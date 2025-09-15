Fashion 15.09.2025

Η Jenna Ortega δίνει έναν νέο ορισμό του «naked dressing» στα Emmy Awards 2025

Jenna Ortega
Η Jenna Ortega μετατρέπει τα κοσμήματα σε πρωταγωνιστή του red carpet στα Emmy 2025, συνδυάζοντας surreal glamour και dark αισθητική.
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει «naked dressing» όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καν φόρεμα; Στα 77α Emmy Awards, η Jenna Ortega απέδειξε ότι η μόδα μπορεί να σπάσει κάθε κανόνα. Η σταρ, μετά την goth αισθητική που υιοθέτησε για τη δεύτερη σεζόν του Wednesday, αποφάσισε να μεταβεί στην απόλυτη σουρεαλιστική κομψότητα, δημιουργώντας ένα από τα πιο συζητημένα looks της βραδιάς. Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς ένα statement, ήταν μια πλήρης ανατροπή των προσδοκιών γύρω από τα «naked» looks που συχνά βλέπουμε στα βραβεία.

Η Jenna Ortega επέλεξε ένα bustier από τη συλλογή φθινοπώρου 2025 της Sarah Burton για τον οίκο Givenchy, που περισσότερο ανήκε στην κοσμηματοποιία παρά στη ντουλάπα. Αντί για παραδοσιακά sheer υφάσματα, το top ήταν διακοσμημένο με μαργαριτάρια, ρουμπίνια, χαλαζίες και ανακυκλωμένα vintage κοσμήματα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, εμπνευσμένο από τη διάλυση ενός πολυέλαιου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα look που επαναπροσδιόριζε την έννοια του «naked dressing», μετατρέποντας τα κοσμήματα σε κύριο στοιχείο της δημιουργίας.

Jenna Ortega
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Emmy Awards 2025: Οι καλύτερες fashion εμφανίσεις από τη μεγάλη βραδιά

Η ηθοποιός, σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο stylist της Enrique Melendez, φόρεσε το bustier χωρίς υποστήριξη, συνδυάζοντάς το με μια μαύρη maxi φούστα χαμηλής μέσης και σκίσιμο ψηλά στο πόδι. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με διακριτικά μαργαριταρένια σκουλαρίκια και ψηλά πέδιλα, ενώ η signature dark αισθητική της με καφέ σκούρο κραγιόν, δραματικό eyeliner και updo, πρόσθεσε την τελευταία πινελιά.

Jenna Ortega
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περίοδος των βραβείων πάντα απαιτεί κάποια δόση sheer εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί, όπως είδαμε και στα VMAs, και σίγουρα θα συνεχιστεί στα Golden Globes, Critics’ Choice και Oscars του χρόνου. Ωστόσο, η Jenna Ortega δεν περιορίστηκε σε ένα απλό διάφανο ύφασμα, επαναπροσδιόρισε τη σημασία του «naked dressing» με έναν τρόπο που μας κάνει να ξανασκεφτούμε τη χρησιμότητα και την αξία των κοσμημάτων που φοράμε στον καρπό και στον λαιμό μας.

Διάβασε επίσης: Emmys 2025: Iστορική διάκριση για το The Studio και ρεκόρ για Adolescence  

