως οι Dolly Parton, Willie Nelson και Shaboozey, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε την περιοδεία «Cowboy Carter Tour».

Η τραγουδίστρια Beyoncé σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/beyonce/

Οι fans συνεχίζουν να περιμένουν με αγωνία το τρίτο και τελευταίο μέρος της μουσικής τριλογίας που ξεκίνησε με το «Renaissance» το 2022 και συνεχίστηκε με το «Cowboy Carter» το 2024. Πολλοί εκτιμούν ότι το τελευταίο κεφάλαιο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

Πορτρέτο της Beyoncé από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram για το άρθρο σχετικά με την κλοπή της μουσικής της.
https://www.instagram.com/beyonce/

Μέχρι στιγμής, κάθε δίσκος της τριλογίας αποτελεί έναν φόρο τιμής στις μαύρες ρίζες διαφορετικών μουσικών ειδών. Το «Renaissance» εστίασε στη dance μουσική, ενώ το «Cowboy Carter» ανέδειξε την ιστορία της country μέσα από τη δική της καλλιτεχνική ματιά.

Η Beyoncé ποζάρει για το Instagram με αφορμή τη νέα της ζωή και το άλμπουμ Cowboy Carter.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η δημοσιογράφος Isobel Van Dyke έγραψε στο περιοδικό Dazed: «για το Act III, υπάρχουν εικασίες ότι η τραγουδίστρια θα στραφεί στο ροκ εν ρολ, το οποίο γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με ρίζες στο R&B της δεκαετίας του 1940».

Η Beyoncé στη σκηνή της περιοδείας Cowboy Carter κατά τη διάρκεια gender reveal σε συναυλία της.
https://www.instagram.com/beyonce

Είτε το «Morning Dew (Donk)» αποτελεί ένα μεμονωμένο δώρο προς το BeyHive, είτε είναι ο προάγγελος ενός νέου μουσικού project, ένα είναι σίγουρο: η Beyoncé εξακολουθεί να ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς να κρατά το κοινό της σε διαρκή αγωνία και να μετατρέπει κάθε κυκλοφορία της σε παγκόσμιο γεγονός.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Beyonce μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το viral στιγμιότυπο του Μουντιάλ δεν ήταν goal – Η αγκαλιά της πριγκίπισσας της Νορβηγίας που «έριξε» το διαδίκτυο

Το viral στιγμιότυπο του Μουντιάλ δεν ήταν goal – Η αγκαλιά της πριγκίπισσας της Νορβηγίας που «έριξε» το διαδίκτυο

07.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
City Guide

Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

07.07.2026
Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify

07.07.2026
Γιώργος Τσαλίκης – Θέμης Αδαμαντίδης: Το «12 Τσιγάρα» είναι η νέα λαϊκή συνεργασία που ήδη συζητιέται
Μουσικά Νέα

Γιώργος Τσαλίκης – Θέμης Αδαμαντίδης: Το «12 Τσιγάρα» είναι η νέα λαϊκή συνεργασία που ήδη συζητιέται

07.07.2026
Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη
Μουσικά Νέα

Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη

07.07.2026
Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους
Μουσικά Νέα

Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους

07.07.2026
Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ
Μουσικά Νέα

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

07.07.2026
Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε
Μουσικά Νέα

Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε

07.07.2026
Ο Harry Styles σπάει κάθε ρεκόρ στο Wembley: 12 sold out συναυλίες που γράφουν ιστορία στη σύγχρονη pop σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles σπάει κάθε ρεκόρ στο Wembley: 12 sold out συναυλίες που γράφουν ιστορία στη σύγχρονη pop σκηνή

07.07.2026
Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise
Μουσικά Νέα

Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise

07.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας