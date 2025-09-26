Σχέσεις 26.09.2025

Ghosting, unfollow, like: Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν με ένα κλικ στα social media

Σε μια εποχή όπου κάθε συναίσθημα μετριέται σε taps και swipes, οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται εύθραυστες και εύκολα διαχειρίσιμες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι σχέσεις περνούν μέσα από φίλτρα, ειδοποιήσεις και σιωπές που αχνοφαίνονται στο «seen» για αυτό και οι όροι «ghosting», «unfollow» και «like» δεν είναι απλές λέξεις του internet vocabulary, αντιθέτως έχουν γίνει εργαλεία επικοινωνίας (ή απομάκρυνσης) με πιο βαθιές επιπτώσεις απ’ ό,τι φανταζόμαστε.

Πολλές φορές, το τέλος μιας σχέσης δεν έρχεται με εξήγηση, αλλά με ένα «εξαφανίσου» ψηφιακά, ένας βίαιος κώδικας που αφήνει πίσω πόνο, σύγχυση και την ανάγκη για εξιχνίαση.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ghosting, Breadcrumbing και Orbiting: Το dating λεξιλόγιο της Gen Z

Το ghosting είναι η πράξη του να διακόπτεις μονομερώς κάθε επικοινωνία με κάποιον, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση, σαν να εξαφανίζεται το άτομο από το χάρτη. Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι είναι πλέον πιο κοινό απ’ ό,τι νομίζουμε, ειδικά στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών γνωριμιών.

Το unfollow, από την άλλη, λειτουργεί ως σιωπηλό μήνυμα: δεν χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία της αντιπαράθεσης, απλά σταματάς να βλέπεις και να αλληλεπιδράς. Και το like έχει αποκτήσει βάρος: είναι χτυπημένο του παλμού μιας σχέσης, σαν να δηλώνει «παρόν» χωρίς να χρειάζεται λέξη.

Pinterest.com

Για το άτομο που δέχεται ghosting, η έλλειψη «closure» το χτυπάει βαθιά. Μια μελέτη αποκάλυψε ότι όσοι έχουν ανάγκη για ξεκαθάρισμα (closure) υποφέρουν περισσότερο όταν εξαφανίζονται απότομα οι σύνδεσαντες. Η έλλειψη εξηγήσεων οδηγεί σε αυτοκριτική, σύγχυση και δυσκολία να προχωρήσεις. Οι σχέσεις, φιλικές ή ερωτικές, γίνονται πεδία όπου τα συναισθήματα παγιδεύονται ανάμεσα στο «μου αρέσεις» και στο «σε έχασα».

Τι κάνει η τεχνολογία; Προσφέρει δρόμους απομάκρυνσης με ελάχιστη επαφή. Η ευκολία να μπλοκάρεις, να αποσυνδέεσαι, να μην απαντάς, όλα αυτά γίνονται πιο απλά απ’ ό,τι μια δύσκολη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο. Η διαδικτυακή παρουσία (stories, like, view) μπορεί να παραμένει, ενώ η επαφή έχει κοπεί, ένα «ψηφιακό φάντασμα» που συνεχίζει να παρεισφρέει.

Pinterest.com

Αλλά δεν είναι πάντα μονοδιάστατο το σκοτάδι. Κάποιοι ghosters ισχυρίζονται ότι δεν το κάνουν για να πληγώσουν, απλά αποφεύγουν τον πόνο ή τις δύσκολες συζητήσεις. Ωστόσο, το αποτέλεσμα για τον αποδέκτη είναι συναισθηματικός κλονισμός: η αβεβαιότητα, η απορία «γιατί;» και το αίσθημα ότι δεν άξιζες καν την εξήγηση.

Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο με ενσυναίσθηση και να απαιτήσουμε καλύτερη επικοινωνία: ένα στοιχειώδες «δεν μπορώ άλλο» μπορεί να αφήσει χώρο για επεξεργασία. Η αποχώρηση χωρίς ίχνη είναι γρήγορη, αλλά αφήνει ερείπια στο ψυχικό μας πεδίο.

Pinterest.com

Οι σχέσεις, ακόμα και ψηφιακές, δεν έχουν ανάγκη από glitch. Αλλά χρειάζονται θάρρος, φωνή και συχνά έναν αποχαιρετισμό που θα μας επιτρέψει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Φράσεις που ακούς στη δουλειά και είναι ξεκάθαρα red flags

Gen Z σχέσεις Τεχνολογία
