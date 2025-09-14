Screen News 14.09.2025

Daniel Day-Lewis: Ο λόγος πίσω από το comeback που αιφνιδίασε το Hollywood

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Daniel Day-Lewis, συνεργάζεται με τον γιο του, Ronan Day-Lewis, στην ταινία «Anemone»
Η επιστροφή του Daniel Day-Lewis, ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, στη μεγάλη οθόνη έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την κινηματογραφική βιομηχανία. Ο κορυφαίος Βρετανός ηθοποιός αποφάσισε να επιστρέψει, υπογράφοντας με τον γιο του, Ronan Day-Lewis, το σενάριο της ταινίας «Anemone» και αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική σελίδα στην καριέρα του, η οποία είχε φαινομενικά κλείσει το 2017 με το «Phantom Thread» του Paul Thomas Anderson.

Η αποχώρηση που φαινόταν οριστική

Τον Ιούνιο του 2017, ο Daniel Day-Lewis είχε ανακοινώσει μέσω εκπροσώπου του ότι «δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός». Στην ίδια ανακοίνωση, ο ηθοποιός είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς συνεργάτες και θεατές, ξεκαθαρίζοντας πως «αυτή είναι μια προσωπική απόφαση» για την οποία δεν θα δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Daniel Day-Lewis απομακρυνόταν από την υποκριτική. Το 1997 είχε εγκαταλείψει τον κινηματογράφο για να αφοσιωθεί στην κατασκευή παπουτσιών στην Ιταλία, μετά την ταινία «The Boxer» του Jim Sheridan. Ωστόσο, επέστρεψε δυναμικά το 2002 με τον ρόλο του Bill the Butcher στο «Gangs of New York» του Martin Scorsese.

Η επιστροφή με το «Anemone»

Μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Daniel Day-Lewis αποκάλυψε τον λόγο που αποφάσισε να επιστρέψει: «Μου προκαλούσε θλίψη το γεγονός, να ξέρω ότι ο Ronan θα συνέχιζε να κάνει ταινίες κι εγώ θα απομακρυνόμουν από τον χώρο. Σκέφτηκα: “Δεν θα ήταν υπέροχο να κάνουμε κάτι μαζί, χωρίς όμως το φορτίο μιας μεγάλης παραγωγής;”».

Στην ταινία «Anemone», ο Daniel Day-Lewis υποδύεται έναν ερημίτη που ζει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας, ώσπου η ξαφνική εμφάνιση του αδελφού του, τον οποίο υποδύεται ο Sean Bean, ανατρέπει την απομόνωσή του και τον αναγκάζει να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του. Το καστ συμπληρώνουν οι Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green και Samantha Morton.

Οι φόβοι και η αναγέννηση

Ο Daniel Day-Lewis παραδέχθηκε ότι αρχικά είχε αμφιβολίες: «Είχα κάποιες επιφυλάξεις για το αν ήθελα να επιστρέψω. Σκεφτόμουν αν θα έπρεπε απλώς να γράψω την ταινία και να αφήσω τον ρόλο σε κάποιον άλλο. Αλλά ο Ronan μου ξεκαθάρισε ότι δεν θα το έκανε χωρίς εμένα».

Για την εσωτερική του διαδρομή εξήγησε: «Η δουλειά ήταν πάντα κάτι που αγαπούσα. Δεν σταμάτησα ποτέ να αγαπώ τη δουλειά. Αυτό που με εξουθένωνε ήταν ο τρόπος ζωής που τη συνόδευε. Υπήρχε πάντα ένα κενό μέσα μου μετά από κάθε ταινία. Με το “Phantom Thread” ένιωσα ότι η αναγέννηση δεν θα ερχόταν ξανά. Σκέφτηκα ότι δεν έχω πια κάτι να δώσω».

Και συμπλήρωσε: «Δεν είχα ποτέ σκοπό να “συνταξιοδοτηθώ” πραγματικά. Απλώς σταμάτησα για να κάνω κάτι άλλο. Τώρα, με τον Ronan, η φλόγα άναψε ξανά». Η ταινία «Anemone» θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, όχι μόνο επειδή πρόκειται για την επιστροφή ενός θρύλου, αλλά και γιατί για πρώτη φορά ο Daniel Day-Lewis συνεργάζεται τόσο στενά με τον γιο του.

