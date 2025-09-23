Νέες κυκλοφορίες 23.09.2025

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η εξομολόγηση για τον έρωτα με αφορμή την κυκλοφορία του «Σ’ Ερωτεύομαι»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μιλά για τον έρωτα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Σ’ Ερωτεύομαι» και του music video του
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λέει «Σ’ Ερωτεύομαι» μέσα από το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Records και ανοίγει την καρδιάς της αποκαλύπτοντας όλα όσα σημαίνει ο έρωτας για εκείνη.

H ίδια εξομολογείται: «Κάθε φορά που ερωτεύομαι νιώθω σαν να ξανασυστήνομαι στον εαυτό μου. Ο έρωτας μπαίνει σαν θόρυβος μέσα στη σιωπή. Δεν ξέρεις αν πρέπει να τον διώξεις ή να τον αφήσεις να σε κατακλύσει. Ο έρωτας μπερδεύει, σε αναστατώνει, σε γεμίζει χαρά.

Κι όμως, ακόμα κι όταν δεν τολμάς να τον εξομολογηθείς, υπάρχει, μεγαλώνει, σε αλλάζει. Μερικές φορές οι λέξεις μένουν κολλημένες στο στόμα. Θέλεις να πεις “σ’ ερωτεύομαι“ μα διστάζεις. Κι έτσι το κρατάς μέσα σου.  Σιωπηλά, μπερδεμένα, αλλά τόσο δυνατά που σε γεμίζει μέχρι πάνω. Ομορφαίνεις και μόνο στη σκέψη του έρωτά σου».

Το «Σ’ Ερωτεύομαι», που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τις καλοκαιρινές συναυλίες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, υπογράφουν η Ελένη Φωτάκη στους στίχους και ο Gaultier Βελισσάρης στη μουσική. Το video σκηνοθέτησε ο Ιωάννης Γεωργιόπουλος.

Η Ελεωνόρα λέει για το τραγούδι: «το ”Σ’ Ερωτεύομαι“ γεννήθηκε μέσα από αυτή τη γλυκιά ανατροπή που φέρνει ο έρωτας – από τη χαρά, την αμηχανία, την αλήθεια του. Αυτό είναι το τραγούδι που τόσο αγάπησα! Ένας μονόλογος που δεν ειπώθηκε ποτέ φωναχτά, αλλά  μας καίει. Ένα τραγούδι που ελπίζω να μπορεί να γίνει δικό σου, να το τραγουδήσεις κάπου ή να το κρατήσεις για σένα, σαν μυστικό! Ελένη μου, για άλλη μια φορά ευχαριστώ για τις μαγικές σου λέξεις».

Βρείτε το «Σ’ Ερωτεύομαι» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/s-eroteuomai

