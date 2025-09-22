Λεπτομέρειες από τον γάμο της Selena Gomez που σχεδιάζεται με άκρα μυστικότητα

Σε μια ιδιωτική έπαυλη στη Σάντα Μπάρμπαρα ο πολύκροτος γάμος της Selena Gomez - Στο θρυλικό ξενοδοχείο El Encanto θα διαμείνουν οι καλεσμένοι

Αναμφισβήτητα πρόκειται για τον πιο πολυαναμενόμενο γάμο της χρονιάς. Η Selena Gomez και ο Benny Blanco ετοιμάζονται να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια τελετή που συνδυάζει μυστήριο, πολυτέλεια και παραμυθένια ατμόσφαιρα. Το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από ενάμιση χρόνο σχέσης, ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της The Sun, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Selena Gomez και ο γνωστός μουσικός παραγωγός Benny Blanco θα πουν το «I do» στις 27 Σεπτεμβρίου σε μια ιδιωτική έπαυλη στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Το πολυτελές καταφύγιο των καλεσμένων

Για τη διαμονή των εκλεκτών καλεσμένων τους, η Selena Gomez και ο Benny Blanco εξασφάλισαν το θρυλικό ξενοδοχείο El Encanto, που αποτελεί ένα πραγματικό κόσμημα που εντυπωσιάζει με ισπανική αρχιτεκτονική του και διαθέτει απεριόριστη θέα που κόβει την ανάσα στον Ειρηνικό.

Με τιμές στο εν λόγω πεντάστερο καταφύγιο αγγίζουν τα 3.500 δολάρια τη βραδιά. Το διάσημο ζευγάρι το έχει κλείσει όλο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, αφήνοντας ερμητικά κλειστές τις πόρτες του σε οποιονδήποτε άλλον επισκέπτη.

Μυστικότητα και προσμονή

Το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει μια δόση μυστηρίου γύρω από την ίδια την τελετή. «Όλοι οι καλεσμένοι θα παραληφθούν και θα οδηγηθούν στον χώρο της τελετής χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον προορισμό τους», ανέφερε πηγή κοντά στο ζευγάρι. «Όλοι είναι ενθουσιασμένοι, παρά την αγωνία. Ξέρουν πως θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία».

Αν και καμία λίστα επισήμων προσκεκλημένων δεν έχει επιβεβαιωθεί, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η Selena Gomez θα έχει στο πλευρό της φίλες όπως η Taylor Swift και η Nicola Peltz Beckham, με τις οποίες διατηρεί στενούς δεσμούς.

Πηγή: The Sun

