Η Scarlett Johansson απαθανατίζεται από τον σουρεαλιστικό φακό του Γιώργου Λάνθιμου στη νέα καμπάνια της Prada

Η πρέσβειρα του ιταλικού οίκου υποδύεται 3 διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της, σε μια σουρεαλιστική αφήγηση

Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να μην έχει συνεργαστεί ποτέ μέχρι σήμερα με τη Scarlett Johansson στη μεγάλη οθόνη, ωστόσο η συνάντησή τους έγινε πραγματικότητα μέσα από τη νέα καμπάνια του οίκου Prada.

Η ηθοποιός, που εδώ και χρόνια είναι πρέσβειρα του ιταλικού brand, πρωταγωνιστεί σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ritual Identities». Εκεί, η κάμερα του σκηνοθέτη την οδηγεί σε τρεις διαφορετικές ενσαρκώσεις, αρχέτυπα της σύγχρονης ζωής, σε ένα project που φέρει έντονα τη χαρακτηριστική σουρεαλιστική υπογραφή του Έλληνα δημιουργού.

Διάβασε επίσης: Η Jenna Ortega δίνει έναν νέο ορισμό του «naked dressing» στα Emmy Awards 2025

Η ηθοποιός επιστρέφει έτσι για τρίτη φορά ως πρόσωπο της εμβληματικής Galleria handbag, μετά τις καμπάνιες του 2023 και του 2024, όπου συνεργάστηκε αντίστοιχα με τον σκηνοθέτη Jonathan Glazer και τον καλλιτέχνη Alex Da Corte.

«Η συνεργασία με τον Γιώργο ήταν πραγματικά μοναδική, μέσα από ταινίες σαν κι αυτή έχεις την ευκαιρία να βουτήξεις στο σύμπαν ενός άλλου καλλιτέχνη και να δουλέψεις με έναν πιο παιχνιδιάρικο τρόπο», σχολίασε η ηθοποιός. Όπως πρόσθεσε, η ιδέα πίσω από το φιλμ είναι μια εξερεύνηση των πολλαπλών ταυτοτήτων που όλοι κουβαλάμε, των μασκών, των ρόλων και των εκδοχών του εαυτού μας που αναδύονται σε διαφορετικές σχέσεις και περιστάσεις.

Η Scarlett Johansson, με καριέρα γεμάτη βραβεύσεις, από το BAFTA για το «Lost in Translation» έως τις δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ με τα «Marriage Story» και «Jojo Rabbit», συναντά έναν δημιουργό που επίσης έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία. Ο Γιώργος Λάνθιμος, πολυβραβευμένος με Χρυσό Λέοντα και πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, βρέθηκε πρόσφατα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου η νέα του ταινία «Bugonia» με πρωταγωνίστρια την Emma Stone απέσπασε επτά λεπτά θερμών χειροκροτημάτων.

Ίσως, λοιπόν, αυτή η συνεργασία να είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο μιας μεγαλύτερης καλλιτεχνικής σχέσης μεταξύ του σκηνοθέτη και της Johansson.

Διάβασε επίσης: Πώς η Άννα Βίσση έγινε fashion icon μέσα από το στιλιστικό όραμα της Σοφίας Καρβέλα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.