Fashion 14.09.2026

Calvin Klein: Η επιστροφή στα 90’s μέσα από τη ματιά της Veronica Leoni

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Η Veronica Leoni επαναπροσδιορίζει τον αμερικανικό μινιμαλισμό για τον οίκο Calvin Klein, επενδύοντας στην αφαίρεση, στα αρχέτυπα των 90's και τη γυναικεία επιθυμία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Veronica Leoni επαναπροσδιορίζει τον Calvin Klein με μινιμαλιστική προσέγγιση, εστιάζοντας στην αφαίρεση και την ουσία.
  • Η συλλογή αντλεί έμπνευση από τις ρίζες του brand και τη σχέση ρούχου-σώματος, με γυναικεία οπτική.
  • Επανεμφανίζονται αρχέτυπα των 90's όπως pencil φούστες, slip dresses και tailored παντελόνια, με λιτότητα και αισθησιασμό.
  • Η συλλογή συνδυάζει στοιχεία sportswear με πολυτελή υφάσματα, επαναφέροντας τον οίκο στις αρχικές του αξίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη νέα της συλλογή για τον οίκο Calvin Klein, η Veronica Leoni επέλεξε έναν δρόμο απόλυτης πειθαρχίας, βασισμένο στη δύναμη της αφαίρεσης. «Αφαίρεσε οτιδήποτε δεν υποστηρίζει το έργο, μέχρι να μείνει μόνο ό,τι είναι 100% απαραίτητο», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχεδιάστρια εξηγώντας τη διαδικασία προσέγγισης του αμερικανικού μινιμαλισμού.

calvin_klein_nyfw_2027
https://www.instagram.com/calvinklein/

Αντλώντας έμπνευση από τις αρχικές ρίζες του ιδρυτή Calvin Klein και τη στενή σχέση του ρούχου με το σώμα, η Leoni επαναπροσδιόρισε το brand μέσα από μια καθαρά γυναικεία οπτική. Στόχος της ήταν να αποκρυπτογραφήσει το νόημα του σύγχρονου μινιμαλισμού: μια ουσιαστική συνομιλία ανάμεσα στο design και το σώμα, όπου το τελικό αποτέλεσμα αποτυπώνει την ίδια τη γυναικεία επιθυμία.

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Η ατμόσφαιρα του Terminal Warehouse και τα 90’s αρχέτυπα

Το σκηνικό στήθηκε στο ιστορικό Terminal Warehouse, πρώην νυχτερινό κέντρο The Tunnel, με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του Walter De Maria να δεσπόζουν στο κέντρο της πασαρέλας. Στην πρώτη σειρά, τα φλας άστραψαν για προσωπικότητες όπως οι Pamela Anderson, Teyana Taylor, Gemma Chan, Lila Moss, αλλά και τα πρόσωπα της καμπάνιας Rosalia, Tate McRae, Sadie Sink και Solange, η μουσική της οποίας έντυσε ηχητικά το show.

https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/

Η συλλογή διακρίθηκε για την εξελιγμένη και πολυτελή προσέγγιση σε υφάσματα και σιλουέτες, επανασυνδέοντας τον οίκο με τα πλούσια αρχεία των 90’s. Η Leoni αξιοποίησε τα διαχρονικά «αρχέτυπα του Calvin», όπως η τέλεια pencil φούστα, τα αβίαστα slip dresses, το αυστηρό tailored παντελόνι, το ποιοτικό denim, το κλασικό λευκό T-shirt και η διαχρονική καμπαρτίνα. Όλα επανασχεδιάστηκαν με λιτότητα, αισθησιασμό και ελάχιστες περιττές λεπτομέρειες.

https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/

Sportif πινελιές και αισθησιακή ραπτική

Το signature sportswear κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο, εμφανιζόμενο μέσα από εξαιρετικά λεπτά μεταξωτά πλεκτά T-shirts συνδυασμένα με χαμηλοκάβουρα παντελόνια και light-wash denim. Τα δίχρωμα baseball shirts από πολυτελές silk cady πρόσθεσαν μια sportif νότα δίπλα στις μακριές pencil φούστες, ενώ οι διαφανείς, layered ίσες φούστες άφηναν το σώμα να διαγράφεται διακριτικά. Τα silk bouclé πλεκτά πρόσθεσαν απαλή υφή στη συλλογή, ισορροπώντας άψογα ανάμεσα στη ρευστότητα και τη δομή.

https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/calvinklein/

Στα βραδινά σύνολα, ξεχώρισαν ένα μαύρο midi φόρεμα από brocade και τα ματ ή γυαλιστερά μεταξωτά slip dresses, τα οποία ανέδειξαν έναν ακατέργαστο, λιτό αισθησιασμό. Με αυτή τη συνοπτική αλλά στοχευμένη κολεξιόν, η Veronica Leoni επαναφέρει τον οίκο Calvin Klein στις ισχυρότερες ρίζες του, αποδεικνύοντας ότι η λιτότητα μπορεί να είναι εξίσου παθιασμένη όσο και γοητευτική.

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Calvin Klein Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
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