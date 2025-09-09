Sabrina Carpenter: To A Man’s Best Friend κρύβει 12 καλούς λόγους για να το ακούς στο repeat

Στις 29 Αυγούστου η Sabrina Carpenter κυκλοφόρησε το νέο της μουσικό άλμπουμ με τον χαρακτηριστικό τίτλο «A Man’s Best Friend». Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του «Short n Sweet», του άλμπουμ που την καθιέρωσε ως το αγαπημένο μας σύγχρονο pin-up girl, επανέρχεται με 12 ολοκαίνουργια τραγούδια στον χαρακτηριστικό της pop-country ήχο.

Ήδη από την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του, το «A Man’s Best Friend» είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στα social media. Διχασμένοι σχολιαστές λογομαχούσαν με σχόλια και βίντεο για την ευπρέπεια της τραγουδίστριας, καθώς και για τα πατριαρχικά μηνύματα που, σύμφωνα με πολλούς,

περνούσε με τόσο εμφανή τρόπο.

Για όσους δεν θυμούνται, η πρώτη εκδοχή του εξωφύλλου απεικόνιζε την ίδια να κάθεται στα γόνατα, ενώ ένας όρθιος άνδρας με κοστούμι την κρατούσε από τα μαλλιά. Πολλοί θεώρησαν ότι η Sabrina Carpenter είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Ναι, μπορεί να ήταν γνωστή για το εκρηκτικό σεξουαλικό της ταμπεραμέντο και τους στίχους που ανέβαζαν τη θερμοκρασία στα ύψη, αλλά αυτή η εικόνα, για κάποιους, ήταν απαράδεκτη.

Η ίδια δεν έχασε χρόνο και, προκειμένου να δώσει μια καυστική απάντηση σε όσους τη χαρακτήρισαν «προκλητική» και «δέσμια της πατριαρχίας», δημιούργησε μια δεύτερη εκδοχή του εξωφύλλου, το οποίο -όπως ανέφερε και η ίδια σε δημοσίευσή της- ήταν σχεδιασμένο «με τις ευλογίες του Θεού». Αυτή τη φορά στεκόταν όρθια, δίπλα σε έναν κουστουμαρισμένο άνδρα, ακουμπώντας ελαφρά το μπράτσο του.

Οι μήνες πέρασαν, το ζήτημα ξεχάστηκε, η πολυαναμενόμενη ημερομηνία έφτασε και μαζί της έφερεένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ ένα υποσχόμενο videoclip. Σε 12 τραγούδια, η Sabrina απαριθμεί μελωδικά όλα τα παράπονα που έχει από το ανδρικό φύλο, λες και κρατάει σημειώσεις στο ημερολόγιο της. Το έβδομο άλμπουμ της τραγουδίστριας γεννήθηκε μέσα από μια δεμένη ομάδα που υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι και της προηγούμενης κυκλοφορίας της: τον Jack Antonoff, την Amy Allen και τον John Ryan. Με το γεμάτο υπονοούμενα χιούμορ της Carpenter στο τιμόνι, το άλμπουμ εστιάζει σε ένα ανανεωμένο mix από τα 70΄s που αποδείχθηκε χρυσή συνταγή για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ο ήχος της φέρνει μια αίσθηση που παραπέμπει στους θρυλικούς ABBA με ελάχιστες νότες από την Dolly Parton, προσθέτοντας μια γοητευτική χροιά πάνω σε στρώσεις συνθεσάιζερ, αέρινα κιθαριστικά riff και funky nü-disco beats. Τα νέα της τραγούδια δένουν μεταξύ τους με μια groovy διάθεση, ενώ η θλίψη και η απογοήτευσή της για τις επιλογές της στους άντρες μετατρέπονται σε μια σύγχρονη εξερεύνηση του τι σημαίνει να βγαίνεις ραντεβού, να αντιμετωπίζεις τις προσδοκίες της κοινωνίας και τελικά να ανατρέπεις το ίδιο το σενάριο της τελετουργικής ταπείνωσης που συχνά συνοδεύει τη ζωή μιας γυναίκας στις σχέσεις της.

