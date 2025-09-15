Emmy Awards 2025: Οι καλύτερες fashion εμφανίσεις από τη μεγάλη βραδιά

Το κόκκινο χαλί των 77ων Emmy Awards στρώνεται ξανά στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας πως η μόδα και η τηλεόραση βαδίζουν χέρι-χέρι στο πιο πολυσυζητημένο event της σεζόν. Πριν ακόμα ανακοινωθούν οι μεγάλοι νικητές, οι λαμπερές εμφανίσεις των σταρ τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, με κάθε look να αποτελεί δήλωση στιλ, προσωπικότητας και τόλμης. Φέτος, οι προσκεκλημένοι δεν περιορίζονται σε κλασικές επιλογές, αντίθετα, τολμούν να φλερτάρουν με το avant-garde, να αναβιώνουν retro glam αισθητικές και να επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει σύγχρονη κομψότητα πάνω στο κόκκινο χαλί.

Από την πρώτη εμφάνιση της Chloë Sevigny ως υποψήφια, μέχρι τις φρέσκες αλλά στιλιστικά ώριμες επιλογές της Ayo Edebiri, και την αβίαστη γοητεία του Pedro Pascal πλάι στη Bella Ramsey, οι φετινές παρουσίες υπόσχονται να αφήσουν το στίγμα τους στη μόδα των Emmys. Με τα μεγάλα ονόματα της βραδιάς να ανταγωνίζονται όχι μόνο για τα βραβεία αλλά και για τον τίτλο του καλύτερου red carpet moment, η 77η απονομή διαγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά style chapters της χρονιάς. Εδώ θα βρεις όλες τις εμφανίσεις που καθόρισαν τη φετινή βραδιά, από τις πιο διαχρονικές επιλογές έως τις πιο ανατρεπτικές δημιουργίες.

Jenna Ortega

Η Jenna Ortega, συνεχίζοντας να επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως fashion icon της νέας γενιάς, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια εντυπωσιακή δημιουργία Givenchy. Το look της συνδύαζε τη δυναμική αισθητική με την αίσθηση πολυτέλειας, ενώ οι περίτεχνες λεπτομέρειες από πέτρες και πέρλες πρόσθεταν μια αύρα υψηλής ραπτικής. Ωστόσο, ήταν η αυτοπεποίθηση και η παρουσία της Ortega που μετέτρεψαν το σύνολο σε statement εμφάνιση. Νεανική, τολμηρή και ταυτόχρονα αριστοκρατικά κομψή, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις της μόδας, τις καθορίζει.

Cate Blanchet

Και ύστερα ήταν η Cate Blanchett. Η ηθοποιός που έχει κάνει την κομψότητα τρόπο ζωής, εμφανίστηκε με μια ολόσωμη φόρμα Armani Privé που μιλούσε από μόνη της. Minimal στην πρώτη ανάγνωση, αλλά γεμάτη από λεπτές πολυτέλειες στη δεύτερη, η δημιουργία αγκάλιαζε τη σιλουέτα της με την ακρίβεια που μόνο η υψηλή ραπτική μπορεί να προσφέρει. Η Blanchett δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από τη δική της αριστοκρατική αύρα για να αφήσει το στίγμα της στο χαλί.

Pedro Pascal

Ο Pedro Pascal απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το ανδρικό στυλ στο κόκκινο χαλί μπορεί να είναι εξίσου τολμηρό και εντυπωσιακό. Με ένα καλοραμμένο λευκό κοστούμι Celine, το οποίο συνδύασε με πουκάμισο και παπούτσια στην ίδια απόχρωση, παρουσίασε ένα ολοκληρωτικά total white look που έλαμπε κάτω από τα φώτα. Η επιλογή του, κομψή αλλά και ανατρεπτική, τον ξεχώρισε αμέσως, κάνοντας τον να ακτινοβολεί με αυτοπεποίθηση στο κόκκινο χαλί.

Selena Gomez

Η Selena Gomez έμοιαζε να δένει απόλυτα με το κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό Louis Vuitton maxi φόρεμα σε φωτεινό κόκκινο. Το halter neck σχέδιο και το σάλι που ακολουθούσε αρμονικά κάθε της κίνηση χάριζαν δραματικότητα και κομψότητα, ενώ τα κοσμήματα Tiffany & Co. πρόσθεταν τη σωστή δόση λάμψης, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε θηλυκότητα και πολυτέλεια.

Michel Williams

Η Michel Williams εμφανίστηκε στα φετινά Emmys με μια ρομαντική δημιουργία Chanel σε απαλό ροζ, διακοσμημένη με βολάν και πέρλες που ανέδειξαν τη διαχρονική κομψότητα του οίκου. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα υψηλής κομψότητας Chanel: το εντυπωσιακό κολιέ N°5 drop, το δαχτυλίδι N°5 σε κόμπο και τα σκουλαρίκια «Coco Crush», χαρίζοντας στη συνολική της παρουσία μια αύρα εκλεπτυσμένης πολυτέλειας.

Lisa

Η K-pop σταρ έκανε μια εντυπωσιακή και απρόσμενη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα εκπληκτικό ροζ φόρεμα Lever Couture με λεπτομέρειες από κορδέλες και σκίσιμο στο πόδι, που ανέδειξε τη θηλυκότητα και τη δυναμική της παρουσία.

Sydney Sweeney

Η Sydney Sweeney έκανε την είσοδό της στο κόκκινο χαλί με ένα κλασικό look Hollywood glamour από τον οίκο Oscar de la Renta, αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα και λάμψη που θύμιζε τις χρυσές εποχές του σινεμά.

Hunter Schafer

Η σταρ του Euphoria επέλεξε ένα εντυπωσιακό halterneck φόρεμα από βελούδο σε τόνους cerise και κόκκινο, δημιουργία του οίκου McQueen, που ανέδειξε τη δυναμική της παρουσία και την τολμηρή αίσθηση στυλ της στο κόκκινο χαλί.

