Πέντε πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν φύγεις για μεγάλο ταξίδι

Έγγραφα, σπίτι, χρήματα και ψηφιακοί λογαριασμοί: τα πέντε βήματα που κάνουν την αναχώρηση ήρεμη και το ταξίδι ξέγνοιαστο

Με μια ματιά Έγγραφα, βίζα, εμβόλια και ασφάλιση ταξιδιού πρέπει να τακτοποιηθούν έναν μήνα πριν την αναχώρηση.

Δύο εβδομάδες πριν, κλείστε εισιτήρια, καταλύματα, μεταφορές και ενοικίαση οχήματος.

Μία εβδομάδα πριν, ασχοληθείτε με τράπεζα, συνδρομές, λογαριασμούς και φροντίδα κατοικίδιου.

Δύο μέρες πριν, ετοιμάστε βαλίτσα, φάρμακα, φορτιστές και αντίγραφα εγγράφων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το άγχος της αναχώρησης σπάνια έχει σχέση με το ταξίδι. Συνήθως προέρχεται από τη λίστα των πραγμάτων που άφησες για την τελευταία στιγμή. Ένα μεγάλο ταξίδι, δύο εβδομάδες ή δύο μήνες, μεγαλώνει αυτή τη λίστα. Όσο πιο νωρίς τακτοποιηθούν τα βασικά, τόσο πιο ελαφριά είναι η μέρα της πτήσης.

Η προετοιμασία ξεκινά πολύ πριν τη βαλίτσα

Οι περισσότεροι σκέφτονται πρώτα τα ρούχα. Στην πράξη, τα ρούχα είναι το εύκολο κομμάτι και μπαίνουν σε μια ώρα. Τα δύσκολα είναι όσα εξαρτώνται από άλλους: μια ανανέωση εγγράφου, μια τραπεζική έγκριση, ένα ραντεβού που πρέπει να μετακινηθεί. Αυτά θέλουν ημέρες και δεν επιταχύνονται με καλή διάθεση.

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα χαοτικό και ένα ήρεμο ξεκίνημα βρίσκεται σχεδόν πάντα εδώ. Όποιος ξεκινά νωρίς, φεύγει χωρίς εκκρεμότητες στο κεφάλι.

Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινήσεις

Δεν χρειάζεται περίπλοκο σύστημα, μόνο μια χονδρική κατανομή στον χρόνο. Ορισμένα πράγματα έχουν προθεσμίες εκτός ελέγχου σου, οπότε μπαίνουν πρώτα.

Ο παρακάτω χρονισμός δουλεύει για ταξίδια άνω των δέκα ημερών, είτε πρόκειται για διακοπές είτε για εργασία.

Πότε Τι τακτοποιείς Έναν μήνα πριν Έγγραφα, βίζα, εμβόλια, ασφάλιση ταξιδιού Δύο εβδομάδες πριν Εισιτήρια, καταλύματα, μεταφορές, ενοικίαση οχήματος Μία εβδομάδα πριν Τράπεζα, συνδρομές, λογαριασμοί, φροντίδα κατοικίδιου Δύο μέρες πριν Βαλίτσα, φάρμακα, φορτιστές, αντίγραφα εγγράφων Την ημέρα Σπίτι, σκουπίδια, νερό, ρεύμα, κλειδιά σε φίλο

Η κατανομή αυτή αφήνει περιθώριο για απρόοπτα, που πάντα εμφανίζονται. Αν κάτι πάει στραβά μια εβδομάδα πριν, υπάρχει ακόμη χρόνος να λυθεί.

Το σπίτι που αφήνεις πίσω

Ένα άδειο σπίτι για τρεις εβδομάδες κρύβει μικρούς κινδύνους. Μια διαρροή, ένα ξεχασμένο τρόφιμο ή ένα γεμάτο γραμματοκιβώτιο δημιουργούν δυσάρεστη επιστροφή.

Οι κινήσεις είναι λίγες και γρήγορες, αρκεί να μην ξεχαστούν μέσα στη βιασύνη.

Κλείσε τον γενικό διακόπτη νερού, αν λείπεις πάνω από δέκα μέρες.

Άδειασε το ψυγείο από ό,τι λήγει στο διάστημα της απουσίας.

Βγάλε από την πρίζα συσκευές που δεν χρειάζεται να μείνουν αναμμένες.

Άφησε ένα κλειδί σε άτομο εμπιστοσύνης και το τηλέφωνό του σε συγγενή.

Ζήτησε από κάποιον να μαζεύει την αλληλογραφία μια φορά την εβδομάδα.

Πέντε λεπτά συνολικά, με τη χειρότερη εκτίμηση. Η επιστροφή σε ένα σπίτι χωρίς εκπλήξεις αξίζει πολλαπλάσια.

Πέντε βήματα πριν κλείσεις την πόρτα

Αν κρατήσεις μόνο ένα τμήμα από αυτό το άρθρο, ας είναι αυτό. Τα πέντε βήματα που ακολουθούν καλύπτουν όσα δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα όταν παραλειφθούν.

