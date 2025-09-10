H Anna Wintour σπάει τη σιωπή της για το The Devil Wears Prada

Η Anna Wintour, η εμβληματική αρχισυντάκτρια, μιλά για την ταινία, την ερμηνεία της Meryl Streep στο The Devil Wears Prada και τη νέα εποχή στη Vogue

Δεκαεννέα χρόνια μετά την πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada», η Anna Wintour αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά για την ταινία που για πολλούς υπήρξε μια έμμεση κινηματογραφική αποτύπωση της ίδιας. Η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, που αποχώρησε από τη θέση της τον περασμένο Ιούνιο έπειτα από 36 χρόνια, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο podcast The Run-Through with Vogue, όπου μοιράστηκε την εμπειρία της από την πρώτη προβολή, την αντίδρασή της στις φήμες και τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασε την ταινία.

Η πρώτη αντίδραση

Η Anna Wintour θυμήθηκε την πρεμιέρα του 2006, όταν ακόμη δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση. «Πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada, χωρίς να έχω καμία ιδέα για το τι θα είναι η ταινία», αποκάλυψε, εξηγώντας ότι τότε ολόκληρη η βιομηχανία της μόδας έδειχνε να ανησυχεί μήπως η ίδια παρουσιαστεί με αρνητικό τρόπο.

Όπως είπε: «Νομίζω πως ο κόσμος της μόδας ήταν πολύ ανήσυχος για μένα, ότι η ταινία θα με παρουσίαζε με μελανά χρώμματα». Στο σημείο εκείνο ο παρουσιαστής David Remnick παρενέβη λέγοντας «καρικατούρα», για να συμφωνήσει η Anna Wintour: «Ναι, μια καρικατούρα. Αλλά, πρώτα απ’ όλα, ήταν η Meryl Streep στον πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό ήταν καταπληκτικό».

Απολαυστική και πολύ αστεία

Η Anna Wintour παραδέχτηκε πως η ίδια διασκέδασε ιδιαίτερα με το φιλμ. «Πήγα να δω την ταινία και τη βρήκα εξαιρετικά απολαυστική και πολύ αστεία», σημείωσε. Αναφερόμενη στην ερμηνεία της Meryl Streep ως Miranda Priestly, αλλά και στις παρουσίες των Emily Blunt και Anne Hathaway, τόνισε: «Όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί στις ερμηνείες. Στο τέλος σκέφτηκα ότι ήταν μια δίκαιη απεικόνιση».

Η νέα εποχή στη Vogue

Η συζήτηση για την ταινία ήρθε σε μια περίοδο αλλαγών για την ίδια και το περιοδικό. Τον Ιούνιο, η Anna Wintour άφησε τον ρόλο της αρχισυντάκτριας της Vogue, θέση που κατείχε από το 1988. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Condé Nast ανακοίνωσε πως τη διαδέχεται η Chloe Malle. Ωστόσο, η Anna Wintour συνεχίζει να έχει κομβικό ρόλο στην εταιρεία. «Όταν έγινα αρχισυντάκτρια της Vogue, ήθελα να αποδείξω ότι υπήρχε ένας νέος, συναρπαστικός τρόπος να φανταστείς ένα αμερικανικό περιοδικό μόδας. Σήμερα, η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να βοηθώ τη νέα γενιά παθιασμένων συντακτών να μπουν δυναμικά στο πεδίο με τις δικές τους ιδέες» ανέφερε.

Η Anna Wintour, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σύμβολο εξουσίας και κομψότητας στον χώρο της μόδας, δείχνει να έχει συμφιλιωθεί με τον τρόπο που ο κινηματογράφος αποτύπωσε τη φιγούρα της. Το «The Devil Wears Prada» παραμένει ένα σημείο αναφοράς για το πώς η ποπ κουλτούρα αντιλαμβάνεται τον κόσμο της μόδας, και η δική της γενναιόδωρη αποδοχή, αποδεικνύει ότι, τελικά, η πραγματική ισχύς βρίσκεται στην ικανότητα να αγκαλιάζεις ακόμη και την πιο σκληρή καρικατούρα σου με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

