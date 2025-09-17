Kidd: Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες του στην ΗΘΕ 2025

Το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 της Amita Motion και μεταφέρει αποκλειστικά στιγμιότυπα, κλίμα και παλμό από την πλατεία Νερού. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή για τις πρόβες ενόψει της μεγάλης γιορτής της μουσικής και της θετικής ενέργειας την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ήταν ένας από τους πιο πολυσυζητημένους και αγαπητούς ράπερ της νέας γενιάς: ο Kidd.

Ο Kidd, μόλις 21 ετών, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα νέου καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεχωρίσει σε ελάχιστο χρόνο, δημιουργώντας ένα φανατικό κοινό που τον ακολουθεί πιστά. Ξεκίνησε να γράφει μουσική και να κυκλοφορεί τα πρώτα του κομμάτια όταν ήταν ακόμη μαθητής γυμνασίου, και έκτοτε η πορεία του μόνο ανοδική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας του, ερμήνευσε -μεταξύ άλλων- τη μεγάλη του επιτυχία «Κάποτε», ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το νεανικό κοινό και έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα στα ψηφιακά streaming platforms.

Ο τρόπος που επικοινωνεί με το κοινό, τόσο μέσα από τη μουσική του όσο και πάνω στη σκηνή, αποδεικνύει πως ο Kidd δεν είναι απλώς ένα ακόμη όνομα στη σκηνή της τραπ, αλλά μια φωνή της γενιάς του, γεμάτη αυθεντικότητα, συναίσθημα και δυναμισμό.

Σήμερα, έχοντας ήδη χτίσει ένα δυνατό fanbase και με εκατοντάδες χιλιάδες streams σε κάθε κυκλοφορία του, ο Kidd φαίνεται πως έχει βάλει τις βάσεις για μια μακροχρόνια καριέρα στη μουσική βιομηχανία.

Παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας του, κινείται με ωριμότητα, επαγγελματισμό και πάθος, στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει όχι μόνο για τις ικανότητές του στη ραπ, αλλά και για τον χαρακτήρα και την παρουσία του.

Η εμφάνισή του στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς το line-up της φετινής χρονιάς συνδυάζει τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής pop και urban σκηνής. Ο Kidd θα είναι εκεί γεμάτος ενέργεια, έτοιμος να ξεσηκώσει το κοινό και να αποδείξει, για ακόμη μία φορά, πως το μέλλον του ανήκει.