Στο «Tears» ενθουσιάζεται μόνο και μόνο με την ιδέα ότι ο σύντροφός της είναι υπεύθυνος άνδρας (ναι, τόσο σπάνιο θεωρείται), ενώ στο «My Man on Willpower» και το «Nobody’s Son» φαίνεται να έχει χάσει την υπομονή της με την αδυναμία κάποιων να εκφράσουν στοιχειώδη συναισθήματα. Στο

πρώτο, είναι μαζί, αλλά εκείνος δεν είναι τόσο ευαίσθητος και προσκολλημένος όσο ήταν παλιά. Στο δεύτερο, έχουν χωρίσει και δεν έχει ενδώσει ακόμα στο να της τηλεφωνήσει.

Μέσα από αυτό το άλμπουμ, η Sabrina Carpenter σερβίρει την ωμή αλήθεια για τους πρώην με τέτοιον ευθύ και χιουμοριστικό τρόπο που οι στίχοι της συχνά θυμίζουν κουβέντα με την κολλητή στο σαλόνι, παρέα με πίτσα και κουτσομπολιό. Είναι σαν να θάβει ζωντανά μια σχέση που όλοι της έλεγαν εξαρχής πως ήταν λάθος.

Ξεχωρίζει το «Never Getting Laid», ένα αργό και σέξι κομμάτι όπου με απίστευτη ψυχραιμία εύχεται στον πρώην της τα καλύτερα, αρκεί να μείνει σπίτι του και να μην ξαναπλησιάσει καμία άλλη γυναίκα. Είναι ένα ευγενικό «με τις υγείες σου, αλλά μακριά μας» σε μουσική εκδοχή. Στο «Go Go Juice» βουτάει τον πόνο της στο ποτό και τρέχει μεθυσμένη μέσα στη λίστα επαφών της, ψάχνοντας την επόμενη περιπέτεια. Γιατί, όπως ξέρουμε, κανένα ποτήρι ουίσκι δεν πάει χαμένο αν στο τέλος σε βγάλει σε νέο φλερτ. Τα δύο τραγούδια που κλέβουν την παράσταση στο άλμπουμ είναι εκείνα όπου η Sabrina Carpenter αφήνει τον πιο παιχνιδιάρικο εαυτό της να λάμψει, με το φλερτ στο ζενίθ και το πνεύμα της σε μεγάλα κέφια.

Στο funky «When Did You Get Hot?» συναντά έναν παλιό γνωστό της που ξαφνικά μοιάζει απίστευτα πιο γοητευτικός από όσο θυμόταν. «Ήσουν ένα άσχημο παιδί, αλλά είσαι ένας σέξι άντρας» σχολιάζει, σε μια ατάκα που λειτουργεί τέλεια μόνο επειδή την πετάει με το χαρακτηριστικό

της ύφος και το βλέμμα που ξέρει να λέει ιστορίες από μόνο του.

Το «House Tour» είναι από εκείνα τα τραγούδια που θα μπορούσαν να είχαν διεκδικήσει τον τίτλο του Song of the Summer αν είχαν κυκλοφορήσει έναν μήνα νωρίτερα. Είναι αρκετά τολμηρό ώστε να κάνει τη Madonna της δεκαετίας του ’80 να βράζει από ζήλια. Εκεί η τραγουδίστρια καλεί τον νέο της εραστή να επισκεφθεί το σπίτι της, τονίζοντας πόσο περήφανη είναι για το σχέδιό του, και στο ρεφρέν βάζει την τελευταία πινελιά με μια φράση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών: «Θέλω απλώς να μπεις μέσα, αλλά ποτέ από την πίσω πόρτα».

Τελειώνει με το ανάλαφρο «Goodbye», στο οποίο αποχαιρετά τον σύντροφό της σε διάφορες γλώσσες, σαν να γιορτάζει την προσωπική της απελευθέρωση. Με έναν τρόπο, δηλώνει πως πολλά υπέμεινε, αλλά τώρα φεύγει, απολαμβάνοντας τη ζωή και την ανεξαρτησία της ακόμη και μόνη.

Άκουσε ολόκληρο το άλμπουμ εδώ: https://open.spotify.com/album/1aqg30bNvLSWgShZgX4oop?si=8hHVm2UDQR-hew7eAJ8lVQ