Καθένα παίρνει λίγα λεπτά και μπορεί να γίνει σε διαφορετική μέρα. Η σειρά δεν είναι δεσμευτική, η ολοκλήρωση όμως είναι.

Έγγραφα και ψηφιακά αντίγραφα

Έλεγξε την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου· πολλές χώρες απαιτούν ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών. Φωτογράφισε ταυτότητα, διαβατήριο, εισιτήρια και ασφαλιστήριο, και στείλε τα αρχεία στο δικό σου email.

Ένα χαμένο πορτοφόλι σε ξένη πόλη γίνεται διαχειρίσιμο πρόβλημα όταν υπάρχουν αντίγραφα. Χωρίς αυτά, χάνεις ολόκληρες μέρες σε γραφεία.

Χρήματα και κάρτες

Ενημέρωσε την τράπεζα για τις χώρες που θα επισκεφθείς, ώστε να μην μπλοκαριστεί η κάρτα στην πρώτη συναλλαγή. Κράτα δύο διαφορετικές κάρτες σε ξεχωριστά σημεία και λίγα μετρητά στο τοπικό νόμισμα.

Οι χρεώσεις συναλλάγματος διαφέρουν πολύ μεταξύ παρόχων. Μια σύγκριση δέκα λεπτών μπορεί να γλιτώσει αρκετά ευρώ σε ένα μακρύ ταξίδι.

Ψηφιακοί λογαριασμοί και συνδρομές

Οι υπηρεσίες που πληρώνεις μηνιαίως συνεχίζουν να χρεώνουν όσο εσύ λείπεις. Δες ποιες αξίζει να παγώσουν και ποιες θα χρησιμοποιήσεις στον δρόμο.

Αν διατηρείς λογαριασμό σε σελίδα ψυχαγωγίας όπως το MoneyMoon Casino, έλεγξε πριν την αναχώρηση τα όρια κατάθεσης και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στη χώρα προορισμού, γιατί οι κανόνες αλλάζουν από αγορά σε αγορά. Η ίδια λογική ισχύει για κάθε συνδρομή με γεωγραφικούς περιορισμούς.

Υγεία και ασφάλιση

Ετοίμασε ένα μικρό φαρμακείο με τα βασικά και υπολόγισε ποσότητες για όλη τη διάρκεια, συν τρεις μέρες περιθώριο. Κράτα τις συνταγές σε ψηφιακή μορφή, γιατί σε ορισμένες χώρες ζητούνται στο φαρμακείο.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση κοστίζει λίγα ευρώ την ημέρα. Μια απλή επίσκεψη σε νοσοκομείο εκτός Ευρώπης κοστίζει πολλαπλάσια.

Ενημέρωση των ανθρώπων σου

Στείλε σε δύο άτομα το πρόγραμμα με ημερομηνίες, καταλύματα και αριθμούς πτήσεων. Δεν είναι υπερβολή· είναι το πιο φθηνό δίκτυο ασφαλείας που υπάρχει.

Πες επίσης στη δουλειά ποιος καλύπτει τι, με σαφή στοιχεία επικοινωνίας. Έτσι αποφεύγονται τα μηνύματα «επείγον» σε λάθος ώρα.

Τι μπαίνει τελευταίο στη βαλίτσα

Η σειρά του πακεταρίσματος επηρεάζει πόσο εύκολα θα βρεις τα πράγματά σου. Ό,τι θα χρειαστείς στις πρώτες ώρες πάει πάνω ή σε εξωτερική θήκη.

Μια απλή ιεράρχηση λύνει το ζήτημα χωρίς σκέψη.

Έγγραφα και πορτοφόλι, σε τσέπη με φερμουάρ. Φορτιστής, καλώδιο και αντάπτορας, όλα μαζί σε θήκη. Μία αλλαξιά ρούχα στη χειραποσκευή. Φάρμακα και γυαλιά, πάντα εκτός βαλίτσας που παραδίδεται.

Τα τέσσερα αυτά σημεία καλύπτουν σχεδόν κάθε καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευής. Το υπόλοιπο περιεχόμενο μπορεί να περιμένει.

Οι τελευταίες ώρες

Άφησε το πρωινό της αναχώρησης ελεύθερο από εργασίες. Ένα γρήγορο πέρασμα στο σπίτι και μια ματιά στη λίστα αρκούν. Ξεκίνα για τον σταθμό ή το αεροδρόμιο με μεγαλύτερο περιθώριο από όσο νομίζεις πως χρειάζεται. Η κίνηση, οι ουρές και οι έλεγχοι δεν συνεργάζονται ποτέ όλα μαζί.

Όλα όσα περιγράφηκαν χωρούν σε μια σελίδα και σε λιγότερο από μία ώρα δουλειάς, μοιρασμένη σε τέσσερις εβδομάδες. Ξεχώρισε αύριο δέκα λεπτά, γράψε τη δική σου εκδοχή της λίστας με βάση τον προορισμό σου, και σημείωσε δίπλα σε κάθε γραμμή ποια μέρα θα την κλείσεις. Φύγε αφήνοντας πίσω τακτοποιημένα λογαριασμούς, όρια και υποχρεώσεις — και κράτα την ενέργειά σου για τα μέρη που πήγες να δεις.