Πώς η Άννα Βίσση έγινε fashion icon μέσα από το στιλιστικό όραμα της Σοφίας Καρβέλα

Η Άννα Βίσση δεν είναι απλώς μια σπουδαία ερμηνεύτρια, είναι ένας καλλιτεχνικός τυφώνας που κατάφερε με τη δύναμή της να αλλάξει τον χάρτη της ελληνικής μουσικής σκηνής. Σε μια εποχή που τα σύνορα ανάμεσα στη δυτική ποπ και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι ήταν ερμητικά κλειστά, εκείνη τόλμησε να τα ενώσει και να δημιουργήσει κάτι αληθινά πρωτοποριακό.

Δεν αντέγραψε ξένα πρότυπα ούτε απαρνήθηκε την ελληνική παράδοση, αλλά με τη δική της προσωπική σφραγίδα έφτιαξε έναν ήχο που μιλούσε στην καρδιά του κοινού και ταυτόχρονα άνοιγε το δρόμο για κάτι νέο που συνδύαζε ροκ, ποπ και λαϊκό. Το έργο της δεν ανήκει μόνο στη γενιά την ανέδειξε. Ακόμα και μετά από 50 χρόνια, η Άννα Βίσση γίνεται σημείο αναφοράς για νέους καλλιτέχνες, ενώ συνεχίζει να γεμίζει στάδια και μαγαζιά με άτομα της νέας γενιάς που συνεχίζουν να μαγεύονται από το «απόλυτο» ταλέντο.

Μέσα στα χρόνια, η φωνή της έχει αγγίξει σχεδόν κάθε μουσικό είδος. Από τη σκοτεινή goth opera «Δαίμονες» και τα εκρηκτικά χορευτικά τσιφτετέλια μέχρι αλησμόνητες τις pop επιτυχίες και τους ethnic ήχους, έχει αποδείξει ότι δεν γνωρίζει όρια. Όμως το ανήσυχο και δημιουργικό της πνεύμα δεν περιορίζεται μόνο στις νότες. Η «Απόλυτη» έχει μετατρέψει τη μόδα σε δικό της παιχνίδι, σε έναν χώρο όπου εκφράζει με την ίδια τόλμη την προσωπικότητά της. Ήταν άλλωστε από τις πρώτες Ελληνίδες τραγουδίστριες που έφεραν την υψηλή ραπτική στις πίστες.

Το «απόλυτο» fashion icon λάμπει στο Καλλιμάρμαρο

To Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η πιο ροκ ψυχή του ελληνικού πενταγράμμου έγραψε, για ακόμα μία φορά, ιστορία. Οι δύο sold-out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο δεν ήταν απλώς μουσικά γεγονότα, αλλά στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού.

Το βράδυ του Σαββάτου 13 και της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή πιο λαμπερή από ποτέ, με κοστούμι Dolce & Gabbana. Ένα στράπλες μπούστο με χρυσές, ανάγλυφες λεπτομέρειες και παντελόνι καμπάνα που τόνιζε τη σιλουέτα της. Το look απογείωσε το χρυσό σάλι, ελαφρύ σαν αύρα, που κινιόταν μαζί της σε κάθε νότα, ενώ ακόμα και το μικρόφωνό της ήταν χρυσό, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση γεμάτη ένταση και κομψότητα.

Σε άλλο σημείο της βραδιάς, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε με ένα μαύρο embellished playsuit με ασημί κρόσσια που έδιναν κίνηση σε κάθε της βήμα, συνδυασμένο με δαντελένιο καλσόν και δερμάτινες μπότες πάνω από το γόνατο. Το look ολοκλήρωναν τα opera gloves, σε μια εμφάνιση που απέπνεε δυναμισμό και λάμψη, ταιριαστή μόνο σε μια σταρ του δικού της βεληνεκούς.

