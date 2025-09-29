Το μυστικό για να δείχνεις σαν να βγεις μόλις από κομμωτήριο… 12 ώρες μετά

Από απλές κινήσεις μέχρι μικρά μυστικά, τα χτενίσματα αποκτούν αντοχή μέσα στη μέρα με φυσικούς τρόπους

Πόσες φορές έχεις αφιερώσει χρόνο για να δημιουργήσεις το τέλειο χτένισμα, μόνο και μόνο για να το δεις να χαλάει λίγες ώρες αργότερα; Η κίνηση, η υγρασία ή ακόμα και η ίδια η υφή των μαλλιών μπορούν να «διαλύσουν» το look σου πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεσαι απαραίτητα λακ για να έχεις διάρκεια. Υπάρχουν μικρά hacks που κάνουν τη διαφορά, χαρίζοντας κράτημα χωρίς να βαραίνουν την τρίχα και διατηρώντας τη φυσική της κίνηση. Παρακάτω θα βρεις 5 εύκολες και δοκιμασμένες λύσεις που θα σώσουν κάθε σου χτένισμα.

Διάβασε επίσης: Espresso brunette: Η απόλυτη τάση στα σκούρα μαλλιά για αυτή τη σεζόν

Ξεκίνα με σωστή ενυδάτωση

Ένα ελαφρύ leave-in conditioner ή serum βοηθά τα μαλλιά να μένουν μαλακά και να προστατεύονται από την υγρασία, αποτρέποντας το φριζάρισμα και διατηρώντας το styling αναλλοίωτο.

Άφησε το χτένισμα να κρυώσει

Μετά το σίδερο ή το ψαλίδι, δώσε χρόνο στις μπούκλες ή τα waves να κρυώσουν πριν τα αγγίξεις. Έτσι το σχήμα «κλειδώνει» και το χτένισμα διαρκεί περισσότερο.

Πρόσθεσε όγκο με dry shampoo

Το ξηρό σαμπουάν δεν είναι μόνο για να φρεσκάρεις τα μαλλιά σου, λειτουργεί και σαν προϊόν styling, δίνοντας κράτημα στις ρίζες και κάνοντας το look πιο σταθερό.

Χρησιμοποίησε διακριτικά αξεσουάρ

Τσιμπιδάκια, φουρκέτες ή μικρά clips μπορούν να στηρίξουν στρατηγικά το χτένισμα. Έτσι παραμένει στη θέση του χωρίς να φαίνεται «στημένο».

Δώσε υφή πριν το styling

Σε πολύ λεία μαλλιά, ένα texturizing ή sea salt spray χαρίζει την απαραίτητη υφή, ώστε το χτένισμα να «πιάνει» καλύτερα και να διαρκεί για ώρες.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα λάθη που καταστρέφουν τα μαλλιά σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.