Σ’ ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση έγραψε πάλι ιστορία (video)

Η Άννα Βίσση, ένα χρόνο μετά την επική συναυλία της, επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για να τραγουδήσει σε ένα κατάμεστο στάδιο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «Απόλυτης»

H Άννα Βίσση επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο, προσφέροντας ένα διήμερο συναυλιακό γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει. Οι δύο εμφανίσεις της έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ, με περισσότερους από 130.000 θεατές να ετοιμάζονται να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της σκηνής και τις τεράστιες, διαχρονικές επιτυχίες της, που σηματοδοτούν μια πορεία πάνω από μισό αιώνα στη μουσική.

Αν και η συναυλία ξεκινούσε στις 21:00, το κοινό είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από το Καλλιμάρμαρο ήδη από νωρίς το απόγευμα. Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, δημιουργώντας μεγάλες ουρές και έντονη προσμονή για τη βραδιά που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση: Πριν το Καλλιμάρμαρο οι flash back ανεξίτηλες εμφανίσεις της στα Mad VMA & MadWalk

Στο κατάμεστο στάδιο, η τραγουδίστρια φανερά συγκινημένη απευθύνθηκε στους θαυμαστές της λέγοντας: «αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα από το κοινό.

Η Βίσση ερμήνευσε τα πιο αγαπημένα της κομμάτια, από κλασικά hits μέχρι τις πρόσφατες επιτυχίες της, ενώ στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της, που τη συνοδεύει πιστά εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Οι μουσικές στιγμές απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη ένταση και φινέτσα με τη σύμπραξή της με τη συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική αίσθηση θεατρικότητας και μεγαλοπρέπειας.

Το show συνδυάστηκε με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, ενώ 20 χορευτές επί σκηνής ολοκλήρωσαν την εμπειρία με δυναμικές και προσεγμένες χορογραφίες, δημιουργώντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που μάγεψε τους θεατές. Η παραγωγή, με την υπογραφή της Galaxias Live Productions, εξασφάλισε ότι κάθε στιγμή του διήμερου γεγονότος θα μείνει αξέχαστη.

Η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό σύνολο, και ξεκίνησε δυναμικά τη συναυλία με το hit της «Σε Περίπτωση Που», μία από τις πιο πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες της. Η έναρξη ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με την αγαπημένη σταρ να απευθύνεται στο κοινό με χιούμορ λέγοντας: «65 χρόνια. Πότε ήταν; Πριν λίγο», προκαλώντας χαμόγελα και ενθουσιασμό στους θεατές.

Οταν το ζηταω απο το σύμπαναπλα συμβαινει! ❤️ #VissiKallimarmaro pic.twitter.com/MM3QQ0IgxZ — Miss Λεμόνι (@Miss_lemon___) September 13, 2025

Στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε και ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ακούστηκε να μιλά για ένα τραγούδι που είχε γράψει για εκείνη.

Η δεύτερη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσουν σε album από την Panik Gold, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν εκεί να ζήσουν την εμπειρία από κοντά. Παράλληλα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», προσθέτοντας μια φιλανθρωπική διάσταση σε ένα γεγονός που ήδη γράφει ιστορία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση έγινε νονά – Φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.