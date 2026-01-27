Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης – Ημερίδα

Ημερίδα για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών και τη δύναμη της τέχνης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου στις 4/2/2026 στις 18.00. Στην αίθουσα Κινηματογράφου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Οταν η φροντίδα συναντά την τέχνη και η τέχνη τη φροντίδα, τότε γεννιέται η ελπίδα, ίσως η σπουδαιότερη ανάγκη των ογκολογικών ασθενών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει ημερίδα αφιερωμένη στη φροντίδα ασθενών που πάσχουν από καρκίνο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της τέχνης ως πολύτιμου εργαλείου υποστήριξης, ενδυνάμωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στις 18.00 στην αίθουσα κινηματογράφου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και απευθύνεται σε επαγγεματίες υγείας, φροντιστές, ασθενείς, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν :

Τοθεσμικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές ανακουφιστικής φροντίδας (Ελλάδα–Κύπρος).

Τη βιωματική διάσταση της φροντίδας για ασθενείς & φροντιστές.

Την τέχνη ως χώρο ανακούφισης και μετασχηματισμού.

Η φροντίδα δεν είναι μόνο ιατρική πράξη. Είναι σχέση. Είναι ανακούφιση. Είναι τέχνη. Με αυτό το σκεπτικό, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί θεατρικό δρώμενο –καλλιτεχνική παρέμβαση σε σκηνοθεσία του Χάρη Τζωρτζάκη, με τη συμμετοχή των σπουδαστών της δραματικής σχολής Τεχνών Εκατό. Το δρώμενο είναι εμπνευσμένο από ποίημα της ποιητικής συλλογής του γιατρού, ογκολόγου Αλέξανδρου Αρδαβάνη, ο οποίος συμμετέχει και στο επιστημονικό μέρος της ημερίδας.

Στην ημερίδα, που συνδιοργανώνουν το Win Cancer με το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Σπίτι της Κύπρου και την ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. (Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φιλών) συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τη νόσο και καλλιτέχνες. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη νόσο, η ανάδειξη της ανάγκης για ολιστική φροντίδα και η προβολή εναλλακτικών προσεγγίσεων, όπως η τέχνη, που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Τίτλος

«Η Τέχνη της Φροντίδας… η Φροντίδα της Τέχνης»

ΜΕΡΟΣ Α’

17:30 – Προσέλευση – Εγγραφές

18:00 – Καλωσόρισμα

18:05 – Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

Πίστη Κρυσταλλίδου, Πρόεδρος WinCancer

Πρόεδρος WinCancer Διομήδης Νικήτα, Διευθυντής Σπιτιού της Κύπρου, Κέντρο Πολιτισμού, Πολιτιστικός Σύμβουλος Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα

Διευθυντής Σπιτιού της Κύπρου, Κέντρο Πολιτισμού, Πολιτιστικός Σύμβουλος Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Δ.Σ και Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Πρόεδρος Δ.Σ και Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης Άννα Αχιλλεούδη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΣΥΚΑΦ

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΣΥΚΑΦ Κυριακή Μυστακίδου-Γκίνη, Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ιδρύματος Τζένη Καρέζη

18:25 – «Το Εθνικό Σχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας: από τον νόμο στην πράξη»

Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

18:35 – Καλές Πρακτικές από την Κύπρο. Το Κυπριακό Μοντέλο Ανακουφιστικής Φροντίδας

Νικόλας Φιλίππου, Εκτελεστικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ και

Δρ. Κυριάκος Στυλιανίδης, Ιατρικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ

18:50 – Ίδρυμα Τζένη Καρέζη: Η πρώτη οργανωμένη δομή ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα

Κυριακή Μυστακίδου Γκίνη, Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ιδρύματος Τζένη Καρέζη

19:05 – Διάλειμμα

Μέρος Β´

Ανοιχτή Συζήτηση

19:25 – Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Φροντίδα & Ενσυναίσθηση: Πού συναντώνται η Επιστήμη και η Κοινωνία Πολιτών;»

Συντονίζει η Πίστη Κρυσταλλίδου πρόεδρος WinCancer

Συμμετοχή:

Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας»

Διευθυντής Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος της κατ’οίκον νοσηλείας, ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας»,

Εμπνευστής του προγράμματος «Οίκοθεν»

Ιωάννα Αριστείδου, Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας ΠΑΣΥΚΑΦ

Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας ΠΑΣΥΚΑΦ Τζαννής Πολυκανδριώτης , Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας & Γενικός Γραμματέας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας & Γενικός Γραμματέας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Ισιδώρα Δ. Μυτιληναίου, Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Τζένη Καρέζη

Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Τζένη Καρέζη Κωνσταντίνα Θανάσουλα, Εκπαιδεύτρια-Χειρίστρια Σκύλων Θεραπείας, Ειδική Παιδαγωγός, Animal Assisted Services Specialist

Μέρος Γ’

20:00 – Η τέχνη ως θεραπευτικός και ανθρώπινος χώρος

Το «Ιμάντες και Μετα-ποιητές» είναι ένα αιχμηρό, ποιητικό κείμενο του γιατρού- ογκολόγου, Αλέξανδρου Αρδαβάνη, για τη σύγχρονη Ιατρική Πράξη και το σύστημα που τη διαμορφώνει. Με λόγο που κινείται ανάμεσα στο δοκίμιο και την εξομολόγηση, φωτίζει την Υγεία ως πεδίο εφαρμογής πρωτοκόλλων, στατιστικών και συμφερόντων, και θέτει ερωτήματα για την ευθύνη, την αποξένωση και τη φθορά του «φροντιστή».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Χάρης Τζωρτζάκης θα παρουσιάσει μια δραματοποιημένη σύνθεση από το έργο, με τους μαθητές του Α’ έτους της Δραματικής Σχολής ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ, ως αναλόγιο. Μέσα από τη συλλογική φωνή, τον ρυθμό και τη ζωντανή σκηνική ανάγνωση, αναδεικνύεται η ένταση και ο στοχασμός του έργου.

21:15 – Τελικός Χαιρετισμός – Κλείσιμο Εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί με live streaming στο κανάλι you tube του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης εδώ