Μητέρα και κόρη σε στιλιστικό διάλογο

Και αν αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται η Άννα Βίσση, ακόμα και μετά από 50 χρόνια καριέρας, να εξακολουθεί να θεωρείται η πιο καλοντυμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, η απάντηση βρίσκεται στο DNA, το δικό της και της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα. Τα τελευταία χρόνια, η Σοφία είναι η αποκλειστική στιλίστρια της μητέρας της. Κατοικώντας μόνιμα στη Νέα Υόρκη, έχει χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά brands του εξωτερικού και χτίζοντας ένα στιλιστικό προφίλ που συνδυάζει το edgy με το απόλυτα σύγχρονο.

Γνωρίζοντας τη μητέρα της όσο κανείς άλλος, η Σοφία καταφέρνει να την καθοδηγεί σε κάθε εμφάνιση με τρόπο που αναδεικνύει τόσο τη διαχρονική της προσωπικότητα όσο και το rock glam στοιχείο που τη χαρακτηρίζει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως είναι το μοναδικό πρόσωπο, πέρα από την ίδια, που έχει πρόσβαση στον περιβόητο όροφο-ντουλάπα της καλλιτέχνιδας. Άλλωστε, από άποψη καλής αισθητικής, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

Με αφορμή την φετινή εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο, ακολουθεί μια αναδρομή στο πρωτοποριακό στιλιστικό παρελθόν της, που μέσα στα χρόνια διαμόρφωσε μοναδικά το στίγμα της στη σκηνή. Αποκορύφωμα αποτελεί η συνεργασία με την κόρη της, η οποία, εξελίσσοντας τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, συμβάλλει στη διατήρηση μιας από τις πιο εμβληματικές εικόνες της ελληνικής μουσικής, με κομψές επιλογές που δεν δείχνουν ποτέ φλύαρες.

Η έλευση της υψηλής ραπτικής στις πίστες

Στη σκηνή της Eurovision εμφανίστηκε με ένα total look του στενού της φίλου Jean Paul Gaultier, γράφοντας ιστορία με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα outfits που έχουμε δει σε ελληνική συμμετοχή. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1998, τραγουδούσε στα «Αστέρια» φορώντας ένα εντυπωσιακό, ολόχρυσο φόρεμα δια χειρός Gianni Versace, το τελευταίο κομμάτι που σχεδίασε πριν από τη δολοφονία του. Ένα φόρεμα-κειμήλιο που η ίδια η Βίσση αποκάλυψε πως είχε χαθεί για είκοσι ολόκληρα χρόνια, όταν εκλάπη από το σπίτι της. Επανήλθε στα χέρια της μετά από μια απίθανη ιστορία «λύτρων», κάνοντάς το ακόμα πιο ξεχωριστό. «Ήταν κρίμα να χαθεί τέτοιο κειμήλιο», έχει δηλώσει η ίδια. «Αν μάθουν από τον οίκο Versace ότι το έχω, ίσως μου το ζητήσουν για το μουσείο τους ή για κάποια έκθεση».

Η στιλιστική της πορεία δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητη. Το προσωπικό της ύφος έχει μαγέψει μέχρι και την Patricia Field, τη θρυλική στιλίστρια των σειρών «Sex and the City» και «Emily in Paris», η οποία την έχει χαρακτηρίσει ως την πιο καλοντυμένη Ελληνίδα. Η φιλία τους μάλιστα ξεπερνά τον επαγγελματικό θαυμασμό, αφού η Patricia Field δίνει συχνά το παρών στις συναυλίες της, επιβεβαιώνοντας ότι η Άννα Βίσση δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια, είναι ένα rock fashion icon.

