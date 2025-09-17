Versace Embodied: Ο Dario Vitale επανερμηνεύει την κληρονομιά του οίκου

Από τον Μάρτιο του 2025, όταν ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του οίκου Versace μετά τη Donatella, ο Dario Vitale ξεκινά να διαμορφώνει μια τολμηρή νέα οπτική για τον εμβληματικό ιταλικό οίκο. Μεταξύ των πρώτων του κινήσεων, εγκαινιάζει το Versace Embodied, ένα πολυμερές, δημιουργικό project που θέτει το ερώτημα: τι σημαίνει Versace για τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κουλτούρα;

Για την απάντηση, ο Dario Vitale προσκάλεσε μια ομάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών να επαναπροσδιορίσουν, να ανακατέψουν και να ερμηνεύσουν το DNA της Versace μέσα από τη δική τους οπτική. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο αρχείο εμβλημάτων, artefacts και πρωτότυπων δημιουργιών που αντιπροσωπεύουν τον οίκο και μιλούν για ταυτότητα, κληρονομιά και αυτοέκφραση.

Η αρχική φάση του project περιλαμβάνει ονόματα όπως η Camille Vivier, που μοιράζεται μια Polaroid του διάσημου Medusa bust στην πόρτα του αρχικού atelier της Versace, o φωτογράφος Collier Schorr με ένα προσωπικό σκίτσο, και ο Steven Meisel που ανασύρει μια εμβληματική φωτογραφία από το 1997. Επιπλέον, συμμετέχουν η Andrea Modica, η ποιήτρια και συγγραφέας Eileen Myles, ο πολυπράγμων Olly Elyte και η Binx Walton, συνδυάζοντας φωτογραφία, ποίηση, μουσική και performance σε μια πολυσχιδή ματιά στο DNA του οίκου Versace.

Σε μια εποχή που οι fashion weeks και τα μεγάλα ντεμπούτα μοιάζουν με «παιχνίδι μετακίνησης μεγάλων ονομάτων», ο Dario Vitale προχωρά πέρα από το κλασικό runway. Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έντυσε τις Julia Roberts και Amanda Seyfried με το ίδιο ακριβώς Versace look, μια κίνηση που το κοινό υποδέχθηκε ως «έξυπνη», αναδεικνύοντας τη Versace ως οίκο που υπερβαίνει ηλικίες και γενιές.

Μια νέα ματιά στη δημιουργία

Το «Versace Embodied» δεν είναι απλώς μια καμπάνια, πρόκειται για ένα moodboard, μια συλλογή που αποκαλύπτει την αισθητική κατεύθυνση του σχεδιαστή και τα θέματα που τον ενδιαφέρουν: αυτοέκφραση, ταυτότητα και κληρονομιά. Η πρόσκληση καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία να διαμορφώσουν την εκδοχή τους για τον οίκο Versace αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη τάση των οίκων μόδας. Η ιστορία δεν γράφεται πια μόνο με ρούχα, αλλά με πολιτισμικές αφηγήσεις, κοινότητες και συνεργασίες.

Από ποιήματα μέχρι σχέδια και αρχειακές φωτογραφίες, το project δείχνει πως το πολυτελές brand μπορεί να είναι ταυτόχρονα εμβληματικό και ριζοσπαστικό, ανοιχτό σε νέες ερμηνείες χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Μάρκες όπως η Miu Miu, η Loewe και η Bottega Veneta έχουν ήδη αποδείξει πόσο αποτελεσματικό είναι να αφηγείσαι ιστορίες που αγγίζουν την ευρύτερη κουλτούρα. Ο Dario Vitale φαίνεται να βαδίζει στον ίδιο δρόμο, με το δικό του, τολμηρό στιλ.

Το πρώτο «update» του κοινού για την κατεύθυνση του Dario Vitale θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στη Μιλάνο, σε ένα intimate, μη παραδοσιακό show, αφήνοντας τους fashionistas με ανυπομονησία για τη νέα σεζόν.

