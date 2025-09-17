Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion: 20 χρόνια vibes που γίνονται viral

Από τις εμφανίσεις που απογειώνουν τη σκηνή, μέχρι τα videos που γίνονται viral στο YouTube, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion συνεχίζει να γράφει ιστορία και online

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι το μεγαλύτερο νεανικό ραντεβού της χρονιάς. Για δύο δεκαετίες, το event αυτό έχει μετατραπεί σε σύμβολο χαράς, αισιοδοξίας και μουσικής έκρηξης, με το κοινό να γεμίζει κάθε χρόνο τον χώρο με χαμόγελα, ρυθμό και good vibes.

Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion έφερε στη σκηνή τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς σκηνής. Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν παλιές και νέες επιτυχίες, ξεσηκώνοντας το κοινό που συμμετέχει με ασταμάτητο χορό και τραγούδι. Η είσοδος είναι δωρεάν, γεγονός που έχει καθιερώσει το φεστιβάλ ως απόλυτα inclusive εμπειρία: το μόνο «εισιτήριο» είναι η καλή διάθεση.

Διάβασε επίσης: #PositiveEnergyChallenge: Τι μπορείς να κάνεις μέσα στη μέρα για να κάνεις έναν άλλο άνθρωπο λίγο καλύτερα

Viral στιγμές που έγραψαν ιστορία

Καμία χρονιά δεν περνάει χωρίς highlights που γίνονται talk of the town. Οι performances ανεβαίνουν στο YouTube, γίνονται viral και μαζεύουν εκατοντάδες χιλιάδες views και αμέτρητα likes.

Η φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion είναι ξεχωριστή, αφού σηματοδοτεί την 20ή επέτειο του θεσμού. Δύο δεκαετίες γεμάτες μουσική, χαμόγελα, χρώμα και φυσικά θετική ενέργεια. Με τη σκηνή να υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο υπερθέαμα, το μόνο σίγουρο είναι πως οι αναμνήσεις που θα δημιουργηθούν φέτος θα μείνουν χαραγμένες για πάντα.

Και επειδή καμία Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion δεν ολοκληρώνεται χωρίς στιγμές που μένουν αξέχαστες, αξίζει να θυμηθούμε τα performances που έκαναν χαμό στο YouTube. Εμφανίσεις που ξεσήκωσαν το κοινό live, αλλά και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία online, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες views και αμέτρητα σχόλια. Ας δούμε ποια ήταν εκείνα τα acts που έγιναν πραγματικά viral.

OGE, Έλενα Τσαγκρινού, «ΛΑΒΑ», Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 by Amita Motion (πάνω από 1.000.000 views)

Ένα explosive collab που έγραψε ιστορία. Η ενέργεια της Έλενας Τσαγκρινού, το flow του OGE έβαλαν φωτιά στη σκηνή με το LAVA και έκαναν το κοινό να παραληρεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το video ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο views στο youtube.

SNIK, «Senorita», Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 by Amita Motion (529 χιλ. views)

Ο SNIK έφερε την urban ατμόσφαιρα στο φεστιβάλ, με το «Senorita» να γίνεται instant hit και έκανε το YouTube να «παγώσει» από τα κλικ.

LILA, Medley, Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024 by Amita Motion (496 χιλ. views)

Η LILA απέδειξε γιατί είναι από τα πιο hot ονόματα της σκηνής. Το medley της που περιελάβανε τις επιτυχίες «Ανασαίνω και ζαλίζομαι», «LOVE», «ATOUTALER», «DÉJÀ VU» «ALLOU», «Κοινό μυστικό» και «9ρι» ήταν γεμάτο ενέργεια, φρεσκάδα και style.

Marcus & Martinus, «Wild Love», Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 by Amita Motion (477 χιλ. views)

Το δίδυμο από τη Νορβηγία ξεσήκωσε τους fans με την pop ενέργεια του. Το «Wild Love» έγινε σύνθημα αγάπης και θετικής αύρας.

Dat Lilly & Venetia Kamara, Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2022 by Amita Motion (409 χιλ. views)

Η Venetia Kamara με το χαρακτηριστικό της attitude και η Dat Lilly με το fresh στυλ χάρισαν μια εμφάνιση που έγινε viral στο λεπτό.

Stan, Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2015 by Amita Motion (387 χιλ. views)

Ο Stan, με τη χαρακτηριστική του φωνή και την επικοινωνία του με το κοινό, έκανε μια από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις της χρονιάς.

Josephine, «Τι», Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 by Amita Motion (278 χιλ. views)

Η Josephine ξεσήκωσε το πλήθος με το «Τι», μετατρέποντας τη σκηνή σε party zone. Μια εμφάνιση γεμάτη κίνηση, χρώμα και ανεβαστική διάθεση.

Ελένη Φουρέιρα, Medley, Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024 by Amita Motion (227 χιλ. views)

Η queen του dance-pop έκανε τη σκηνή να πάρει φωτιά με ένα medley που ξεσήκωσε μέχρι και τον τελευταίο θεατή. Όπως πάντα, η Ελένη Φουρέιρα δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Boys+Noise & Στέλιος Λεγάκης, Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024 by Amita Motion (215 χιλ. views)

Μια performance γεμάτη θετική ενέργεια και ρυθμό. Το κοινό συμμετείχε με ενθουσιασμό, τραγουδώντας κάθε στίχο και ζώντας την απόλυτη διασκέδαση σε ένα act που σίγουρα έγραψε τη δική του στιγμή στο φεστιβάλ.

LILA, Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2023 by Amita Motion (178 χιλ. views)

Η LILA χάρισε στο κοινό μια εμφάνιση γεμάτη good vibes, ρυθμό και χρώμα. Με την αμεσότητά της και την ενέργεια που μετέδωσε στη σκηνή, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοναδικό party mood που έμεινε αξέχαστο.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion δεν είναι μόνο μια γιορτή της μουσικής, αλλά μια εμπειρία που κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει τη δύναμη των χαμόγελων, της αισιοδοξίας και της συλλογικής ενέργειας. Στη σκηνή γράφεται ιστορία με κάθε performance, αλλά το πραγματικό highlight είναι η ατμόσφαιρα: χιλιάδες νέοι που γίνονται ένα, ζώντας το απόλυτο party με free είσοδο και unlimited good vibes.

Μετρώντας ήδη 20 χρόνια vibes που δεν σβήνουν, ο θεσμός συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να χαρίζει αναμνήσεις που δεν ξεθωριάζουν ποτέ. Και το καλύτερο; Κάθε χρονιά υπόσχεται πως τα καλύτερα… έρχονται.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο. BE THERE!

Διάβασε επίσης: Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion έρχεται την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.