Η αναζήτηση της στιλιστικής ταυτότητας

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας της υπάρχει έντονο το στοιχείο της αναζήτησης της στιλιστικής ταυτότητας. Τα μαλλιά της δεν έχουν ακόμα πάρει την χαρακτηριστική σαντρέ απόχρωση· παραμένουν καστανά, δίνοντας μια πιο φυσική και νεανική εικόνα. Από το 1979 έως και το 1999, οι επιλογές της γύρω από τη μόδα είναι πιο συγκεκριμένες και «ασφαλείς», σε σχέση με τις επιρροές της ελληνικής μουσικής σκηνής εκείνης της εποχής. Στα video clips της περιόδου αυτής την βλέπουμε συχνά να φοράει αέρινα, ριχτά και minimal κομμάτια, με το λευκό, το αγαπημένο της χρώμα, να κυριαρχεί. Παραδείγματα αποτελούν το «Εμείς» του 1979 και το «Ένα σου λέω» του 1990.

Τα looks της εκπέμπουν ταυτόχρονα αθωότητα και μια διακριτική πονηράδα, χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη νεότητα. Στις συναυλίες της, η εντυπωσιακή παρουσία συνεχίζεται, με φορέματα που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα με κορσέδες και βολάν, αλλά και δερμάτινα maxi φορέματα με αιχμηρά cut-outs, συνδυασμένα με ψηλές μπότες ή λεπτομέρειες που προσθέτουν δυναμισμό και θεατρικότητα στην εμφάνιση.

Το αξεπέραστο σύμβολο που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε

Με την έλευση του millennium, το στιλ και η αισθητική της Άννας Βίσση αλλάζει ριζικά. Τα looks πλέον δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο που γίνονται iconic, όχι μόνο επειδή τα τραγούδια της καθηλώνουν, αλλά και χάρη στις προσεκτικά μελετημένες στιλιστικές επιλογές. Είναι πιο αιχμηρά, πιο rock and roll, πιο… Άννα Βίσση.

Ποιος δεν θυμάται το φουτουριστικό σύνολο με το αυστηρό καρέ, το μαύρο δερμάτινο μπικίνι τοπ και το αντίστοιχο παντελόνι καμπάνα, σε συνδυασμό με τα ασημί γυαλιά μάσκα που φορούσε στο «Αγάπη Υπερβολική»; Και φυσικά, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα looks από το «Στην Πυρά»: φούξια playsuit ολόσωμο, πολύχρωμη λεοπάρ φόρμα, ethnic σκουλαρίκια με πούπουλα, αλλά και ένα κατακόκκινο φόρεμα με παγιέτες, σαν μια πιο rock εκδοχή της Jessica Rabbit.

Η δεύτερη φάση της καριέρας της με την κόρη της στο πλευρό της

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή, η Άννα Βίσση εξακολουθεί να γεμίζει στάδια και χώρους με κοινό από κάθε γενιά. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών ενώνονται κάτω από την ίδια μελωδία και τραγουδούν το διαχρονικό μότο: «Όσα έχω ζήσει, τα ’χει πει η Βίσση». Τραγούδια που ερμήνευσε πριν από δύο δεκαετίες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν στις playlist της Gen Z, μιας γενιάς που τη λάτρεψε όχι επειδή μεγάλωσε μαζί της, αλλά επειδή αναγνώρισε την αστείρευτη ενέργεια, τη γνησιότητα και την ικανότητά της να παραμένει πάντα επίκαιρη.

Στη δεύτερη καριέρα της, όπως πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την εκρηκτική δημοτικότητα που απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια, η Άννα Βίσση έχει επιλέξει να έχει στο πλευρό της την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, η οποία επιμελείται τη στιλιστική της εικόνα. Με τη βοήθειά της, η τραγουδίστρια παραμένει μία από τις πιο iconic προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράμμου. Διατηρεί την αιχμηρή της αισθητική, όμως την προσαρμόζει με τέτοιον τρόπο ώστε να μη μοιάζει ούτε τεχνητή ούτε επαναλαμβανόμενη.

