Η Sabrina Carpenter μεταμορφώνεται σε Brigitte Bardot για το εξώφυλλο της Vogue Italia

Η Sabrina Carpenter ποζάρει για το Vogue Italia σε ένα boudoir editorial που συνδυάζει 60s glamour με σύγχρονη pop αισθητική

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά στο εξώφυλλο του Vogue Italia Οκτωβρίου, ζώντας την la dolce vita από την κορυφή των μαλλιών της μέχρι τις άκρες των ψηλοτάκουνων της. Στο εξώφυλλο, φορά ένα κοντομάνικο πουλόβερ Prada με κρεμαστά στοιχεία, ενώ το dramatic double cat-eye και το voluminous ’60s blowout θυμίζουν τις θρυλικές bombshell beauties της εποχής, όπως η Brigitte Bardot.

Μέσα στο τεύχος, η 26χρονη τραγουδίστρια φοράει μια γκάμα ιταλικών οίκων, από Dolce & Gabbana και Gucci μέχρι Prada. Ωστόσο, τα standout κομμάτια είναι τα loungewear και lingerie designs από μετάξι με δαντέλα, που ξεχωρίζουν ανάμεσα σε chunky πλεκτά και fuzzy fur jackets. Οι φωτογραφίες, υπογεγραμμένες από τον Steven Meisel, σε αυστηρό ασπρόμαυρο, αποκαλύπτουν πόσο έχει εξελιχθεί η δημόσια persona της Carpenter, μετά την στροφή της από την υποκριτική στην καριέρα της στη μουσική.

Με τη βοήθεια του stylist Jared Ellner, έκανε αίσθηση στα MTV VMAs, κερδίζοντας τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων ήταν και το Album of the Year, ενώ ξεχώρισε στις λίστες των καλύτερα ντυμένων με την δαντελένια κόκκινη τουαλέτα Valentino και το φτερωτό μωβ μποά. Αργότερα στο afterparty, εντυπωσίασε ξανά με vintage φόρεμα Bob Mackie, που είχε φορέσει η Cher.

Η αισθητική του editorial συνδυάζει το vintage glam με τη Gen-Z προσέγγιση. Ασπρόμαυρη φωτογραφία, boudoir-style σύνολα, αναφορές στη δεκαετία του ’60 και την ατμόσφαιρα των Berlin nightclubs.

Η συνεργασία με τους Pat McGrath και Guido Palau στο glam team ολοκληρώνει τις εικόνες που αποτυπώνουν μια pop star στην κορυφή της ταχύτατης ανόδου της. Όπως λέει η ίδια, «υπάρχει αυτή η ασπρόμαυρη γοητεία, elegant και μελαγχολική, με μια δόση Brigitte Bardot που κάνει τα πάντα ακόμα πιο sexy».

