Αsk Ralph: Ο ψηφιακός στιλίστας της Ralph Lauren αλλάζει την εμπειρία του shopping

O νέος ψηφιακός βοηθός της Ralph Lauren λειτουργεί σαν προσωπικός στιλίστας και ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού shopping

Η Ralph Lauren, το εμβληματικό αμερικανικό fashion brand, ανακοίνωσε επίσημα το «Ask Ralph», έναν ψηφιακό βοηθό αγορών βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), που δημιουργήθηκε με την τεχνολογία Azure OpenAI της Microsoft.

Το «Ask Ralph» σχεδιάστηκε για να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις στιλ στους καταναλωτές, λειτουργώντας σαν ένας ψηφιακός προσωπικός στιλίστας. Είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από την εφαρμογή της Ralph Lauren στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι χρήστες μπορούν να συνομιλήσουν μαζί του με απλό και φυσικό τρόπο, όπως θα έκαναν σε μια boutique της Ralph Lauren, είτε θέτοντας ερωτήσεις είτε δίνοντας οδηγίες για να βρουν το ιδανικό outfit.

Η κυκλοφορία του αποτελεί συνέχεια μιας συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια, όταν Microsoft και Ralph Lauren παρουσίασαν από κοινού μία από τις πρώτες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στον χώρο της μόδας.

«Αξιοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες για να προσφέρουμε πιο προσωπικές και ξεχωριστές εμπειρίες. Η δημιουργία του Ask Ralph είναι απόδειξη της δέσμευσής μας σε αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Naveen Seshadri, Chief Digital Officer της Ralph Lauren, μέσα από την επίσημη ανακοίνωση στη σελίδα της Microsoft.

Χάρη στις δυνατότητες της πλατφόρμας Azure AI, ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να κατανοήσει ελεύθερες εντολές, να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να προτείνει ενδυματολογικές επιλογές βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων συλλογών.

Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουν οι καταναλωτές, δημιουργώντας πιο καθηλωτικές, εμπνευσμένες και προσωποποιημένες εμπειρίες.

Η Ralph Lauren έχει ήδη ανακοινώσει ότι το «Ask Ralph» θα συνεχίσει να εξελίσσεται με νέες λειτουργίες, παρουσία σε περισσότερες αγορές, καθώς και υποστήριξη σε πολλαπλές πλατφόρμες και συνεργαζόμενα brands.