Στις εμφανίσεις της σε γνωστό βραδινό μαγαζί, η Άννα Βίσση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σύνολο που τη συνοδεύει από την έναρξη μέχρι το φινάλε κάθε προγράμματος. Στο καμαρίνι της, η ντουλάπα της κρύβει δύο ξεχωριστά outfits για κάθε βραδιά, ενώ στον διπλανό τοίχο δεκάδες snapshots αποτυπώνουν όλα τα looks της σεζόν, επιλεγμένα προσεκτικά από τη Σοφία Καρβέλα.

Το boho-rock στοιχείο κυριαρχεί: μεγάλα καπέλα, έντονα prints, παντελόνια καμπάνα, πλατφόρμες, κρόσσια, δερμάτινες ζώνες με oversized αγκράφες. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην ταυτότητά της και την κάνουν να ξεχωρίζει μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές και στις εμφανίσεις στο Hotel Ermou, οι οποίες έχουν αποκτήσει νέα διάσταση χάρη στο όραμα της κόρης της.

Στο «Σε Περίπτωση Που» παίζει με το layering σε ρούχα και αξεσουάρ: σε ένα μόνο look συνδυάζει prints σε ζακέτα και μπλούζα, statement κοσμήματα, λεοπάρ γάντια και ένα μπούστο φτιαγμένο από ζώνες. Στο «Σαντρέ» περνάει από total black εμφάνιση με δαντελένια παντελόνα και δερμάτινο μπούστο σε ένα πορτοκαλί φόρεμα που παραπέμπει στα ’70s, ενώ απογειώνεται με futuristic κολάν με ενσωματωμένες γόβες και μάσκα-γυαλιά.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει το videoclip του «Αίμα», που θυμίζει fashion show. Εκεί εμφανίζεται με τρεις couture δημιουργίες: μια ολόσωμη φόρμα Thierry Mugler συνδυασμένη με γόβες Saint Laurent, ένα κατακόκκινο Jean Paul Gaultier με το χαρακτηριστικό μπούστο και μια μακριά τουαλέτα Paco Rabanne. Ενσαρκώνει τη σύγχρονη ντίβα που συνδυάζει κάθε μουσικό της βήμα με αξεπέραστες στιλιστικές εμφανίσεις.

Φυσικά, οριστική τελεία σε αυτό το άρθρο δεν θα μπορούσε να μπει χωρίς μια αναφορά στην περσινή, επική εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Εκείνη τη βραδιά, η τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή με ένα εκθαμβωτικό outfit δια χειρός Vrettos Vrettakos, σε styling της κόρης της και fashion expert, Σοφίας Καρβέλα. Η haute couture μπέρτα, εμπνευσμένη από τον Roger Daltrey στο Woodstock του 1972, ήταν ολοκέντητη με 500.000 ασημί ιριδίζοντα κρυστάλλινα μοτίβα πάνω σε μεταξωτή μουσελίνα και διακοσμημένη με λευκά κρόσσια που χάριζαν κίνηση και glam.

Το look ολοκληρωνόταν με τζιν σε cowboy αισθητική με κρύσταλλα, πέρλες, ασημένιες αλυσίδες και καρφίτσες, ένα denim bustier, T-shirt και custom crystal mesh γιλέκο, δημιουργώντας μια rock glam εμφάνιση που απέδιδε την ενέργεια και την αίγλη της σκηνικής παρουσίας της.

Αν και η Άννα Βίσση υπήρξε ανέκαθεν fashion icon, η συνεργασία της με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, την έχει ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Κάθε live εμφάνιση, κάθε outfit σε videoclip και κάθε δημόσια εμφάνιση δείχνει πλέον προσεκτικά μελετημένο, ολοκληρωμένο και ενημερωμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η Σοφία Καρβέλα φέρνει φρέσκο βλέμμα και σύγχρονη αισθητική και με την εμπειρία και την εκρηκτική προσωπικότητα της Άννας Βίσση δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που μαγεύει κοινό κάθε ηλικίας. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συνέργεια για να απογειώσει τη μητέρα της.

