Η Sabrina Carpenter φόρεσε το θρυλικό disco φόρεμα της Cher

Sabrina Carpenter
Η Sabrina Carpenter έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα archival κομμάτι Bob Mackie που είχε σχεδιαστεί για την Cher
Η Sabrina Carpenter απέδειξε ότι η μόδα και η pop κουλτούρα μπορούν να συνυπάρξουν άψογα στην πιο «μεγάλη νύχτα της μουσικής». Στα φετινά MTV Video Music Awards στη Νέα Υόρκη, η ανερχόμενη σταρ εμφανίστηκε αρχικά με μια δαντελένια δημιουργία Valentino, πριν αλλάξει τρεις φορές σε vintage κομμάτια του θρυλικού σχεδιαστή Bob Mackie, δύο από τα οποία είχαν συνδεθεί με δύο από τις μεγαλύτερες pop ντίβες όλων των εποχών.

Η νύχτα ολοκληρώθηκε με το after-party στο Studio 54, όπου η Sabrina Carpenter εμφανίστηκε σε ένα archival κομμάτι που είχε δημιουργηθεί για την Cher και την Tina Turner το 1975 στο The Cher Show. Το εντυπωσιακό μαύρο κορμάκι καλυπτόταν από λωρίδες σε μπλε και ροζ, ενώ τα σγουρά μαλλιά της σε tight ’70s look και τα ψηλά πέδιλα ολοκλήρωναν τον retro glam χαρακτήρα της εμφάνισης.

Sabrina Carpenter
Στο UBS Arena, όπου παρέλαβε 3 Moon People βραβεία, επέλεξε ένα άλλο Mackie κομμάτι από τη συλλογή του 1986. Ένα κεντημένο φόρεμα με πολύχρωμα λουλούδια στο πάνω μέρος και φουντωτή, ασύμμετρη φούστα στο κάτω μέρος.

Sabrina Carpenter
Το τρίτο outfit της σχετιζόταν με το ιστορικό top που είχε φορέσει η Britney Spears το 2001, δημιουργώντας μια διακριτική αναφορά στην pop ιστορία, χωρίς να πρόκειται για το αυθεντικό κομμάτι που πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία έναντι 78.000 δολαρίων.

Η παράδοση της Sabrina Carpenter να τιμά τις μουσικές της επιρροές συνεχίζεται. Πέρυσι, η σταρ είχε εμφανιστεί με ένα Bob Mackie φόρεμα συνδεδεμένο με τη Madonna και τη Marilyn Monroe.

