Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο

Με μια ματιά Σκυλίτσα ονόματι Amy έγινε viral ποζάροντας δίπλα σε διαφήμιση της Skechers που την έδειχνε.

Το βίντεο της αντίδρασης της Amy συγκέντρωσε πάνω από 13 εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Η Amy είναι ένα Border Collie, γνωστό για την ευφυΐα και την άνεσή του μπροστά στην κάμερα.

Η σκυλίτσα από την Τουρκία εντυπωσίασε τους χρήστες με τη χαριτωμένη της αντίδραση και τις πόζες της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να χαρούν όταν βλέπουν τον εαυτό τους σε μια διαφήμιση, τότε μάλλον δεν έχεις γνωρίσει την Amy! Η πανέξυπνη σκυλίτσα από την Τουρκία κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο, όταν ο ιδιοκτήτης της κατέγραψε μια στιγμή που έκανε χιλιάδες χρήστες να χαμογελάσουν. Η Amy, ένα Border Collie με ιδιαίτερη αδυναμία στις κάμερες, βρέθηκε μπροστά σε μια διαφήμιση της Skechers, στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια. Αυτό που ακολούθησε ήταν τόσο χαριτωμένο, που το βίντεο έγινε viral και συγκέντρωσε περισσότερες από 13 εκατομμύρια προβολές.

Και μπορεί να έχεις συνηθίσει να βλέπεις διάσημους ανθρώπους να ποζάρουν μπροστά σε διαφημιστικές αφίσες, όμως η Amy φαίνεται πως έχει τον δικό της τρόπο να απολαμβάνει τη δημοσιότητα. Η αντίδρασή της είναι από εκείνες τις στιγμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

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Η στιγμή που η Amy βλέπει τον εαυτό της στη διαφήμιση

Η Amy είναι η αγαπημένη σύντροφος του εκπαιδευτή σκύλων Tarık Okyay, ο οποίος μοιράστηκε το απολαυστικό βίντεο στα social media. Στη διαφήμιση της Skechers εμφανίζεται η φωτογραφία της σκυλίτσας, στο πλαίσιο μιας καμπάνιας με το μήνυμα «Μαζί σε κάθε βήμα. Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα!». Όταν η Amy βρίσκεται μπροστά στην εικόνα της, κάνει κάτι που δύσκολα περνά απαρατήρητο: σηκώνει τα μπροστινά της πόδια και ποζάρει δίπλα στη διαφήμιση, σαν να γνωρίζει ότι εκείνη είναι το κεντρικό πρόσωπο! Στη συνέχεια, πηδά στην αγκαλιά του Okyay, ολοκληρώνοντας μια σκηνή που μοιάζει βγαλμένη από διαφημιστικό σποτ. Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 13 εκατομμύρια προβολές και έκανε πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίσουν γεννημένη σταρ.

Ένα Border Collie που αγαπά τις κάμερες

Αν γνωρίζεις λίγα πράγματα για τα σκυλιά, ίσως δεν σε εκπλήσσει το γεγονός ότι η Amy είναι τόσο έξυπνη. Τα Border Collies θεωρούνται μία από τις πιο ευφυείς φυλές σκύλων και ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να μαθαίνουν εντολές, να συνεργάζονται με τους ανθρώπους και να εκτελούν σύνθετες εργασίες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα Border Collies μπορούν να μάθουν μεγάλο αριθμό λέξεων και να ακολουθούν περίπλοκες οδηγίες. Φυσικά, οι δυνατότητες κάθε σκύλου διαφέρουν ανάλογα με την εκπαίδευση και την εμπειρία του. Η Amy, πάντως, φαίνεται να αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα μπροστά στον φακό. Σε ένα ακόμη βίντεο που δημοσίευσε ο Okyay, ποζάρει φορώντας γυαλιά ηλίου, θυμίζοντας επαγγελματία μοντέλο που γνωρίζει πολύ καλά τις γωνίες της.

Είναι η Amy το επόμενο μεγάλο όνομα στο dog modeling

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η διαφήμιση της Skechers αποτελεί το επίσημο ντεμπούτο της Amy στον κόσμο του μόντελινγκ. Ωστόσο, το ταλέντο της μπροστά στην κάμερα είναι αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών. Το βίντεό της αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι το διαδίκτυο λατρεύει τις αυθόρμητες, χαριτωμένες στιγμές με ζώα. Άλλωστε, δεν χρειάζονται εντυπωσιακά εφέ ή περίπλοκα σενάρια για να γίνει κάτι viral. Μερικές φορές, αρκεί μια σκυλίτσα που ποζάρει δίπλα στη δική της φωτογραφία.

Η Amy κατάφερε να κλέψει τις καρδιές των χρηστών με μια απλή, αλλά απολαυστική στιγμή, αποδεικνύοντας ότι οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές χωρίς καν να το προσπαθούν. Με την εξυπνάδα της, την άνεσή της μπροστά στην κάμερα και τις χαριτωμένες πόζες της, η σκυλίτσα από την Τουρκία έχει όλα όσα χρειάζεται για να κάνει το διαδίκτυο να χαμογελά. Και ποιος ξέρει; Αν συνεχίσει να συγκεντρώνει τόσο μεγάλη προσοχή, ίσως τη δούμε και σε ακόμη περισσότερες διαφημίσεις στο μέλλον. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Amy έχει ήδη κερδίσει το δικό της κοινό. Εσύ τι λες; Έχει η Amy ό,τι χρειάζεται για να γίνει το επόμενο μεγάλο μοντέλο του κόσμου των κατοικιδίων ή απλώς απολαμβάνει τις στιγμές με τον αγαπημένο της άνθρωπο.

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